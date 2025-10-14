हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जलती हुई आग से निकाले करारे नोट... नीम करौली बाबा का वो चमत्कार जिसे देख साधु भी रह गया दंग

जलती हुई आग से निकाले करारे नोट... नीम करौली बाबा का वो चमत्कार जिसे देख साधु भी रह गया दंग

Neem Karoli Baba: उत्तराखंड स्थित कैंची धाम आश्रम के संत नीम करौली बाबा जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है. बाबा ने अपने जीवनकाल में ऐसे कई चमत्कार किए, जिसे कल्पनाओं में भी कर पाना असंभव है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 14 Oct 2025 02:10 PM (IST)
Neem Karoli Baba Miracle: उत्तराखंड में स्थित नीम करौली बाबा का कैंची धाम आश्रम, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त उनके दर्शन करने आते हैं. बाबा को हनुमान जी के अवतार के रूप में पूजा जाता है. हनुमान जी के बड़े उपासक होने के साथ-साथ उनके भक्त दुनिया भर में है. 

नीम करौली बाबा ने अपने जीवनकाल में ऐसे कई चमत्कार किए, जिसे करने की कल्पना भी आम इंसान के बस से बाहर है. आध्यात्मिक मान्यताओं के मुताबिक कुछ लोग ध्यान के बल पर इतने जागृत हो जाते हैं, कि उन्हें दैवीय शक्तियां हासिल हो जाती है.

बाबा के इन्हीं चमत्कारों में से एक चमत्कार पैसा से जुड़ा है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे.

नीम करौली बाबा का चमत्कार

एक बार नीम करौली बाबा के आश्रम में उनसे मिलने एक साधु आए. साधु बाबा के पास बैठकर आश्रम को निहार रहा था. आश्रम की वैभव और संपन्नता को देखकर साधु मन ही मन क्रोधित हो उठा. जिसके बाद बाबा ने साधु से क्रोध करने की वजह पूछी तो वह हैरान हो गया.

साधु ने क्रोधित स्वर में कहा कि, बाबा आप संत हो और एक संत के पास इतना धन, वैभव और संपत्ति कैसे है? आपको तो सब कुछ छोड़छाड़ के जीना चाहिए. इतना सुनने के बाद नीम करौली बाबा ने साधु के जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे आग की सिगड़ी में डाल दिया, जिसमें बाबा अपने हाथ सेक रहे थे. 

जलती हुई आग से निकाले करारे नोट... नीम करौली बाबा का वो चमत्कार जिसे देख साधु भी रह गया दंग

बाबा के चमत्कार के आगे साधु नतमस्तक

बाबा को ऐसा करते देख साधु और अधिक क्रोधित हो उठा और बोलने लगा कि, आपने ऐसा क्यों किया? इसके बाद बाबा ने बड़ी सरलता के साथ कहा कि, ये जो माया रूपी पैसा है ये मेरे दिमाग में नहीं, बल्कि मैं तो केवल जरूरत के हिसाब से अपने भक्तों के लिए ये सब रख रहा हूं.

लेकिन तेरे मन में इस माया की इतनी महत्वता है कि, तू इसे अलग ही नहीं हो पा रहा है. 

इस बाद नीम करौली बाबा ने अपना चमत्कार दिखाते हुए चिमटे से जलती हुई आग में से करारे नोट निकाले. जिसके बाद साधु न बाबा को शत-शत नमन किया है. बाबा का ये चमत्कार हमें शिक्षा देता है कि, कलयुग में माया रूपी धन के पीछे भागने की बजाए इसकी जरूरत को अहमियत दी जाए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 14 Oct 2025 02:10 PM (IST)
Kainchi Dham Neem Karoli Baba Uttarakhand
