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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNashik Kumbh 2026: त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुंभ का क्या है संबंध? जानें सदियों पुरानी मान्यता

Nashik Kumbh 2026: त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुंभ का क्या है संबंध? जानें सदियों पुरानी मान्यता

Nashik Kumbh 2026: कुशावर्त और रामकुंड में अमृत स्नान का महत्व. जानिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिंहस्थ खगोलीय योग और दोष निवारण से जुड़े दुर्लभ तथ्य.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 31 Oct 2026 04:05 PM (IST)
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Nashik Kumbh 2026: नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ 2026 की औपचारिक शुरुआत धर्मध्वजारोहण के साथ हो चुकी है. भारतीय सनातन परंपरा में कुंभ मेला आस्था, चेतना और मोक्ष का सबसे बड़ा संगम है. वैसे तो देश में चार प्रमुख स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक जिले में आयोजित होने वाला 'सिंहस्थ कुंभ' अपने आप में अनोखा और अलौकिक है.

यह विश्व का एकमात्र ऐसा कुंभ है जो लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में फैले दो अलग-अलग तीर्थ स्थलों नासिक के रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त कुंड में एक साथ संपन्न होता है. इस महाआयोजन का आध्यात्मिक केंद्र बारह ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखने वाला त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है.

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समुद्र मंथन, अमृत कलश और त्र्यंबकेश्वर का संबंध:

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर छीनाझपटी हुई, तब अमृत की कुछ पावन बूंदें पृथ्वी के चार स्थानों पर गिरी थीं. नासिक-त्र्यंबकेश्वर की यह तपोभूमि उन्हीं चार दुर्लभ स्थलों में से एक है. 

यही कारण है कि सिंहस्थ काल में यहां प्रवाहित जलधारा अमृततुल्य मानी जाती है और इसमें डुबकी लगाने से साधक को जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है.

गोदावरी का उद्गम और भगवान शिव की उपस्थिति:

त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरि पर्वत की तलहटी में स्थित है. पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि गौतम को गोहत्या के अनजाने पाप से मुक्त कराने के लिए देवाधिदेव महादेव ने अपनी जटाओं से मां गंगा को यहां 'गोदावरी' के रूप में प्रकट किया था. 

देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव स्वयं यहां त्रि-लिंग (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) के अद्वितीय स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए. सिंहस्थ के दौरान गोदावरी के सांकेतिक उद्गम स्थल कुशावर्त कुंड में स्नान का अनंत पुण्य माना गया है.

शैव और वैष्णव अखाड़ों का ऐतिहासिक विभाजन:

18वीं शताब्दी (1789) से पहले कुंभ का पूरा आयोजन केवल त्र्यंबकेश्वर में ही होता था. बाद में शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच व्यवस्थागत संतुलन बनाने के लिए तत्कालीन मराठा पेशवा ने दोनों के स्नान स्थल तय किए:

  • त्र्यंबकेश्वर (कुशावर्त कुंड): भगवान शिव के उपासक शैव अखाड़ों और नागा संन्यासियों का मुख्य केंद्र बना, जहां कुंभ का पहला शाही स्नान संपन्न होता है.
  • नासिक (रामकुंड): प्रभु श्री राम की वनवास स्मृति से जुड़े होने के कारण यह वैष्णव बैरागी अखाड़ों का प्रमुख स्नान स्थल बना.

सिंहस्थ का खगोलीय योग और धार्मिक महत्व:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करते हैं और सूर्य मेष राशि में स्थित होते हैं, तब सिंहस्थ कुंभ का पावन योग बनता है. सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो शिव के तेज का प्रतीक है. तीनों देवों की संयुक्त उपस्थिति वाले त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में इस खगोलीय घटना से सकारात्मक ऊर्जा का संचार चरम पर होता है.

सिंहस्थ काल में त्र्यंबकेश्वर में स्नान और दर्शन से कालसर्प दोष, नारायण नागबलि और पितृदोष जैसे कष्टों से स्थायी मुक्ति मिलती है तथा पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 31 Oct 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Nashik Kumbh Mela 2026 Trimbakeshwar Simhastha Kumbh Simhastha Kumbh 2026
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