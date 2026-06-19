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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMuharram 2026: मुहर्रम का 10वां दिन 'आशूरा' कब ? क्यों मुस्लिमों के लिए खास है ये दिन

Muharram 2026: मुहर्रम का 10वां दिन 'आशूरा' कब ? क्यों मुस्लिमों के लिए खास है ये दिन

Muharram 2026 Ashura: मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है. इस बार आशूरा 26 जून 2026 को है. इस दिन को मातम के रूप में क्यों मनाते हैं. इमाम हुसैन और कर्बला से इसका क्या संबंध है जानें इतिहा,

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Jun 2026 08:07 AM (IST)
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Muharram 2026 Ashura: इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहूर्रम की शुरुआत 17 जून 2026 को हो चुकी है. मुहर्रम का सबसे पवित्र दिन माना जाता है आशूरा जो मुहर्रम (Muharram) का 10वां दिन होता है. इस बार यौम ए आशूरा 26 जून 2026 को है. अरबी भाषा में 'आशूरा' का शाब्दिक अर्थ दसवां होता है. क्या है आशूरा, क्यों माना गया है ये दिन खास. जानें इसकी तारीख, इतिहास और महत्व.

क्या है आशूरा

अरबी में मुहर्रम का मतलब होता है ग़म यानी शोक का महीना. मुसलमान रमजान के बाद उसे दूसरा पवित्र महीना मानते हैं. शिया मुस्लिम औपचारिक तौर पर इस दिन मातम मनाते हैं, क्योंकि यो दिन पैगंबर मुहम्मद के नवासे इमाम हुसैन इब्र अली की शहादत से जुड़ा है. आशूरा को सब्र, कुर्बानी, वफा और हक की राह पर कायम रहने की मिसाल माना जाता है.

आशूरा का इतिहास

इमाम हुसैन ने अपने परिवार और साथियों के साथ मिलकर इराक के कर्बला के मैदान में यजीद की सत्ता के अत्याचारों के खिलाफ इंसानियत, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी. मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम-ए-आशूरा को इमाम हुसैन शहीद हुए थे, इसलिए मुहर्रम का ये दिन बहुत खास है. इस दिन दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय कर्बला की याद में इबादत, रोजा, मजलिस और शोक के तौर पर इस दिन को याद करते हैं.

कर्बला में इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ था

पैगंबर हज़रत मुहम्मद की वफात के बाद मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व के लिए खलीफा चुने जाते थे, लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे. ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था. एक दौर ऐसा आया जब सीरिया के शासक यज़ीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया. मुस्लिम जानकारों के अनुसार उसका शासन इस्लामी उसूलों के खिलाफ था.

इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया. हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए यजीद के सामने नहीं झुके. यजीद ने हुसैन और उनके परिवार-साथियों पर पर कई अत्याचार किए. कर्बला के मैदान में उनके 72 साथी शहीद हो गए और आखिर में बे संघर्ष और कठिन परिस्थितियों के बीच इमाम हुसैन ने भी शहादत हासिक की. इसी दिन का आशूरा कहा जाता है.

आशूरा पर क्या करते हैं

  • सुन्नी परंपराओं के अनुसार इस दिन रोज़ा रखा जाता है
  • दुआ और इबादत करते हैं
  • शिया समुदाय में इस दिन कर्बला की घटना को याद किया जाता है और शोक व्यक्त करते हैं.
  • बड़ी तादाद में मुसलमान इक्ट्ठा होकर जुलूस निकालते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Jun 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Ashura Battle Of Karbala Muharram 2026 Youm E Ashura 2026
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