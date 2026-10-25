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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मValmiki Jayanti 2026: वाल्मीकि जयंती कल, पूर्णिमा में पूजा के लिए सुबह कितने बजे तक मिलेगा समय?

Valmiki Jayanti 2026: वाल्मीकि जयंती कल, पूर्णिमा में पूजा के लिए सुबह कितने बजे तक मिलेगा समय?

Valmiki Jayanti 2026: वाल्मीकि जयंती 26 अक्टूबर को है. पूर्णिमा सुबह 9:41 बजे तक रहेगी. जानें दिल्ली-NCR के अनुसार पूजा का समय, घर में पूजा की सरल विधि और रामायण पाठ का महत्व.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 25 Oct 2026 11:22 AM (IST)
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शरद पूर्णिमा आज 25 अक्टूबर को है, लेकिन वाल्मीकि जयंती कल, सोमवार 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी. दोनों पर्व आश्विन पूर्णिमा से जुड़े हैं, इसलिए तारीख को लेकर उलझन हो सकती है. पंचांग के अनुसार पूर्णिमा आज दोपहर शुरू होकर कल सुबह तक रहेगी. वाल्मीकि जयंती 26 अक्टूबर को दर्ज है. भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल पर भी यही तारीख दी गई है. 

रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है. उनकी जयंती पर मंदिरों में पूजा, रामायण पाठ और शोभायात्राओं का आयोजन होता है. घर में पूजा करने वाले श्रद्धालु कल सुबह पूर्णिमा तिथि रहते आराधना कर सकते हैं.

पूर्णिमा तिथि कब तक रहेगी?

नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार आश्विन पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 11:55 बजे शुरू होगी और 26 अक्टूबर को सुबह 9:41 बजे समाप्त होगी. सोमवार को सूर्योदय के समय पूर्णिमा रहेगी. इसी दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई जाएगी. 

वाल्मीकि जयंती पर पूजा का समय

नई दिल्ली में 26 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:29 बजे होगा. जो श्रद्धालु पूर्णिमा तिथि में पूजा करना चाहते हैं, वे सुबह 6:29 से 9:41 बजे के बीच पूजा और पाठ कर सकते हैं. ये समय भारतीय मानक समय में हैं. दूसरे शहरों में सूर्योदय का समय अलग होगा. 

ध्यान रखें, यह पूर्णिमा तिथि में पूजा करने की अवधि है, कोई अलग से निर्धारित विशेष मुहूर्त नहीं. सुबह 9:41 बजे के बाद भी जयंती के कार्यक्रम, मंदिर दर्शन और रामायण पाठ किए जा सकते हैं. मंदिर में होने वाली सामूहिक पूजा में शामिल होना हो तो वहां का समय पहले पता कर लें.

घर में कैसे करें पूजा?

सुबह स्नान के बाद पूजा की जगह साफ करें. चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर महर्षि वाल्मीकि का चित्र रखें. रामायण की पुस्तक भी आदरपूर्वक पास रख सकते हैं.

दीपक और धूप जलाएं. महर्षि को फूल अर्पित करें और फल या मिठाई का प्रसाद रखें. इसके बाद रामायण का पाठ करें. घर में जो पूजा पद्धति चली आ रही है, उसी के अनुसार आराधना करें. पूजा के अंत में प्रणाम करके प्रसाद बांट दें.

संस्कृत पढ़ने में कठिनाई हो तो रामायण का हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं. बच्चों को भी साथ बैठाकर कथा सुनाएं और उनके सवालों के जवाब दें.

रामायण का कौन-सा प्रसंग पढ़ें?

महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानने के लिए बालकांड के शुरुआती सर्ग पढ़े जा सकते हैं. इनमें नारद से उनका संवाद, क्रौंच पक्षी की मृत्यु से उपजा शोक और पहले श्लोक की रचना का प्रसंग मिलता है. यह कथा बताती है कि दूसरे के दुख से व्यथित हुए ऋषि के मन में काव्य ने कैसे आकार लिया. 

जयंती पर पूजा के अलावा जरूरतमंद बच्चों को किताबें और पढ़ाई की सामग्री दी जा सकती है. पुस्तक दान करें तो बच्चों की उम्र और जरूरत पूछकर किताबें चुनें, ताकि वे उनके काम आ सकें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 25 Oct 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Sharad Purnima 2026 Valmiki Jayanti 2026
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