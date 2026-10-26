Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, साहस, सामाजिक प्रतिष्ठा, संवाद व नेटवर्किंग स्थान) में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आप अपने भाइयों और परिजनों की बहुत अच्छी देखभाल करेंगे; पारिवारिक रिश्तों में आत्मीयता और सुरक्षा का भाव बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और स्टार्टअप (Business & Finance)

स्टार्टअप व नए आउटलेट के लिए उत्तम समय: यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने या अपने कारोबार का नया आउटलेट/यूनिट खोलने की योजना बना रहे हैं, तो समय पूरी तरह अनुकूल है. इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस आइडियाज में गहरा विश्वास जताएंगे और फंड मिलने की राह आसान होगी.

कार्यप्रणाली में बदलाव न करें, डील कैंसिलेशन का अलर्ट: अपनी वर्तमान स्थापित कार्यप्रणाली (Working Method) में अभी कोई बड़ा बदलाव न लाएं. थोड़ी सी लापरवाही या सुस्ती के कारण हाथ में आई कोई बड़ी व्यावसायिक डील अचानक कैंसिल हो सकती है; अतः क्लाइंट्स के साथ व्यवहार में पूरी मुस्तैदी रखें.

सोशल वर्क में भागीदारी: सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे; आज का दिन जरूरतमंदों की सेवा और परोपकारी कार्यों में व्यतीत होगा, जिससे आत्मिक संतोष मिलेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वज्र योग से पेमेंट रिकवरी व मार्केटिंग में सफलता: आज ग्रहों के संयोग से बन रहे वज्र योग के प्रभाव से मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों के हाथ बड़ी सफलता लगेगी. मार्केट में काफी समय से फंसा हुआ पेमेंट कलेक्ट करने में आप पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

नौकरी की परेशानियां खत्म, सरकारी कर्मियों पर दबाव: नौकरी में पिछले काफी समय से चली आ रही अड़चनों और उलझनों से राहत मिलेगी; आपके अटके हुए काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे. हालांकि, सरकारी सेवारत कर्मचारियों (Government Employees) पर उच्चाधिकारियों द्वारा काम का अतिरिक्त दबाव बना रहेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व मानसिक स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

परिवार में सुख-शांति, प्रेम में गलतफहमी से बचें: घर-परिवार का माहौल बेहद शांत और सुखद रहेगा. लेकिन प्रेम संबंधों (Love Life) में छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पनपने से अलगाव या दूरियां बनने की नौबत आ सकती है; बातचीत में पारदर्शिता रखें और साथी की बात ध्यान से सुनें.

छात्रों के लिए मेडिटेशन जरूरी: विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई की टेंशन कम करने पर अपना पूरा फोकस रखें. जितना समय आप योग, ध्यान और मेडिटेशन को देंगे, उतनी ही तेजी से मानसिक तनाव दूर होगा और बौद्धिक एकाग्रता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी; गले या कंधों में हल्के खिंचाव से बचने के लिए नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन तृतीय भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और किसी जरूरतमंद को सफेद खाद्य सामग्री या कंबल का दान करें. इससे स्टार्टअप में आ रही रुकावटें दूर होंगी, अटकी पेमेंट्स तुरंत मिलेंगी और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.

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