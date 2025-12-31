हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNew Year 2026 Panchang: नए साल पर शुभ-अशुभ मुहूर्त, प्रदोष व्रत का महत्व और राहुकाल का समय जानें! देखें पंचांग

New Year 2026 Panchang: नए साल पर शुभ-अशुभ मुहूर्त, प्रदोष व्रत का महत्व और राहुकाल का समय जानें! देखें पंचांग

New Year 2026 Panchang: नए साल 1 जनवरी 2026 को पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार दिन है. जानिए गुरुवार का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल और ग्रहों की स्थिति, प्रदोष व्रत के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 31 Dec 2025 12:12 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Panchang of January 1, 2026: हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार, नया साल 1 जनवरी 2026, गुरुवार के दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. हिंदू पंचांग की सहायता से जानिए 1 जनवरी 2026 का शुभ-अशुभ समय, मुहूर्त और राहुकाल के बारे में.

हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दिन गुरुवार है. ऐसे में अगर कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो समय नोट कर लीजिए.

1 जनवरी 2026 का पंचांग

1 जनवरी 2026 को राहुकाल का समय दोपहर 1 बजकर 42 मिनट से लेकर दोपहर के 3 बजे तक रहेगा. बात की जाए नक्षत्र की तो आज रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10 बजकर 45 मिनट तक है. वहीं चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे. सूर्योदय का समय सुबह 7 बजकर 14 मिनट पर होगा, वही सूर्यास्त शाम को 5 बजकर 35 मिनट पर होगा.

1 जनवरी 2026, गुरुवार के दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रोहिणी व्रत एवं प्रदोष व्रत के संयोजन से काफी खास रहने वाला है. जो पूरे दिन धार्मिक कार्य करने के लिए संतुलित समय प्रदान करता है.

1 जनवरी 206, गुरुवार का चौघड़िया मुहूर्त

सुबह 06:40 से 07:59 शुभ मुहूर्त
सुबह 07:59 से 09:17 रोग मुहूर्त
सुबह 09:17 से 10:36 उद्वेग मुहूर्त
सुबह 10:36 से 11:55 चर मुहूर्त
दोपहर काल 11:55 से 01:14 पीएम लाभ मुहूर्त
दोपहर काल 01:14 पीएम से 02:32 पीएम अमृत मुहूर्त
सायंकाल 02:32 पीएम से 03:51 पीएम काल मुहूर्त
सायंकाल 03:51 पीएम से 05:10 पीएम शुभ

प्रदोष व्रत का महत्व

प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र व्रतों में शामिल है. इस व्रत को करने से जीवन में मानसिक शांति की प्राप्ति होती है. नववर्ष 2026 के पहले दिन पड़ने वाला यह व्रत विशेष है, जो नए आरंभ और शुभ संकेत की ओर इशारा करता है.

प्रदोष व्रत का शुभ समय

1 जनवरी 2026, गुरुवार के दिन  शाम 5 बजकर 35 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 19 मिनट तक है. इस शुभ समय में पूजा-अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है. वही प्रदोष व्रत पारण के लिए 02 जनवरी 2026 शुक्रवार की सुबह 06 बजकर 41 मिनट का समय बेहद सही है.

राहुकाल समय

1 जनवरी 2025 को राहुकाल का समय उत्तर भारत में करीब दोपहर 1 बजकर 49 मिनट से लेकर 3 बजकर 9 मिनट तक है. इस दौरान किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए. गुलिक काल और यमघण्ट काल का मुहूर्त सुबह रहेगा.

1 जनवरी 2026 नए साल का सबसे श्रेष्ठ समय अभिजीत मुहूर्त करीब 12 बजकर 9 मिनट से लेकर 12 बजकर 51 मिनट तक है. इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए सही समय है.

वहीं, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 36 मिनट से लेकर 6 बजकर 24 मिनट तक है. यह समय आध्यात्मिक गतिविधियों, समय, ध्यान और साधना के लिए सही माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 31 Dec 2025 12:12 PM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Todays Panchang New Year 2026 Astrology 2026

Frequently Asked Questions

1 जनवरी 2026 को रोहिणी नक्षत्र कितने बजे तक रहेगा?

1 जनवरी 2026 को रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
Advertisement

वीडियोज

Horoscope 2026: सावधान! 2026 में सिर्फ इन 4 राशियों का शुरू होगा 'स्वर्ण युग' | Anupam V Kapil
Horoscope 2026: आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2026? मूलांक से जानें अपना भविष्य | Anupam V Kapil
Horoscope 2026: 2026 में इन राशियों की खुलेगी लॉटरी! अंक ज्योतिषी Anupam V Kapil की भविष्यवाणी!
Delhi Fog: घने कोहरे और धुंध की चपेट में राजधानी दिल्ली, सड़कों की रफ्तार थमी, कई ट्रेनें लेट | AQI
Delhi Fog: दमघोंटू प्रदूषण और गहरे कोहरे ने बढ़ाई दिल्लीवासियों की मुश्किलें | Breaking | Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू अवीवा बेग की तस्वीरें, आपने देखीं क्या?
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ओटीटी
New Year 2026: 'द फैमिली मैन 3' से 'क्रिमिनल जस्टिस 4' तक, नए साल पर घर बैठे OTT पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, जानें- कहां हैं अवेलेबल
नए साल पर घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, यकीन मानिए मजा आ जाएगा
शिक्षा
IGNOU ने शुरू किया MSc डेटा साइंस कोर्स, अब घर बैठें बनें डेटा एक्सपर्ट
IGNOU ने शुरू किया MSc डेटा साइंस कोर्स, अब घर बैठें बनें डेटा एक्सपर्ट
हेल्थ
Food Noise: पेट भरा फिर भी खाने की सोच? जानें फूड नॉइज की वजह और इससे निपटने के तरीके
पेट भरा फिर भी खाने की सोच? जानें फूड नॉइज की वजह और इससे निपटने के तरीके
जनरल नॉलेज
इंदिरा गांधी की शादी में क्यों नहीं गए थे जवाहर लाल नेहरू, क्या दूसरा धर्म था वजह?
इंदिरा गांधी की शादी में क्यों नहीं गए थे जवाहर लाल नेहरू, क्या दूसरा धर्म था वजह?
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget