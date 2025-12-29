Motivational Quotes: प्रेम को सही तरीके से निभाना है! पढ़ें जया किशोरी के अनमोल विचार
Motivational Quotes: प्रेम केवल आकर्षण या भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र अवस्था है. जया किशोरी जी के अनुसार प्रेम आध्यात्मिक, निस्वार्थ और आत्मिक अनुभूति है, जो उन्नति करती है.
Jaya Kishori Quotes on Love: प्रेम केवल आकर्षण या भावनाओं तक सीमित नहीं होता है. यह जीवन को समझने और जीने की एक पवित्र भावना है. प्रसिद्ध कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी अपने विचारों में प्रेम को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करती हैं.
उनके अनुसार सच्चा प्रेम इंसान को बेहतर बनाता है, अहंकार नहीं बल्कि करुणा सिखाता है. स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा का भाव जगाता है. आज के समय में जब रिश्ते उलझनों और अपेक्षाओं से घिरे हैं, जया किशोरी के ये विचार सही राह दिखाते हैं.
प्रेम केवल रोमांस नहीं
जया किशोरी जी के अनुसार सच्चा प्रेम वही है, जिसमें इंसान अपना असली स्वरूप बिना डर के दिखा सके. जो आपको जैसा हैं वैसा स्वीकार करे और बदलने की कोशिश न करे. प्रेम केवल रोमांस नहीं है. इसमें दोस्ती, विश्वास और सम्मान भी जरूरी हैं.
सच्चा प्रेम पाने से ज्यादा देने में विश्वास रखता है. यह निस्वार्थ भावना होती है और ईश्वर से जुड़ा माना जाता है. बाहरी सुंदरता से ज्यादा व्यक्ति का स्वभाव और उसके विचार ही प्रेम की असली नींव होते हैं.
रिश्तों को मजबूत बनाने वाले विचार
आज के रिश्तों में अक्सर कड़वाहट और दोषारोपण देखने को मिलता है, लेकिन जया किशोरी कहती हैं कि ऐसे दिल में प्रेम कभी टिक नहीं पाता. हर रिश्ते की नींव सच्चाई पर टिकी होती है. बीते रिश्तों को केवल यादों के रूप में नहीं, बल्कि सीख के रूप में देखना चाहिए.
जो लोग आपको नीचे गिराते हैं, उनसे दूरी बनाना भी आत्मसम्मान और प्रेम का ही रूप है. हर कोई आपके समय और भावनाओं का हकदार नहीं होता, इसलिए सही लोगों पर ही ध्यान देना जरूरी है.
प्रेम और जीवन का करें संतुलन
जया किशोरी के विचारों में प्रेम और जीवन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. वे कहती हैं कि बिना ज्ञान का प्रेम और बिना प्रेम का ज्ञान दोनों अधूरे हैं. लालच कभी खत्म नहीं होता, जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है, लेकिन संतोष ही असली धन है. इंसान का मूल्य उसके धन से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंका जाता है. सच्चा प्रेम इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है.
प्रेम से जुड़ी जीवन की सीख
जया किशोरी मानती हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो बिना कुछ कहे हमें जीवन की गहरी सीख दे जाता है. माफी देना कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है. अगर जीवन में खुश रहना है, तो दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढनी होगी.
सबसे अच्छे लोगों को पाने से ज्यादा जरूरी है खुद एक अच्छा इंसान बनना. यही प्रेम की सबसे सुंदर और सच्ची परिभाषा है, जो रिश्तों के साथ-साथ जीवन को भी सार्थक बना देती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL