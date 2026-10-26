Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 26 October 2026: तीसरे चंद्रमा और वज्र योग से स्टार्टअप में फंडिंग के योग, पेमेंट रिकवरी में सफलता व लव लाइफ में अलगाव से बचें

Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 October 2026: तीसरे चंद्रमा और वज्र योग से स्टार्टअप में फंडिंग के योग, पेमेंट रिकवरी में सफलता व लव लाइफ में अलगाव से बचें

Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 October 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! तीसरे चंद्रमा का प्रभाव, स्टार्टअप में निवेश, वज्र योग से पेमेंट रिकवरी, सरकारी नौकरी का दबाव और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 01:56 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, साहस, सामाजिक प्रतिष्ठा, संवाद व नेटवर्किंग स्थान) में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आप अपने भाइयों और परिजनों की बहुत अच्छी देखभाल करेंगे; पारिवारिक रिश्तों में आत्मीयता और सुरक्षा का भाव बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और स्टार्टअप (Business & Finance)

स्टार्टअप व नए आउटलेट के लिए उत्तम समय: यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने या अपने कारोबार का नया आउटलेट/यूनिट खोलने की योजना बना रहे हैं, तो समय पूरी तरह अनुकूल है. इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस आइडियाज में गहरा विश्वास जताएंगे और फंड मिलने की राह आसान होगी.

कार्यप्रणाली में बदलाव न करें, डील कैंसिलेशन का अलर्ट: अपनी वर्तमान स्थापित कार्यप्रणाली (Working Method) में अभी कोई बड़ा बदलाव न लाएं. थोड़ी सी लापरवाही या सुस्ती के कारण हाथ में आई कोई बड़ी व्यावसायिक डील अचानक कैंसिल हो सकती है; अतः क्लाइंट्स के साथ व्यवहार में पूरी मुस्तैदी रखें.

सोशल वर्क में भागीदारी: सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे; आज का दिन जरूरतमंदों की सेवा और परोपकारी कार्यों में व्यतीत होगा, जिससे आत्मिक संतोष मिलेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वज्र योग से पेमेंट रिकवरी व मार्केटिंग में सफलता: आज ग्रहों के संयोग से बन रहे वज्र योग के प्रभाव से मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों के हाथ बड़ी सफलता लगेगी. मार्केट में काफी समय से फंसा हुआ पेमेंट कलेक्ट करने में आप पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

नौकरी की परेशानियां खत्म, सरकारी कर्मियों पर दबाव: नौकरी में पिछले काफी समय से चली आ रही अड़चनों और उलझनों से राहत मिलेगी; आपके अटके हुए काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे. हालांकि, सरकारी सेवारत कर्मचारियों (Government Employees) पर उच्चाधिकारियों द्वारा काम का अतिरिक्त दबाव बना रहेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व मानसिक स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

परिवार में सुख-शांति, प्रेम में गलतफहमी से बचें: घर-परिवार का माहौल बेहद शांत और सुखद रहेगा. लेकिन प्रेम संबंधों (Love Life) में छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पनपने से अलगाव या दूरियां बनने की नौबत आ सकती है; बातचीत में पारदर्शिता रखें और साथी की बात ध्यान से सुनें.

छात्रों के लिए मेडिटेशन जरूरी: विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई की टेंशन कम करने पर अपना पूरा फोकस रखें. जितना समय आप योग, ध्यान और मेडिटेशन को देंगे, उतनी ही तेजी से मानसिक तनाव दूर होगा और बौद्धिक एकाग्रता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी; गले या कंधों में हल्के खिंचाव से बचने के लिए नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन तृतीय भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और किसी जरूरतमंद को सफेद खाद्य सामग्री या कंबल का दान करें. इससे स्टार्टअप में आ रही रुकावटें दूर होंगी, अटकी पेमेंट्स तुरंत मिलेंगी और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 01:56 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 26 October 2026: चौथे चंद्रमा से मकर राशि वाले बरतें सावधानी, डेटा सिक्योरिटी पर पैनी नजर और खर्चों में उछाल
Aaj Ka Makar Rashifal 26 October 2026: चौथे चंद्रमा से मकर राशि वाले बरतें सावधानी, डेटा सिक्योरिटी पर पैनी नजर और खर्चों में उछाल
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 26 October 2026: 5वें चंद्रमा से धनु राशि को बिजनेस में तगड़ा मुनाफा, एम्प्लॉईज को ट्रांसफर लेटर मिलने के योग
Aaj Ka Dhanu Rashifal 26 October 2026: 5वें चंद्रमा से धनु राशि को बिजनेस में तगड़ा मुनाफा, एम्प्लॉईज को ट्रांसफर लेटर मिलने के योग
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2026: छठे चंद्रमा से आलस से बचें, बिजनेस में आय के नए स्रोत और ऑफिस में हारी बाजी जीतने का दिन
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2026: छठे चंद्रमा से आलस से बचें, बिजनेस में आय के नए स्रोत और ऑफिस में हारी बाजी जीतने का दिन
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 26 October 2026: 7वें चंद्रमा और वज्र योग से बिजनेस में भारी मुनाफा, नया जॉब ऑफर और ड्रीम ट्रैवलिंग का सपना होगा सच
Aaj Ka Tula Rashifal 26 October 2026: 7वें चंद्रमा और वज्र योग से बिजनेस में भारी मुनाफा, नया जॉब ऑफर और ड्रीम ट्रैवलिंग का सपना होगा सच
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’
UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
बॉलीवुड
'मुझ पर हमला क्यों किया?' दावे को टाइगर श्रॉफ के स्पोक्सपर्सन ने किया खारिज
'मुझ पर हमला क्यों किया?' दावे को टाइगर श्रॉफ के स्पोक्सपर्सन ने किया खारिज
इंडिया
सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'
सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'
ऑटो
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
ट्रेंडिंग
बिजली के तार से चिपका नन्हा लंगूर, मौत के मुहाने से खींच लाई मां
बिजली के तार से चिपका नन्हा लंगूर, मौत के मुहाने से खींच लाई मां
लाइफस्टाइल
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget