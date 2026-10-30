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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNashik Kumbh Mela 2026: 12 साल बाद नासिक-त्र्यंबकेश्वर में आस्था का महासंगम, जानें साधु ग्राम और अमृत स्नान की तारीखें

Nashik Kumbh Mela 2026: 12 साल बाद नासिक-त्र्यंबकेश्वर में आस्था का महासंगम, जानें साधु ग्राम और अमृत स्नान की तारीखें

Nashik Kumbh Mela 2026: नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ 2026-28 का भव्य आगाज. जानें 21 महीने की टाइमलाइन, 13 अखाड़ों के साधुग्राम की तैयारी, NTKMA डिजिटल पोर्टल और 2027 अमृत स्नान का पूरा शेड्यूल.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 30 Oct 2026 09:25 PM (IST)
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Nashik Kumbh Mela 2026: गोदावरी के पावन तट और त्र्यंबकेश्वर की तपोभूमि 12 सालों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर होने के लिए तैयार हैं. 31 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नासिक के ऐतिहासिक रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर के पवित्र कुशावर्त तीर्थ पर आधिकारिक ध्वजारोहण के साथ सिंहस्थ कुंभ मेला 2026-28 का विधिवत शुभारंभ हो रहा है.

इस बार का सिंहस्थ महापर्व कई मायनों में ऐतिहासिक और अनूठा है. आमतौर पर कुंभ मेले का मुख्य चरण कुछ हफ्तों का माना जाता है, लेकिन यह आयोजन पूरे 21 महीने चलेगा यानी कि 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 24 जुलाई 2028 तक श्रद्धालु गोदावरी की पवित्र धारा में पुण्य की डुबकी लगा सकेंगे.

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शंखनाद, जनजातीय आरती और परंपरा का संगम:

शुभारंभ समारोह केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता का दुर्लभ दृश्य प्रस्तुत कर रहा है. ध्वजारोहण के साथ 550 साधु-संतों और साधकों का संयुक्त शंखनाद संपूर्ण गोदावरी घाटी को गुंजायमान करेगा. 

वहीं, लगभग 6,500 आदिवासी बंधु पारंपरिक रूप से भव्य एवं दिव्य महाआरती संपन्न कर प्रकृति और आस्था के सनातन जुड़ाव को जीवंत करेंगे. इस ऐतिहासिक अवसर को सहेजने के लिए एक विशेष स्मारक डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया है.

साधुग्राम की तैयारी: 13 अखाड़े और हाइटेक व्यवस्था:

कुंभ की असली आत्मा उसके संन्यासी और अखाड़े होते हैं. नासिक-त्र्यंबकेश्वर में सभी 13 अखाड़ों के संतों के स्वागत के लिए साधुग्राम को विशाल तपोभूमि का स्वरूप दिया गया है. 

नासिक प्रशासन ने साधुग्राम में आधुनिक बुनियादी ढांचे सड़क नेटवर्क, 24 घंटे जलापूर्ति, मजबूत विद्युत ग्रिड और स्वच्छता प्रबंधन के लिए लगभग ₹3.29 करोड़ का बजट स्वीकृत कर काम धरातल पर उतारा है.


Nashik Kumbh Mela 2026: 12 साल बाद नासिक-त्र्यंबकेश्वर में आस्था का महासंगम, जानें साधु ग्राम और अमृत स्नान की तारीखें

NTKMA डिजिटल पोर्टल: एक क्लिक पर संपूर्ण यात्रा प्रबंधन:

लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नासिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला प्राधिकरण (NTKMA) ने अपना आधिकारिक डिजिटल पोर्टल लाइव कर दिया है. इस पोर्टल पर श्रद्धालुओं को वास्तविक समय में ये सुविधाएं मिलेंगी:

  • अमृत स्नान की प्रमाणित तिथियां और मुहूर्त
  • शहर के एंट्री पॉइंट्स और सैटेलाइट पार्किंग की लोकेशन
  • अधिकृत टेंट सिटी, होटल व धर्मशालाओं की पारदर्शी बुकिंग
  • भीड़ नियंत्रण अलर्ट, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और हेल्पडेस्क

'अमृत स्नान' 2027: नोट कर लें मुख्य तिथियां:

परंपरा के अनुसार, इस बार शाही स्नान को आधिकारिक तौर पर 'अमृत स्नान' कहा जा रहा है, मुख्य स्नान पर्व वर्ष 2027 में आयोजित होंगे:

पहला अमृत स्नान (आषाढ़/श्रावण सोमवती अमावस्या):

तारीख व दिन: 2 अगस्त 2027, सोमवार

स्थल व महत्व: नासिक के रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त तीर्थ दोनों स्थानों पर एक साथ मुख्य स्नान पर्व की शुरुआत होगी.

दूसरा व मुख्य अमृत स्नान (श्रावण अमावस्या):

तारीख व दिन: 31 अगस्त 2027, मंगलवार

स्थल व महत्व: यह सिंहस्थ कुंभ का सबसे बड़ा और पवित्र स्नान पर्व होगा, जिसमें रामकुंड और कुशावर्त तीर्थ पर सबसे भारी जनसैलाब उमड़ेगा.

तीसरा व अंतिम अमृत स्नान (भाद्रपद शुक्ल एकादशी):

11 सितंबर 2027 (शनिवार): नासिक के रामकुंड पर केवल वैष्णव अखाड़ों के साधु-संतों और श्रद्धालुओं के लिए.

12 सितंबर 2027 (रविवार): त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त कुंड पर शैव अखाड़ों के नागा संन्यासियों और साधुओं के लिए.

तीर्थयात्रियों के लिए जरूरी सलाह:

मेले के दौरान 10 से 12 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है. मुख्य अमृत स्नान के दिनों में नासिक शहर में निजी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा; श्रद्धालुओं को तय पार्किंग से सरकारी शटल बसों या पैदल पथ का सहारा लेना होगा. 

आवास की परेशानी से बचने के लिए साधुग्राम टेंट सिटी या होटलों की बुकिंग कम से कम 6 महीने पहले आधिकारिक NTKMA पोर्टल से ही सुरक्षित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 30 Oct 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Nashik Kumbh Mela 2026 Nashik Trimbakeshwar Simhastha Kumbh 2027
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