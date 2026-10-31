'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान

कांग्रेस और इंडिया गठबंधन रविवार (1 नवंबर) को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रैली करेगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को इस रैली का रूट मैप शेयर कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सभी से इस रैली में शामिल होने की अपील की. इंडिया गठबंधन इससे पहले ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सांकेतिक जन माहभियोग लाने की तैयारी में है.

राहुल गांधी ने एक्स पर मैप शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कल मिलते हैं, साथ चलते हैं! कनॉट प्लेस, मिंटो रोड जंक्शन, अजमेरी गेट, रामलीला मैदान.' इंडिया गठबंधन की इस रैली में हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. शुक्रवार को हुई बारिश की वजह से मैदान में पानी भर गया था, लेकिन शनिवार को काफी काम हुआ और मैदान को रैली के लिए तैयार किया गया.

कल मिलते हैं, साथ चलते हैं! कनॉट प्लेस मिंटो रोड जंक्शन ➡️ अजमेरी गेट ⤵️ रामलीला मैदान 🗓️ 1 नवंबर | 🕛 दोपहर 12 बजे #ChaloDilli https://t.co/Rp1Ed6sHQU — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026

खरगे के घर जुटेगा विपक्ष

कांग्रेस नेता शनिवार दोपहर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर जुटेंगे. यहां ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन महाभियोग का कार्यक्रम रखा गया है. मीरा कुमार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी. जबकि खरगे प्रस्ताव पेश करेंगे.

कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि

गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया.

कांग्रेस नेताओं ने शक्ति स्थल' पहुंचकर इंदिरा गांधी की समाधि ओर पुष्प अर्पित किए. खरगे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा, 'अदम्य साहस, अटूट संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व की प्रतीक, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं हमारी प्रेरणास्रोत श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि.'

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