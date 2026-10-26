Aaj Ka Meen Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, कुटुंब, वाणी, संचित पूंजी व पैतृक संपत्ति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपको पुश्तैनी या पैतृक धन-संपत्ति की प्राप्ति के मजबूत योग बनेंगे; आपकी संचित पूंजी में वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

इन्वेस्टमेंट और इंक्रीमेंट के योग, फाइनेंस प्लानिंग: व्यापारिक वातावरण में सकारात्मक सुधार होगा, जिससे नया निवेश (Investment) और व्यापार में मुनाफा (Increment) दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे. कारोबार के सिलसिले में काफी व्यस्तता बनी रहेगी. यदि वित्तीय प्रबंधन या बचत को लेकर कोई नई प्लानिंग मन में है, तो उसे धरातल पर शुरू करने का यह सबसे सटीक समय है.

समय और धन दोनों का रखें ध्यान: व्यापारियों को केवल धन की बर्बादी ही नहीं रोकनी है, बल्कि समय के अपव्यय पर भी पैनी नजर रखनी होगी; क्योंकि समय ही पूंजी है और सही समय पर लिया गया फैसला बड़ा लाभ दिलाएगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर में बड़ा लक्ष्य, ऑफिस में मेंटॉरशिप की जिम्मेदारी: करियर में निरंतर उत्साह और ऊर्जा बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्य को बड़ा और महत्वाकांक्षी रखें. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर जूनियर्स और सहकर्मियों को गाइड करने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही उच्चाधिकारियों द्वारा आपको अन्य कर्मियों के कार्यों की जांच-पड़ताल (Auditing/Review) करने की बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है.

रुके काम बनेंगे, मिलेगी मानसिक शांति: नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत शानदार रहेगा. आप अपनी सच्चाई और अच्छाई का भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे. पिछले काफी समय से अटके हुए काम पूरे होने से मन को गहरी मानसिक शांति का अनुभव होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व मानसिक संतुलन (Family, Students & Mind)

घर में सुधार के कार्य, दांपत्य जीवन खुशनुमा: घर-परिवार में कुछ छोटी-मोटी समस्याएं या मतभेद रह सकते हैं, लेकिन शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन पूरी तरह प्रेमपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और घर के नवीनीकरण या सुधार से जुड़े कार्यों में हाथ बंटाएंगे.

छात्रों को बेहतरीन परिणाम, एकांत में आत्ममंथन जरूरी: विद्यार्थी वर्ग (Students) को अपने संबंधित अध्ययन क्षेत्र में अत्यंत सुखद और मनचाहे नतीजे हासिल होंगे. कार्यक्षेत्र में निरंतर प्रगति मिलने के बावजूद भी आंतरिक अशांति महसूस हो सकती है, इसलिए दिन के कुछ पल एकांत में शांत बैठकर अपने विचारों का आत्ममंथन करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव के चंद्रमा से वाणी और ऊर्जा मधुर रहेगी; अधिक भागदौड़ के चलते शाम को आंखों या गले में हल्का तनाव हो सकता है, भरपूर नींद लें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन द्वितीय भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा केसर, गंगाजल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. संध्या समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे संचित धन और पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, आंतरिक अशांति दूर होगी और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

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