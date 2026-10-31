फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. वो 57 साल के थे और उन्होंने इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो संजय दत्त, मनोज बाजपेयी और अमिताभ बच्चन जैसी ड्रीमी कास्ट के साथ फिल्म 'कांटे 2' करना चाहते थे. इस पर प्लानिंग भी कर रहे थे. लेकिन अब वो अपने इस सपने को सच होता नहीं देख पाएंगे.

संजय गुप्ता के निधन पर संजय दत्त बुरी तरह से टूट गए हैं और उन्होंने उनसे उनका सपना सच करने का वादा किया है. उन्होंने फिल्ममेकर के निधन पर इमोशनल पोस्ट शेयर की और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बताया. चलिए बताते हैं एक्टर ने क्या कुछ कहा.

संजय दत्त हुए इमोशनल

संजय दत्त ने फिल्ममेकर संजय गुप्ता के निधन पर इमोशनल पोस्ट शेयर की और एक्स पर लिखा, 'मेरे भाई. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम अब हमारे बीच नहीं रहे. हमने साथ में बहुत कुछ साझा किया है, इतनी सारी यादें और दोस्ती के इतने सारे साल. तुम हमेशा मेरे लिए परिवार की तरह रहे हो और ये बात कभी नहीं बदलेगी.'

Gupts, my brother. I still cannot believe that you are gone. We have shared so much together, so many memories and so many years of friendship. You have always been family to me, and that will never change. I will miss you, our conversations and all the times we spent together. We were just discussing Kante 2 recently, I will make Kaante 2 your dream, in memory of you my brother, I will do everything for this dream of yours to come true, love you forever and always. Life will not be the same without you, brother. May God bless your soul 🙏🏼 — Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 31, 2026

संजय दत्त ने 'कांटे 2' को लेकर किया वादा

संजय दत्त ने पोस्ट में आगे लिखा, 'मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी. हमारी बातचीत और साथ बिताया गया वह सारा समय. अभी कुछ दिन पहले ही हम 'कांटे 2' के बारे में बात कर रहे थे. भाई, तुम्हारी याद में मैं 'कांटे 2' का तुम्हारा सपना पूरा करूंगा. तुम्हारे इस सपने को सच करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा. तुमसे हमेशा बहुत प्यार करता रहूंगा. तुम्हारे बिना जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी, भाई. ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे.'

Still trying to come to terms with this news. We've spent so many days together, made films, shared laughs, arguments, ideas and memories that will stay with me forever. Never imagined I'd be writing something like this for you. Rest easy Sanj. You'll be missed more than words can say. — Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 31, 2026

सुनील शेट्टी ने जताया दुख

सुनील शेट्टी ने भी एक्स पर संजय गुप्ता को याद करते हुए लिखा, 'मैं अब भी इस खबर को मानने की कोशिश कर रहा हूं. हमने साथ में कई दिन बिताए, फिल्में बनाईं, हंसी-मजाक किया, बहस की, विचार साझा किए और ऐसी यादें बनाईं, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे लिए मुझे इस तरह कुछ लिखना पड़ेगा. मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि तुम्हारी कितनी याद आएगी.'

Woke up in Stockholm to the heartbreaking news of my friend and director Sanjay Gupta’s passing. It is difficult to imagine someone so full of life suddenly being gone.💔 Sanjay was a filmmaker with a distinctive style and an enormous love for cinema. He was an encyclopaedia of films. You could ask him practically anything about movies, and a conversation with him would remind you how much he loved the world he belonged to. His passion came through in his social media posts too, where, of late, he had been expressing himself so openly. I worked with him in two films. But he also holds a special place in our family’s journey. He was Sikandar’s first director. “Kher saab, we must work together!” That was almost always his opening line whenever we met. He said it when I last met him, about a year ago. We always think there will be time. Another meeting. Another conversation. Another film. It hurts to know that this one will remain unfinished.🥹 I remember his warmth, his affection, and a lovely Holi party at his home few years back. Those moments come back today, along with the sadness. His films will keep his distinctive voice alive. Kaante and the Shootout films remain among my favourites. My heart goes out to his family, his friends, and everyone who loved him and his cinema. I will miss you, Sanjay. And I will miss hearing, “Kher saab, we must work together!” Om Shanti. 🙏🥹🕉 #SanjayGupta — Anupam Kher (@AnupamPKher) October 31, 2026

अनुपम खेर हुए इमोशनल

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर संजय गुप्ता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'स्टॉकहोम में जब मैं उठा तो अपने दोस्त और डायरेक्टर संजय गुप्ता के निधन की दिल तोड़ने वाली खबर मिली. यह सोचना मुश्किल है कि कोई इंसान, जो इतना जिंदादिल इंसान था, अचानक इस दुनिया से चला गया. संजय एक ऐसे फिल्ममेकर थे, जिनकी अपनी अलग पहचान थी और जिन्हें सिनेमा से बेहद प्यार था. उन्हें फिल्मों का चलता-फिरता ज्ञानकोश कहा जाता था. आप उनसे फिल्मों के बारे में लगभग कुछ भी पूछ सकते थे और उनसे बातचीत करके पता चलता था कि वह अपनी दुनिया से कितना प्यार करते थे. सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट में भी उनका जुनून साफ नजर आता था, जहां वह हाल के दिनों में खुलकर अपनी बातें रख रहे थे.'

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हंसल मेहता ने लिखी इमोशनल पोस्ट

डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'ऐसा नहीं होना चाहिए था. फिल्म इंडस्ट्री में मेरे इकलौते बॉस संजय गुप्ता लेकिन इससे भी बढ़कर, एक प्यारे दोस्त. हमने साथ में कई बुरे और अच्छे दौर देखे और इन सबके बीच जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए हमारा प्यार हमेशा एक जैसा रहा.'

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मीका सिंह ने भी किया याद

सिंगर मीका सिंह ने भी संजय गुप्ता को अपना बड़ा भाई बताते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, 'आज का दिन मेरे लिए सबसे चौंकाने वाले और दिल तोड़ने वाले दिनों में से एक रहा. मेरे बड़े भाई संजय गुप्ता, एक शानदार इंसान, जमीन से जुड़े व्यक्तित्व और बेहतरीन फिल्ममेकर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए.'