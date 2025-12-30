हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026
Motivational Quotes: जब हर कोई हार की उम्मीद लगाए, तभी आती है जीत का असली मजा!

Motivational Quotes: जब हर कोई हार की उम्मीद लगाए, तभी आती है जीत का असली मजा!

Motivational Quotes: अक्सर जब लोग आपकी असफलता की उम्मीद करते हैं, वही समय हौसले और आत्मविश्वास की असली परीक्षा बन जाता है. ऐसे में ताने, नकारात्मकता और अकेलापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती हैं.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Motivational Quotes: जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है, जब लोग आपकी सफलता से ज्यादा आपकी असफलता देखने के लिए तैयार बैठे होते हैं. आपके सपनों को छोटा समझा जाता है, आपकी कोशिशों पर हंसी उड़ाई जाती है और आपकी मेहनत को बेकार बताया जाता है.

ऐसे में किसी का भी मन कमजोर पड़ने लगता है. उसे लगने लगता है कि शायद लोग सही कह रहे हैं लेकिन यही वह समय होता है, जब आपके आत्मविश्वास की असली परीक्षा होती है.

मेहनत पर रखें विश्वास

जब सब लोग आपके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब आपके अंदर एक अलग ही ताकत पैदा हो सकती है. यह समय आपको सिखाता है कि अपनी मंज़िल दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और विश्वास से तय करनी चाहिए. अगर आप इस दौर में खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं, तो वही समय आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बन जाता है.

सवालों के बीच खुद पर रखें भरोसा

जब इंसान कुछ अलग करने का फैसला करता है, तो सबसे पहले सवाल उठते हैं. लोग कहते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है. इतना बड़ा सपना मत देखो. तुमसे नहीं होगा.

ये बातें सुनकर मन टूट सकता है लेकिन असली बहादुरी तब होती है, जब आप इन आवाजों से डरने के बजाय अपनी अंदर की आवाज़ पर भरोसा करते हैं. आप अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं.

आपकी काबिलियत दूसरों की राय से नहीं, बल्कि आपके प्रयासों से साबित होती है. हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें. अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा सा कदम भी आपको आगे बढ़ाता है. धीरे-धीरे वही लोग चुप हो जाते हैं, जो कभी आपकी कमजोरी की बातें करते थे.

आलोचना को अपनी ताकत बनाइए

लोगों की बातें कई बार बहुत चुभती हैं. ताने, आलोचना और नकारात्मक सोच मन को भारी बना देती है लेकिन अगर आप चाहें, तो इन्हीं बातों को अपनी ताकत भी बना सकते हैं. हर ताना आपको यह याद दिला सकता है कि आपको और मजबूत बनना है.

हर आलोचना आपको बेहतर बनने का मौका दे सकती है. जब आप अपने डर, आलस और असमंजस को हराने लगते हैं, तब असली जीत शुरू होती है. यह जीत दूसरों को हराने की नहीं, बल्कि खुद को जीतने की होती है. जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है, वह दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है.

अकेलापन भी एक शिक्षक है, उससे सीखें

सपनों का रास्ता आसान नहीं होता. कई बार इस सफर में इंसान अकेला पड़ जाता है. दोस्त साथ छोड़ देते हैं, लोग दूर हो जाते हैं और तालियां मिलनी बंद हो जाती हैं लेकिन यही अकेलापन आपको सबसे मजबूत बनाता है. यह आपको सिखाता है कि बिना किसी शोर के भी मेहनत कैसे की जाती है.

इतिहास गवाह है कि बड़ी सफलताएं उन्हीं लोगों को मिली हैं, जिन्होंने भीड़ की परवाह किए बिना अपने सपनों का पीछा किया. अकेलेपन में आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम कर पाते हैं. यह समय आपको अंदर से मजबूत बनाता है.

सफलता के बाद संयम और शांति

जब आपकी मेहनत रंग लाती है और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं, तब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती. आपकी सफलता खुद आपकी कहानी कह देती है.

वही लोग, जो कभी आपकी असफलता का इंतजार कर रहे थे, अब आपकी सफलता से सीख लेने लगते हैं. इस समय संयम बनाए रखना सबसे जरूरी होता है. अपनी सफलता पर घमंड करने के बजाय, उसे अपनी मेहनत का फल समझें. शांत रहकर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि असली जीत वही होती है जो आपको और बेहतर इंसान बनाती है.

जो लोग आपकी हार की उम्मीद करते हैं, वे अनजाने में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनकी बातों से टूटते हैं या उन्हें अपनी जीत की सीढ़ी बनाते हैं. जब आप अपने हौसले पर भरोसा रखते हैं, तो आपकी खामोश मेहनत एक दिन सबसे तेज आवाज में शोर मचाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 07:00 AM (IST)
