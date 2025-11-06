हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Budh Dosh Upay: कुंडली में है बुध दोष तो ठप पड़ सकता है नौकरी-व्यापार, तुरंत करें ये उपाय

Budh Dosh Upay: कुंडली में है बुध दोष तो ठप पड़ सकता है नौकरी-व्यापार, तुरंत करें ये उपाय

Budh Dosh Upay: कुंडली में बुध की स्थिति खराब हो तो नौकरी-व्यापार में सफलता नहीं मिलती. इसलिए ज्योतिष में बुध को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Nov 2025 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

Budh Dosh Upay: ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति, व्यापार और संचार का ग्रह माना गया है. कुंडली में जब बुध ग्रह कमजोर हो या फिर अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति को करियर-व्यापार में सफलता नहीं मिलती. साथ ही निर्णय क्षमता में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है. साथ ही बुध दोष से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, संबंध और मानसिक संतुलन भी प्रभावित होती है. ज्योतिष में बुध दोष को दूर कर मजबूत करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं.

करियर-व्यापार में बुध दोष का प्रभाव

नौकरी में रुकावटें- कुंडली में बुध दोष होने से नौकरी पेशा वालों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जैसे- प्रमोशन में देरी, अधिकारियों से विवाद, वेतन न बढ़ना या बार-बार नौकरी बदलने की स्थिति आना. ये सभी खराब बुध के संकेत हो सकते हैं.

व्यापार में नुकसान- कुंडली में बुध दोष होने पर या अशुभ स्थिति में होने पर बिजनेस में बहुत घाटा होता है. जो लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं, उनके पार्टनर के साथ मतभेद, निर्णयों में गलती और धन का अटकना जैसी परेशानी रहती है.

बुद्धि और वाणी में परेशानी- बुध ग्रह को संचार का कारक माना जाता है. ऐसे में जब बुध कमजोर हो तो व्यक्ति की तर्क क्षमता भी कमजोर हो जाती है. वह अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने नहीं रख पाता, जिससे कि संबंध बिगड़ते हैं.

शिक्षा क्षेत्र में बाधा- कला-कौशल के कारक बुध के अशुभ होने पर विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता की कमी और ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है.

बुध दोष के शुभ उपाय

  • ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है, जिससे कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत कर दोष को दूर किया जा सकता है. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में.
  • जिनकी कुंडली में बुध दोष हो, उन्हें बुधवार का व्रत जरूर करना चाहिए. साथ ही बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए.
  • बुध ग्रह की शुभता के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करें। विघ्नहर्ता गणेश की उपासना बुध दोष को शांत करती है.
  • किसी जानकार ज्योतिष की सलाह पर तांबे का कड़ा या हरा पन्ना धारण कर सकते हैं.
  • बुध देव के मंत्रों का जाप करने, हरी वस्तुओं का दान करने से भी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 06 Nov 2025 07:30 AM (IST)
