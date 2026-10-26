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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 26 October 2026: दूसरे चंद्रमा से पैतृक धन लाभ के प्रबल योग, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट व इंक्रीमेंट और ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी

Aaj Ka Meen Rashifal 26 October 2026: दूसरे चंद्रमा से पैतृक धन लाभ के प्रबल योग, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट व इंक्रीमेंट और ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी

Aaj Ka Meen Rashifal 26 October 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! दूसरे भाव के चंद्रमा से पैतृक संपत्ति का लाभ, बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंस प्लानिंग, ऑफिस में रुतबा और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 02:00 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, कुटुंब, वाणी, संचित पूंजी व पैतृक संपत्ति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपको पुश्तैनी या पैतृक धन-संपत्ति की प्राप्ति के मजबूत योग बनेंगे; आपकी संचित पूंजी में वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

इन्वेस्टमेंट और इंक्रीमेंट के योग, फाइनेंस प्लानिंग: व्यापारिक वातावरण में सकारात्मक सुधार होगा, जिससे नया निवेश (Investment) और व्यापार में मुनाफा (Increment) दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे. कारोबार के सिलसिले में काफी व्यस्तता बनी रहेगी. यदि वित्तीय प्रबंधन या बचत को लेकर कोई नई प्लानिंग मन में है, तो उसे धरातल पर शुरू करने का यह सबसे सटीक समय है.

समय और धन दोनों का रखें ध्यान: व्यापारियों को केवल धन की बर्बादी ही नहीं रोकनी है, बल्कि समय के अपव्यय पर भी पैनी नजर रखनी होगी; क्योंकि समय ही पूंजी है और सही समय पर लिया गया फैसला बड़ा लाभ दिलाएगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर में बड़ा लक्ष्य, ऑफिस में मेंटॉरशिप की जिम्मेदारी: करियर में निरंतर उत्साह और ऊर्जा बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्य को बड़ा और महत्वाकांक्षी रखें. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर जूनियर्स और सहकर्मियों को गाइड करने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही उच्चाधिकारियों द्वारा आपको अन्य कर्मियों के कार्यों की जांच-पड़ताल (Auditing/Review) करने की बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है.

रुके काम बनेंगे, मिलेगी मानसिक शांति: नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत शानदार रहेगा. आप अपनी सच्चाई और अच्छाई का भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे. पिछले काफी समय से अटके हुए काम पूरे होने से मन को गहरी मानसिक शांति का अनुभव होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व मानसिक संतुलन (Family, Students & Mind)

घर में सुधार के कार्य, दांपत्य जीवन खुशनुमा: घर-परिवार में कुछ छोटी-मोटी समस्याएं या मतभेद रह सकते हैं, लेकिन शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन पूरी तरह प्रेमपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और घर के नवीनीकरण या सुधार से जुड़े कार्यों में हाथ बंटाएंगे.

छात्रों को बेहतरीन परिणाम, एकांत में आत्ममंथन जरूरी: विद्यार्थी वर्ग (Students) को अपने संबंधित अध्ययन क्षेत्र में अत्यंत सुखद और मनचाहे नतीजे हासिल होंगे. कार्यक्षेत्र में निरंतर प्रगति मिलने के बावजूद भी आंतरिक अशांति महसूस हो सकती है, इसलिए दिन के कुछ पल एकांत में शांत बैठकर अपने विचारों का आत्ममंथन करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव के चंद्रमा से वाणी और ऊर्जा मधुर रहेगी; अधिक भागदौड़ के चलते शाम को आंखों या गले में हल्का तनाव हो सकता है, भरपूर नींद लें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन द्वितीय भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा केसर, गंगाजल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. संध्या समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे संचित धन और पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, आंतरिक अशांति दूर होगी और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Oct 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
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