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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसुबह पूजा, शाम को डेटिंग या गरबा… नवरात्रि में क्या सही, क्या गलत?

सुबह पूजा, शाम को डेटिंग या गरबा… नवरात्रि में क्या सही, क्या गलत?

Navratri: नवरात्रि में डेटिंग, पार्टी और गरबा को लेकर उलझन है? जानें गरबा का धार्मिक आधार, व्रत के संकल्प और गीता में संयम की बात का सही संदर्भ.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 07 Oct 2026 04:02 PM (IST)
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Navratri: सुबह घर में आरती की थाली हाथ में थी. शाम को दोस्तों के साथ गरबा जाने की तैयारी चल रही है. तभी फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, कल शाम मिलें?

यहीं से मन में एक अजीब सी कशमकश शुरू हो जाती है. नवरात्रि के दिन हैं, ऐसे में किसी से मिलने जाना ठीक रहेगा? व्रत रखा है तो क्या घर में ही कैद रहना जरूरी है? और अगर गरबा में रात भर झूमना जायज है, तो दोस्तों के साथ पार्टी करने पर मन में यह अपराधबोध क्यों आ जाता है? असल में परेशानी तब होती है जब हम इन तीनों बातों को एक ही तराजू में तौलने लगते हैं.

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गरबा और पार्टी, दोनों अलग है

गरबा सिर्फ लाउड म्यूजिक पर नाचना नहीं है, उसकी जड़ें देवी की आराधना से जुड़ी हैं. गोल घेरे में घूमकर नाचना इस उत्सव और भक्ति का ही एक रूप है. इसलिए पूजा के बाद गरबा जाना कोई पाखंड नहीं है.

दिक्कत तब आती है जब हम हर आयोजन को एक जैसा मान लेते हैं. कई गरबा इवेंट्स अब महज कमर्शियल पार्टी बनकर रह गए हैं, और दूसरी तरफ हर पार्टी भी खराब नहीं होती. अगर दोस्तों के साथ बैठकर सिर्फ गपशप और हल्का-फुल्का संगीत चल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं.

लेकिन अगर वहां शराब, देर रात तक हुड़दंग और ऐसा तामसिक माहौल है जो आपके व्रत या संकल्प के खिलाफ जाता है, तो वहां जाने से बचना ही समझदारी है. फैसला इस बात से होना चाहिए कि वहां का माहौल कैसा है, न कि सिर्फ इस बात से कि उसे 'पार्टी' कहा जा रहा है या 'गरबा'.

किसी से मिलना और व्रत टूटने का डर

'डेटिंग' शब्द भले ही आज के दौर का हो, लेकिन किसी अपने से मिलना या बातचीत करना कोई नई बात नहीं है. धर्मग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि त्योहारों के दौरान आम सामाजिक मेल-मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाए.

फर्क इस बात से पड़ता है कि उस मुलाकात में हो क्या रहा है. किसी कैफे में बैठकर बात करना या साथ टहलना एक बात है और शारीरिक अंतरंगता बिल्कुल दूसरी बात. अगर आपने नवरात्रि में संयम या ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है, तो अपनी सीमाएं पहले ही साफ रखें.

अगर आप फलाहार पर हैं और सामने वाला कहे कि अरे एक निवाले से क्या फर्क पड़ता है, तो वहां मुस्कुराकर अपनी सीमा समझाना जरूरी है. सच्चा साथी वही है जो आपके संकल्प और आस्था की कद्र करे.

गीता का संदेश, जबरदस्ती नहीं, संतुलन

गीता में भी कृष्ण यही समझाते हैं कि जिसका खान-पान, आमोद-प्रमोद, काम और आराम सब कुछ संतुलित है, वही इंसान तनाव और दुखों से दूर रहता है. यह बात आज के जीवन पर भी पूरी तरह लागू होती है.

भक्ति का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं, कमरे में बंद हो जाएं और हंसना-बोलना छोड़ दें. इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप जो भी करें, होश में रहकर और अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए करें. पहले से अपनी सीमा तय कर लेना हर शाम के अनचाहे अपराधबोध से कहीं बेहतर है.

नीयत साफ तो रास्ता साफ

गरबा में जाएं, दोस्तों से मिलें या किसी खास के साथ थोड़ा वक्त बिताएं. असल सवाल यह नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं, बल्कि यह है कि वहां जाकर आप अपने संकल्प के प्रति कितने ईमानदार हैं.

अगर आपका मन आपके काबू में है और इरादे साफ हैं, तो आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों बड़े आराम से साथ चल सकती हैं. भक्ति जिंदगी को थामने के लिए नहीं, उसे सही दिशा में जीने के लिए है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 07 Oct 2026 03:21 PM (IST)
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