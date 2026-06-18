Weekly Rashifal 21-27 June 2026: इस हफ्ते मंगल का गोचर, ये 7 दिन किन राशियों पर भारी, किसे मिलेगी सफलता धन, देखें साप्ताहिक राशिफल
Weekly Rashifal 2026: 21 से 27 जून तक नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल
Weekly Rashifal 21 to 27 June 2026: 21 से 27 जून तक कई शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इन ग्रह स्थितियों का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. कुछ राशियों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
यह सप्ताह कई लोगों के लिए नई शुरुआत, अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. वहीं प्रेम जीवन और नौकरी-व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर आपको अपने प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा. ग्रहस्थ जीवन जी रहे लोग अपने जीवनसाथी को खुश करने के लिए कोई विशेष सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल प्रफुल्लित होगा. हालांकि, कुछ पारिवारिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जिन्हें बुद्धिमत्ता से संभालने की जरूरत है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह चुनौतियों भरा रहने वाला है. बिजनेस कर रहे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले गहराई से सोचें. जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से नुकसान हो सकता है, इसलिए अनुभवी व्यक्तियों की सलाह जरूर लें. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा. लापरवाही बरतने पर आपके अधिकारी नाराज हो सकते हैं, जो आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय अपनी मेहनत पर भरोसा रखने का है. यदि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को करने की योजना बना रहे थे, तो यह सप्ताह उसकी शुरुआत के लिए उत्तम है. करियर के दृष्टिकोण से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें. पारिवारिक तनाव और काम के बोझ का असर आपकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर पड़ सकता है. अपनी दिनचर्या में कोई भी बड़ा बदलाव न करें और पुरानी आदतों का पालन करते रहें.
- आर्थिक स्थिति: इस सप्ताह आपको अपने धन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने पर जोर दें. करियर में आ रही समस्याओं को देखते हुए वित्तीय योजना को मजबूत बनाना होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में उलझनें बनी रहेंगी, जिससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है. आपको अपने प्रेमी को संभालने और उनकी बातों को समझने की जरूरत है. गलतफहमियों को दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें. आपका आत्मविश्वास आपके रिश्ते को संभालने में मदद करेगा.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और माता पार्वती की आराधना करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है. घर के वातावरण में खुशियों का आगमन होगा. वैवाहिक जीवन को लेकर आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और आपसी समझ और मजबूत होगी. पारिवारिक मामलों में सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग दिखाएगी. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है. इस सप्ताह आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है. सहयोगियों का पूरा सहयोग बना रहेगा और प्रमोशन की संभावनाएं भी बन रही हैं, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. भटकाव से बचकर अपने लक्ष्य पर फोकस करें. आप अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में किसी नए रिसर्च या नए कोर्स की तरफ रुख कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. आप अपनी सेहत में कुछ उतार-चढ़ाव महसूस कर सकते हैं. इस दौरान त्वचा और आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है. शुगर और बीपी जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों को विशेष ख्याल रखना चाहिए. अपनी दिनचर्या और खान-पान का ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: यह सप्ताह आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है. आप अपनी मनचाही चीजों और आराम पर ज्यादा धन खर्च करेंगे. हालांकि, अच्छी बात यह है कि आपको किसी दिए हुए लोन या अटके हुए पैसे वापस मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों को इस सप्ताह समझदारी का परिचय देने की जरूरत है. यदि आपके रिश्ते में कोई समस्याएं या मतभेद चल रहे हैं, तो उन्हें दूर करने का प्रयास करें. बातचीत के जरिए मन की बात कहने से संबंध मजबूत होंगे.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें. साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, इससे सेहत में सुधार आएगा और मन को शांति मिलेगी.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मामलों में इस सप्ताह आपको विशेष रूप से धैर्य और समझदारी दिखाने की आवश्यकता होगी. यदि घर में किसी पुरानी बात को लेकर तनाव या विवाद चल रहा है, तो उसे बातचीत और शांत मन से सुलझाने का प्रयास करें. यह समय रिश्तों को सुधारने और परिवार में आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए अनुकूल है. जीवनसाथी के लिए कोई नया कार्य या व्यवसाय शुरू करने का विचार भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है, जिससे उनकी प्रगति के साथ घर में सुख-शांति बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी योजना बनाना जरूरी होगा. धन के मामलों में सावधानी रखें और किसी से उधार लेने से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ी एकाग्रता की मांग करता है. मन भटकने या उलझन की स्थिति पढ़ाई पर असर डाल सकती है, इसलिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें. नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन से सफलता की संभावना बढ़ेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए राहत भरा रहेगा. ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा और आप खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. फिर भी संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या बनाए रखना लाभकारी होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और धन लाभ की संभावना मजबूत रहेगी. किसी नए वाहन या संपत्ति में निवेश करने का विचार भी मन में आ सकता है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा. जीवनसाथी की प्रगति में आपका समर्थन रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. घर में प्रेम और शांति का वातावरण बना रहेगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: लाल
- उपाय: बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियों का दान करें. इससे बुद्धि में वृद्धि होगी और घर में सुख-समृद्धि आएगी.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन घर में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता होगी. किसी भी प्रकार की बहस या विवाद से दूर रहें और हर मुद्दे को प्रेम और समझदारी से हल करने का प्रयास करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील हो सकता है. आपके और आपके साथी के बीच दूरी या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. ऐसे समय में खुलकर संवाद करना बेहद जरूरी होगा. अपने मन की बात ईमानदारी से साझा करें और रिश्ते को मजबूत करने के लिए किसी रोमांटिक मुलाकात या डेट की योजना बनाएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में इस सप्ताह आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. किसी भी बड़ी योजना या निवेश में बिना सोच-समझे धन लगाने से बचें, क्योंकि नुकसान की संभावना बनी हुई है. हालांकि, मनोरंजन और घूमने-फिरने पर खर्च हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कुछ योजनाएं अचानक बाधित हो सकती हैं, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में धैर्य रखना जरूरी होगा. वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह करियर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर लेकर आ सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और एकाग्रता बढ़ाने का है. आपकी सफलता सीधे आपकी मेहनत पर निर्भर करेगी. किसी नए कोर्स में प्रवेश लेने या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने के लिए यह उपयुक्त समय हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह थोड़ा कमजोर रह सकता है. थकान, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार आपको बेहतर महसूस कराएगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और जीवन में स्थिरता आएगी.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह आपके लिए कुछ हद तक तनावपूर्ण रहने वाला है, लेकिन आपकी समझदारी काम आएगी. गृहस्थ जीवन में, यदि आप अपने साथी के साथ आपसी समझदारी और विश्वास बनाए रखेंगे, तो रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और संबंध बेहतर ढंग से चलेंगे. इस दौरान आप अपनी संतान के प्रति भी काफी सजग रहेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में इस सप्ताह सावधानी बरतने की जरूरत है. प्रेम में पड़े लोगों को अपने साथी के मनमाने व्यवहार और अहंकार के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यदि समय रहते दोनों पक्षों में आपसी समझदारी नहीं दिखाई गई, तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच सकता है. इसलिए, तर्क के स्थान पर प्यार और बातचीत के जरिए मन की बात सुलझाने की कोशिश करें.
- आर्थिक स्थिति: धन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए शुभ और लाभदायक साबित होगा. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर निवेश करना चाहिए, इससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा. ध्यान रहे, इस सप्ताह किसी को भी धन उधार न दें. अपने परिवार की जरूरतों और आराम के लिए आप अच्छा-खासा धन खर्च करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: करियर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने व्यवसाय को नए मुकाम पर ले जाने का प्रयास करेंगे. इस दौरान आपके कई नए संपर्क बनेंगे, जो आपके बिजनेस में चार चांद लगाएंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि वर्तमान नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना भी प्रबल है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को इस सप्ताह सावधान रहने की आवश्यकता है. दिमाग में भ्रम की स्थिति के कारण आपका पढ़ाई पर ध्यान कम हो सकता है. इसके अलावा, बिजनेस के कामों को लेकर आपको कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, जो थकान भरी हो सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. खान-पान में अनियमितता और लापरवाही के कारण पेट संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं. बाहर का खाना कम खाएं और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: पेट के रोगों और तनाव से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देवता को जल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीया जलाएं.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन सुकून और खुशियों से भरा रहेगा. लंबे समय से चली आ रही किसी संपत्ति संबंधी विवादित समस्या का समाधान होने के पूरे आसार हैं, जिससे घर का वातावरण शांत होगा. परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे और सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतर बनेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. प्रेमी जातक अपने साथी को पूरा समय देंगे, जिससे दोनों के बीच प्रेम और समझ गहराएगी. यदि कोई बात को लेकर मनमुटाव था, तो वह बातचीत से सुलझ जाएगा. अगर आप सिंगल हैं, तो इस सप्ताह आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके साथ आप नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर यह सप्ताह लाभदायक रहने वाला है. आपकी जरूरतों की पूर्ति आसानी से होगी और आप भविष्य को देखते हुए धन संबंधी योजनाएं बनाएंगे. आप नए वाहन की खरीदारी पर भी विचार कर सकते हैं. हालांकि, कुछ अनियोजित खर्चे सामने आएंगे जिन्हें करना आपकी मजबूरी होगी, लेकिन आपका बजट इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वालों को इस सप्ताह सावधानी बरतने की जरूरत है. योजनाओं में उतार-चढ़ाव के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है. किसी भी तरह की नई साझेदारी करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए बचें. नौकरीपेशा लोगों को अपने कामों को समय पर पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, वरना बॉस से विवाद हो सकता है. नौकरी बदलने के विचार भी मन में आ सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करेंगे और प्रतियोगिताओं की तैयारी में दिन-रात मेहनत करेंगे. आपकी मेहनत का फल आने वाले समय में जरूर मिलेगा.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आप ऊर्जावान और फुर्तीले महसूस करेंगे. पहले की तुलना में आपकी सेहत में सुधार होगा, जिससे आप कामों में ज्यादा रुचि लेंगे. छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए अपने खान-पान का ध्यान रखें और अच्छी डाइट का पालन करें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: बुधवार को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जी का दान करें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
कर्क राशिफल
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील हो सकता है. आपके और आपके साथी के बीच दूरी या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. ऐसे समय में खुलकर संवाद करना बेहद जरूरी होगा. अपने मन की बात ईमानदारी से साझा करें और रिश्ते को मजबूत करने के लिए किसी रोमांटिक मुलाकात या डेट की योजना बनाएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में इस सप्ताह आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. किसी भी बड़ी योजना या निवेश में बिना सोच-समझे धन लगाने से बचें, क्योंकि नुकसान की संभावना बनी हुई है. हालांकि, मनोरंजन और घूमने-फिरने पर खर्च हो सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कुछ योजनाएं अचानक बाधित हो सकती हैं, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में धैर्य रखना जरूरी होगा. वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह करियर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर लेकर आ सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और एकाग्रता बढ़ाने का है. आपकी सफलता सीधे आपकी मेहनत पर निर्भर करेगी. किसी नए कोर्स में प्रवेश लेने या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने के लिए यह उपयुक्त समय हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह थोड़ा कमजोर रह सकता है. थकान, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार आपको बेहतर महसूस कराएगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और जीवन में स्थिरता आएगी.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह आपके लिए कुछ हद तक तनावपूर्ण रहने वाला है, लेकिन आपकी समझदारी काम आएगी. गृहस्थ जीवन में, यदि आप अपने साथी के साथ आपसी समझदारी और विश्वास बनाए रखेंगे, तो रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और संबंध बेहतर ढंग से चलेंगे. इस दौरान आप अपनी संतान के प्रति भी काफी सजग रहेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में इस सप्ताह सावधानी बरतने की जरूरत है. प्रेम में पड़े लोगों को अपने साथी के मनमाने व्यवहार और अहंकार के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यदि समय रहते दोनों पक्षों में आपसी समझदारी नहीं दिखाई गई, तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच सकता है. इसलिए, तर्क के स्थान पर प्यार और बातचीत के जरिए मन की बात सुलझाने की कोशिश करें.
- आर्थिक स्थिति: धन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए शुभ और लाभदायक साबित होगा. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर निवेश करना चाहिए, इससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा. ध्यान रहे, इस सप्ताह किसी को भी धन उधार न दें. अपने परिवार की जरूरतों और आराम के लिए आप अच्छा-खासा धन खर्च करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: करियर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने व्यवसाय को नए मुकाम पर ले जाने का प्रयास करेंगे. इस दौरान आपके कई नए संपर्क बनेंगे, जो आपके बिजनेस में चार चांद लगाएंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है, जबकि वर्तमान नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना भी प्रबल है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को इस सप्ताह सावधान रहने की आवश्यकता है. दिमाग में भ्रम की स्थिति के कारण आपका पढ़ाई पर ध्यान कम हो सकता है. इसके अलावा, बिजनेस के कामों को लेकर आपको कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, जो थकान भरी हो सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. खान-पान में अनियमितता और लापरवाही के कारण पेट संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं. बाहर का खाना कम खाएं और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: पेट के रोगों और तनाव से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देवता को जल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीया जलाएं.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन सुकून और खुशियों से भरा रहेगा. लंबे समय से चली आ रही किसी संपत्ति संबंधी विवादित समस्या का समाधान होने के पूरे आसार हैं, जिससे घर का वातावरण शांत होगा. परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे और सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतर बनेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. प्रेमी जातक अपने साथी को पूरा समय देंगे, जिससे दोनों के बीच प्रेम और समझ गहराएगी. यदि कोई बात को लेकर मनमुटाव था, तो वह बातचीत से सुलझ जाएगा. अगर आप सिंगल हैं, तो इस सप्ताह आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके साथ आप नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर यह सप्ताह लाभदायक रहने वाला है. आपकी जरूरतों की पूर्ति आसानी से होगी और आप भविष्य को देखते हुए धन संबंधी योजनाएं बनाएंगे. आप नए वाहन की खरीदारी पर भी विचार कर सकते हैं. हालांकि, कुछ अनियोजित खर्चे सामने आएंगे जिन्हें करना आपकी मजबूरी होगी, लेकिन आपका बजट इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वालों को इस सप्ताह सावधानी बरतने की जरूरत है. योजनाओं में उतार-चढ़ाव के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है. किसी भी तरह की नई साझेदारी करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए बचें. नौकरीपेशा लोगों को अपने कामों को समय पर पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, वरना बॉस से विवाद हो सकता है. नौकरी बदलने के विचार भी मन में आ सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करेंगे और प्रतियोगिताओं की तैयारी में दिन-रात मेहनत करेंगे. आपकी मेहनत का फल आने वाले समय में जरूर मिलेगा.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आप ऊर्जावान और फुर्तीले महसूस करेंगे. पहले की तुलना में आपकी सेहत में सुधार होगा, जिससे आप कामों में ज्यादा रुचि लेंगे. छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए अपने खान-पान का ध्यान रखें और अच्छी डाइट का पालन करें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: बुधवार को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जी का दान करें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह गृहस्थ जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण आपके और आपके जीवनसाथी के बीच हल्की खटपट या तनाव की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में संवाद को प्राथमिकता दें और क्रोध पर नियंत्रण रखें. किसी भी बात को बढ़ाने के बजाय उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, जिससे घर का माहौल संतुलित बना रहे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा और रोमांटिक रहने वाला है. आप अपने साथी के साथ यादगार पल बिताएंगे, जिससे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. अपने पार्टनर को कोई छोटा-सा उपहार देना या सरप्राइज प्लान करना रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपको इस सप्ताह विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. नौकरी में तनाव या दबाव के कारण छोटी-सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. व्यापारियों को फिलहाल किसी बड़े बदलाव या नए प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान की संभावना हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. किसी भी बड़े निवेश या जोखिम भरे निर्णय से दूर रहें. हालांकि, आपकी कुछ रुकी हुई योजनाएं दोबारा गति पकड़ सकती हैं, जिससे आपको आर्थिक रूप से राहत महसूस होगी और स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती जाएगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और अनुशासन बनाए रखने का है. आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है, विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में. हालांकि, मित्रों या बाहरी गतिविधियों के कारण ध्यान भटक सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह पहले से बेहतर रह सकता है और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. घूमने-फिरने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: ऑरेंज
- उपाय: सप्ताह की शुरुआत में सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. इससे पारिवारिक तनाव कम होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर इस सप्ताह आपको विशेष रूप से संयम और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता है. यदि गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव या तनाव चल रहा है, तो उसे बातचीत के माध्यम से तुरंत सुलझाने का प्रयास करें. किसी भी विवाद को बाहर तक ले जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बाहरी लोग स्थिति को और जटिल बना सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको सावधानी और विश्वास दोनों बनाए रखने होंगे. अपने साथी पर भरोसा रखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिए खुलकर संवाद करें. किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए राहत भरा साबित हो सकता है. धन से जुड़ी पुरानी समस्याओं का समाधान होने की संभावना है और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. निवेश के क्षेत्र, विशेषकर शेयर मार्केट या अन्य माध्यमों से लाभ मिलने के संकेत हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपको इस सप्ताह अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. व्यापार में लापरवाही या ध्यान की कमी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए अपनी योजनाओं पर पूरी तरह फोकस रखें. प्रतिस्पर्धी आपके कार्यों का फायदा उठा सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और अनुशासन का है. पिछले समय में हुई पढ़ाई की कमियों को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे. यदि आप किसी नए कौशल या कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह सावधानी बरतना जरूरी है. खान-पान में लापरवाही से एलर्जी या अन्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए संतुलित और स्वच्छ आहार लें. डिटॉक्स डाइट और दिनचर्या में सुधार आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: गहरा लाल
- उपाय: इस सप्ताह मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तथा स्थिरता आएगी.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कष्टदायक हो सकता है. पारिवारिक समस्याओं के चलते घर में वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है और छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई-झगड़े बढ़ने की संभावना है. ऐसे में आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी के व्यवहार में अचानक आए बदलावों से परेशानी हो सकती है. इससे आपके मन में असुरक्षा की भावना पनप सकती है. हालांकि, इस समस्या का समाधान बातचीत में ही छिपा है. अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और अपनी बात रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर यह सप्ताह आपको थोड़ा परेशान कर सकता है. आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है, विशेष रूप से घरेलू जरूरतों और सुख-सुविधाओं पर आप अत्यधिक धन खर्च कर सकते हैं. बजट का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें, वरना आप महीने के अंत में पैसों की कमी महसूस कर सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक मोर्चे पर आपको मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. हालांकि, आपकी योजनाएं सफल होंगी और लाभ भी मिलेगा, फिर भी आपके मन में किसी न किसी बात को लेकर टेंशन बनी रहेगी. नौकरी के क्षेत्र में यह सप्ताह बदलाव के लिए शुभ है. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत फायदेमंद साबित होगा. आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में किसी नई रिसर्च या प्रोजेक्ट में भाग लेने का अवसर मिलेगा. इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और भविष्य की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. आप अपनी बुद्धि को निखारने में लगे रहेंगे.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. सप्ताह की शुरुआत में मिली-जुली दिनचर्या के कारण आप अपने रूटीन को आसानी से फॉलो कर पाएंगे. अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें और संतुलित आहार लें, ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: घर की शांति और सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह जल में थोड़ा सा केसर मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें. इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह आपके लिए पारिवारिक सुख और समृद्धि लेकर आया है. गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल है. आप अपने जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने-फिराने की योजना बना सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में मिठास आएगी. इस दौरान आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बहुत ही आसानी .
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिहाज से यह सप्ताह बेहद रोमांटिक रहने वाला है. जो लोग प्रेम में हैं, उनका अपने साथी के प्रति आकर्षण और बढ़ेगा. आप अपने पार्टनर की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे और उनकी बातों को महत्व देंगे. इससे आपके रिश्ते में आपसी समझ और गहराई आएगी, जो आपके लिए खुशी का कारण बनेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आप इस सप्ताह मजबूत स्थिति में रहेंगे. आप अपने धन को लेकर नई-नई योजनाएं बनाते रहेंगे. किसी संपत्ति या प्रॉपर्टी की खरीदारी के योग बन रहे हैं, जिसमें निवेश करना आपके लिए लंबी अवधि के लिए फायदेमंद साबित होगा. हालांकि, कुछ धार्मिक कार्यों पर भी धन खर्च हो सकता है, लेकिन बढ़ते हुए खर्चों पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार कर रहे लोगों को इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी भी तरह की पार्टनरशिप में कोई बड़ा काम करने से बचना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को अपने सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्यभार कम होगा. हालांकि, अभी नौकरी बदलने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, वर्तमान स्थिति में बने रहना ही बेहतर होगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. आप अपनी पढ़ाई में पूरे जोश के साथ जुटेंगे और कुछ नई-नई खोज करेंगे. लेकिन इस दौरान कुछ समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: सेहत के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है. शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है और कोई पुरानी बीमारी भी परेशान कर सकती है. समय रहते डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सेहत में सुधार और मन की शांति के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देवता को जल अर्पित करें और बजरंग बाण का पाठ करें.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को घरेलू मोर्चे पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, परिस्थितियां काफी हद तक आपके अनुकूल रहेंगी, लेकिन थोड़ी-बहुत कलह हो सकती है. आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवनसाथी के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करें और उनकी बातों को समझें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय थोड़ा नाजुक है. पार्टनर के साथ आपसी सामंजस्य की कमी के कारण आपस में तनाव और विवाद की स्थिति बढ़ सकती है. छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें. आपको धैर्य रखने की जरूरत है.
- आर्थिक स्थिति: इस सप्ताह आपको अपने वित्तीय मामलों में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है. बेवजह के खर्चों पर आपकी जेब ढीली हो सकती है, इसलिए धन खर्च करने से पहले सोच-विचार करें. यदि कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगता है, तो इस सप्ताह उसे देने से बचें. वहीं, अगर आपने किसी लोन या वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया था.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपको भागदौड़ भरा समय व्यतीत करना पड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने अधिकारियों से संबंधों में तल्खी आ सकती है, इसलिए बातचीत में संयम बरतें. व्यापार करने वालों को सलाह है कि वे किसी भी निवेश से पहले गहराई से सोचें. पार्टनरशिप में कोई भी नया काम आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए अकेले ही निर्णय लेना बेहतर रहेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्साहजनक रहने वाला है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त होगी. अपनी पढ़ाई को पूरा समय देने से आपके भविष्य के लिए यह समय बहुत फायदेमंद साबित होगा. इसके अलावा, किसी सरकारी छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) के मिलने के योग भी बन रहे हैं.
- स्वास्थ्य: आपकी सेहत इस सप्ताह आपको थोड़ी परेशान कर सकती है. काम में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. अनदेखा करने पर मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हरा
- उपाय: इस सप्ताह सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. इससे आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह घर का वातावरण थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. यदि जीवनसाथी के साथ किसी प्रकार की समस्या या मनमुटाव चल रहा है, तो उसे नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा. बेहतर होगा कि आप उनसे शांत मन से बैठकर बातचीत करें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें. पारिवारिक मामलों में संवाद और समझदारी ही सबसे बड़ा समाधान है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको विशेष रूप से समझदारी दिखाने की आवश्यकता है. अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी गलतफहमी को समय रहते दूर करने का प्रयास करें. यह समय रिश्तों को मजबूत बनाने का है, इसलिए नकारात्मक सोच या शंका से बचें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा कमजोर रह सकता है. आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अनावश्यक खर्च आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं. इस समय बचत पर ध्यान देना और आय के नए स्रोत तलाशना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वालों के लिए यह समय लाभदायक साबित हो सकता है और अच्छे आर्थिक अवसर मिल सकते हैं. वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में सावधानी बरतनी होगी. किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और कार्यस्थल पर शांत व्यवहार बनाए रखें. आसपास के लोगों से सतर्क रहना भी जरूरी होगा, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या समस्या उत्पन्न न हो.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने का हो सकता है. आपको अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करना होगा. यह अवधि गहन अध्ययन और नए विषयों को समझने के लिए अनुकूल है. लक्ष्य के प्रति समर्पण आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. हालांकि हल्का उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाकर आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: नीला
- उपाय: प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने माता-पिता का आशीर्वाद लें. इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और मानसिक शांति बनी रहेगी.
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