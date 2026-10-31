Weekly Horoscope 1 to 7 November 2026: नवंबर 2026 का यह पहला सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए करियर की नई दिशा, कार्यक्षेत्र में बदलाव, व्यापार विस्तार, पदोन्नति और वित्तीय संतुलन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है.

आने वाले 7 दिनों में ग्रहों का गोचर और नक्षत्रों की स्थिति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता एवं कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से.

इस सप्ताह मेष राशि के लोगों को मनचाहे तबादले की खुशखबरी और मकर राशि को पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है. वहीं कन्या और धनु राशि वालों के लिए व्यापार विस्तार और अटके धन की वापसी के प्रबल योग हैं.

दूसरी तरफ, तुला राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र से बचने और कुंभ राशि वालों को अनपेक्षित खर्चों व कानूनी उलझनों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से पढ़ते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल.

1. मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries)

मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह रोजी-रोजगार और करियर के लिहाज से बेहद सकारात्मक और फलदायी रहेगा.

करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट होकर अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की मुराद पूरी हो सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में नया मोड़ आ सकता है; परिजन आपके रिश्ते को स्वीकार कर विवाह की अनुमति दे सकते हैं. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

स्वास्थ्य व सावधानी: प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे छात्रों को सप्ताह के दूसरे भाग में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. पठन-पाठन के लिए समय अनुकूल है. सेहत सामान्य रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाएं.

2. वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus)

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है, जिसमें धैर्य और कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलेगी.

करियर व व्यापार: सप्ताह की शुरुआत में लंबी यात्रा के योग हैं. इस दौरान सत्ता या शासन से जुड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बनेगा, जिससे अटके सरकारी काम बन सकते हैं. नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी या भावुकता में फैसला न लें. टारगेट बेस्ड काम करने वालों को अतिरिक्त पसीना बहाना पड़ेगा. उत्तरार्ध में कारोबार में उतार-चढ़ाव रह सकता है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: करीबी लोगों के साथ संवाद में विनम्रता बरतें, आपकी किसी बात से परिजन नाराज हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं और जीवनसाथी की भावनाओं का आदर करें.

स्वास्थ्य व सावधानी: सप्ताह के उत्तरार्ध में काम के दबाव और भागदौड़ के चलते सेहत नरम रह सकती है.

उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर विधिवत पूजन करें.

3. मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सुख, सौभाग्य और सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है.

करियर व व्यापार: आलस्य त्यागकर पूरे मनोयोग से काम करने पर बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. ऑफिस में सीनियर और जूनियर दोनों आपके प्रदर्शन की खुलकर तारीफ करेंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बड़ी व्यावसायिक डील पर मुहर लग सकती है. पुराना फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से वापस मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. अचल संपत्ति के सौदों में लाभ होगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिजनों और मित्रों से अपेक्षित सहयोग मिलेगा. संतान पक्ष से जुड़ी किसी पुरानी चिंता का समाधान होने से घर में सुकून का माहौल रहेगा. प्रेम जीवन सामान्य और सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य व सावधानी: समय प्रबंधन का ध्यान रखें और काम को टालने की आदत से बचें. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

4. कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer)

कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सतर्कता और संयम बरतने का संकेत दे रहा है.

करियर व व्यापार: कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, अन्यथा कार्यस्थल पर अवांछित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. रोजगार की तलाश में जुटे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. व्यापारियों को किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचना चाहिए.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: सप्ताह के पूर्वार्ध में रिश्तों में गलतफहमी से बचने के लिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. परिजनों की सलाह की अनदेखी न करें.

स्वास्थ्य व सावधानी: मौसमी बीमारियों या पुरानी शारीरिक समस्याओं के उभरने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत से ही अपने वित्तीय बजट को संतुलित रखें ताकि आर्थिक तंगी न झेलनी पड़े.

उपाय: प्रतिदिन शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

5. सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo)

सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मध्यम रूप से फलदायी रहेगा, जहां सूझबूझ से कदम उठाना जरूरी होगा.

करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में आ रही चुनौतियों के कारण नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अनुभवी शुभचिंतकों की राय अवश्य लें. सप्ताह के मध्य में व्यापार में कड़े मुकाबले और मंदी का सामना करना पड़ सकता है. लेन-देन के मामलों में पूरी लिखा-पढ़ी रखें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: विपरीत परिस्थितियों में आपका लव पार्टनर सबसे बड़ा सहारा बनेगा. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बनाए रखें.

स्वास्थ्य व सावधानी: सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता दें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, चोट-चपेट की आशंका बनी रहेगी. खान-पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित कर सूर्याष्टकं का पाठ करें.

6. कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक और हर क्षेत्र में शानदार प्रगति लेकर आया है.

करियर व व्यापार: सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होने से आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. करियर व कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं अपेक्षा से अधिक लाभ दिलाएंगी. साझेदारी के व्यवसाय में भारी मुनाफा हो सकता है. व्यापार विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी और संचित धन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: आपकी मीठी वाणी और व्यवहार से लोग आकर्षित होंगे. लव पार्टनर के साथ बेहतरीन पल बिताने के अवसर मिलेंगे. वैवाहिक जीवन में मधुरता और प्रेम बना रहेगा.

स्वास्थ्य व सावधानी: स्वास्थ्य पूरी तरह अनुकूल रहेगा. अपनी कार्ययोजनाओं को बिना किसी भटकाव के आगे बढ़ाते रहें.

उपाय: प्रतिदिन श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर गणेश चालीसा का पाठ करें.

7. तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra)

तुला राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

करियर व व्यापार: सप्ताह के पहले भाग में विरोधी आपके काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखें. साझेदारी के व्यवसाय में धन और कागजी कार्रवाई को लेकर पूरी पारदर्शिता बरतें. उत्तरार्ध में अनचाहा तबादला या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से मानसिक तनाव हो सकता है. उच्चाधिकारियों से बहस से बचें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या किसी गलतफहमी से बचें. घर में शांति बनाए रखने के लिए अनावश्यक विवादों को तूल न दें.

स्वास्थ्य व सावधानी: इस सप्ताह पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का सट्टा या जोखिम न लें.

उपाय: प्रतिदिन मां भगवती की उपासना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

8. वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सतर्कता और संतुलन की मांग करता है.

करियर व व्यापार: कार्यक्षेत्र में 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी' के नियम का पालन करें. नौकरी में जिम्मेदारियों में अचानक बदलाव आ सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. किसी लुभावनी या नई योजना में बिना पड़ताल के निवेश न करें. सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापार में धन के लेन-देन में कड़ी सतर्कता बरतें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार के सदस्यों या स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है. शांति से संवाद स्थापित करें. प्रेम जीवन में एक-दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य व सावधानी: सप्ताह के अंत में अचानक कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है. मानसिक तनाव से बचें.

उपाय: प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करें.

9. धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह राहत, उन्नति और मनोवांछित सफलता से भरा रहेगा.

करियर व व्यापार: किसी प्रभावी व्यक्ति या मित्र के सहयोग से लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान होगा. कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर समर्थन मिलेगा. कारोबार से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी और नए लाभ के स्रोत खुलेंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी कानूनी या सरकारी मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: घर-परिवार में आपकी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता की सराहना होगी. लव लाइफ में नजदीकियां और आपसी भरोसा बढ़ेगा. दांपत्य जीवन सुख-शांति से परिपूर्ण रहेगा.

स्वास्थ्य व सावधानी: सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें. सेहत अच्छी रहेगी, बस नियमित दिनचर्या का पालन करें.

उपाय: प्रतिदिन संकटमोचन हनुमान जी की पूजा और दर्शन करें.

10. मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों और भाग्य के प्रबल सहयोग से परिपूर्ण रहेगा.

करियर व व्यापार: भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके सभी काम समय से पूरे होंगे. सप्ताह के मध्य में नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या इन्क्रीमेंट से जुड़ा बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापार अपनी सामान्य गति से चलता रहेगा और नियमित लाभ देता रहेगा. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्रों को बड़ी सफलता मिलने के योग हैं.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिजनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. प्रेम प्रसंग सामान्य और मधुर रहेंगे. दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

स्वास्थ्य व सावधानी: सेहत उत्तम बनी रहेगी. सफलता के बीच अपने व्यवहार में अहंकार को जगह न दें.

उपाय: प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें.

11. कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कड़ी मेहनत और चुनौतियों से जूझने का रहेगा.

करियर व व्यापार: निजी उलझनों और पारिवारिक व्यस्तता के चलते कामकाज प्रभावित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट-कचहरी या किसी सरकारी नियम के कारण परेशानी का अनुभव हो सकता है. कार्यक्षेत्र में लक्ष्यों को पाने के लिए अतिरिक्त पसीना बहाना पड़ेगा. व्यवसाय में बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. स्वजनों के साथ मतभेदों को संवाद के जरिए सुलझाएं.

स्वास्थ्य व सावधानी: सप्ताह के पूर्वार्ध में सेहत कुछ नरम रह सकती है. उत्तरार्ध में अचानक आने वाले बड़े खर्च आर्थिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं.

उपाय: प्रतिदिन भक्तिभाव से श्री शिव चालीसा का पाठ करें.

12. मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces)

मीन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता, नए संपर्कों और आर्थिक उन्नति का रहेगा.

करियर व व्यापार: आपके सोचे हुए सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरे होंगे. आपकी कार्यकुशलता और क्रिएटिविटी की कार्यस्थल पर सराहना होगी. सप्ताह के मध्य में काम के सिलसिले में की गई यात्राएं नए प्रभावशाली संपर्क बनाएंगी. बेरोजगार लोगों को सप्ताह के दूसरे भाग में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे और व्यापारिक साख मजबूत होगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और ट्यूनिंग बेहतरीन रहेगी. कठिन परिस्थितियों में जीवनसाथी का भरपूर संबल मिलेगा. वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी.

स्वास्थ्य व सावधानी: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा. नए अवसरों को समय पर भुनाने की कोशिश करें.

उपाय: प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

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