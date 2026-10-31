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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मअहोई अष्टमी पर मेरठ जेल में व्रत की तैयारी, मुस्कान और रविता ने मांगी पूजा की अनुमत

अहोई अष्टमी पर मेरठ जेल में व्रत की तैयारी, मुस्कान और रविता ने मांगी पूजा की अनुमत

Ahoi Ashtami 2026: मेरठ जेल में मुस्कान और रविता ने व्रत रखने की इच्छा जताई. जानें जेल में पूजा की अनुमति, धार्मिक अधिकार और नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 31 Oct 2026 09:25 AM (IST)
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Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी पर संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं. लेकिन क्या हत्या जैसे गंभीर अपराध में सजा काट रही महिलाओं को भी जेल में व्रत रखने और पूजा करने की अनुमति मिलती है? जानिए भारतीय कानून और जेल प्रशासन के नियम क्या कहते हैं.

जेल की सलाखें किसी व्यक्ति की आजादी छीन सकती हैं, लेकिन उसकी धार्मिक आस्था को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकतीं. अहोई अष्टमी से पहले मेरठ जेल की कुछ महिला बंदियों को लेकर ऐसी ही चर्चा सामने आई है. इनमें चर्चित हत्याकांडों से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपनी संतान के कल्याण के लिए व्रत और पूजा करना चाहती हैं.

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यह मामला केवल धार्मिक परंपरा का नहीं, बल्कि एक कानूनी सवाल भी उठाता है. क्या गंभीर अपराध में दोषी महिला को भी जेल में पूजा-पाठ करने का अधिकार है?

मुस्कान, रविता और दामिनी ने मांगी पूजा की अनुमति

मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद मुस्कान रस्तोगी, रविता और दामिनी ने 1 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखने की इच्छा जताई है.

चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाने वाली मुस्कान अपनी दो बेटियों के लिए व्रत रखना चाहती है. उसने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की है. वहीं, पति अमित कश्यप की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पा चुकी रविता भी अपने बच्चों के लिए व्रत रखेगी. पति अतुल पंवार की हत्या के आरोप में जेल में बंद दामिनी ने भी अपने बेटे के लिए पूजा करने की अनुमति मांगी है.

जेल प्रशासन ने क्या कहा?

वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के अनुसार तीनों महिला बंदियों ने व्रत रखने और पूजा सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. जेल प्रशासन ने नियमानुसार आवश्यक पूजा सामग्री उपलब्ध कराने की बात कही है.

क्या जेल में पूजा करना कैदियों का अधिकार है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है. जेल में बंद व्यक्ति भी इस अधिकार से पूरी तरह वंचित नहीं होता. हालांकि जेल की सुरक्षा, अनुशासन और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय की मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 में बंदियों की धार्मिक भावनाओं और गरिमा के सम्मान पर जोर दिया गया है. चूंकि जेल राज्य का विषय है, इसलिए व्यावहारिक व्यवस्थाएं संबंधित राज्य के नियमों से तय होती हैं.

जेल में व्रत और पूजा कैसे होती है?

महिला बंदियों को व्रत रखने के लिए जेल प्रशासन को जानकारी देनी होती है. नियमानुसार पूजा सामग्री और फलाहार की व्यवस्था की जा सकती है. दीपक, अगरबत्ती और अन्य सामग्री के उपयोग पर सुरक्षा संबंधी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं.

अहोई अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग अनुसार अहोई अष्टमी रविवार, 1 नवंबर 2026 को है. दिल्ली में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से 6:54 बजे तक रहेगा. तारों के दर्शन का समय शाम लगभग 6 बजे है.

यह मामला याद दिलाता है कि अपराध की सजा और धार्मिक स्वतंत्रता दो अलग विषय हैं. जेल में बंद व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपनी आस्था का पालन कर सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 31 Oct 2026 09:25 AM (IST)
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