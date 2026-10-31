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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारामलीला मैदान रैली से पहले रिजिजू के कांग्रेस से 5 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?

रामलीला मैदान रैली से पहले रिजिजू के कांग्रेस से 5 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस से 5 सवाल पूछकर चैलेंज किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 31 Oct 2026 02:47 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली करने जा रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है. इस रैली के एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उनसे 5 सवाल पूछ लिए हैं साथ ही चैलेंज किया है.

किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर शेयर किए पोस्ट में कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ सीईसी ज्ञानेश कुमार के बारे में कहा है. उन्होंने लिखा, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूँ कि वह बुनियादी सवालों का जवाब दे.

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कांग्रेस से पूछे ये सवाल

किरेन रिजिजू ने पहला सवाल पूछा- 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 44 सांसद कैसे मिले, जबकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उनकी ही सरकार ने की थी? दूसरा सवाल- 2024 में जब ज्ञानेश कुमार CEC (मुख्य चुनाव आयुक्त) नहीं थे, तब कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना कैसे करना पड़ा? तीसरा सवाल-क्या कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और 2014 से 2026 के बीच सरकारें बनाने के लिए माफी भी मांगेंगे? चौथा सवाल-क्या मतदाता सूची में मौजूद उन सभी नामों को हटा दिया जाना चाहिए जो अवैध प्रवासियों, मृत लोगों, कहीं और चले गए लोगों या डुप्लिकेट नामों से जुड़े हैं? पांचवा सवाल- क्या 1952-56, 1958-61, 1965-66, 1983-84, 1987-88, 1993, 1995 और 2002-2004 में किए गए SIR (विशेष पुनरीक्षण) अवैध थे?

उन्होंने आखिरी में लिखा, एक परिवार की पार्टी, बाहरी ताकतों के साथ मिलकर, संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रही है.

राहुल गांधी ने शेयर किया मैप

राहुली गांधी ने रैली से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर मैप शेयर किया है. उन्होंने लिखा, कल मिलते हैं, साथ चलते हैं! कनॉट प्लेस मिंटो रोड जंक्शन, अजमेरी गेट, रामलीला मैदान. 1 नवंबर, दोपहर 12 बजे.

ये भी पढ़ें: खरगे के आवास से गठबंधन की रैली, राहुल ने बताया रूट, पुलिस बोली- 'परमीशन नहीं मांगी'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 31 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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