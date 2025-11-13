हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Premanand Maharaj: गुरु ही ईश्वर का साक्षात् स्वरूप, प्रेमानंद महाराज से जानिए गुरु भक्ति का महत्व?

Premanand Maharaj: गुरु ही ईश्वर का साक्षात् स्वरूप, प्रेमानंद महाराज से जानिए गुरु भक्ति का महत्व?

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के अनुसार, गुरु ही ईश्वर का साक्षात् स्वरूप हैं, आइए जानते हैं, ये जीव को सच्ची शांति, आनंद और मोक्ष की ओर कैसे मार्गदर्शन देते हैं।

By : कहकशां परवीन | Updated at : 13 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और आनंद तभी मिलता है जब हम अपने गुरुदेव की शरण में जाते हैं. मनुष्य चाहे कितनी भी पूजा या तप कर ले, लेकिन जब तक गुरु का हाथ सिर पर न हो, भक्ति अधूरी रहती है.

प्रेमानंद के अनुसार गुरु ही वह दिव्य सेतु हैं जो जीव को श्यामा-श्याम तक पहुंचाते हैं. जैसे बिना नाव के नदी पार नहीं की जा सकती, वैसे ही बिना गुरु के जीवन-सागर पार नहीं होता. महाराज जी कहते हैं कि भगवान तक पहुँचने का रास्ता गुरु के चरणों से होकर ही जाता है.

प्रेमानंद महाराज अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि गुरुदेव की पूजा केवल फूल, दीप या आरती तक सीमित नहीं है. असली आराधना उनके बताए मार्ग का पालन करना है. वे कहते हैं कि अगर हम पूजा करें पर उपदेश न मानें, तो वह केवल दिखावा है.

गुरु की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा जप, सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा पूजन है. जब साधक मन, वचन और कर्म से गुरु को समर्पित हो जाता है, तब सच्ची भक्ति का आरंभ होता है.

गुरु भक्ति का अर्थ संपूर्ण समर्पण

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, सच्ची गुरु भक्ति का अर्थ तन, मन और आत्मा से समर्पण होना है. गुरु से मिला नाम-मंत्र ही साधक का जीवन बन जाना चाहिए. हर श्वास में “राधे-राधे” का नाम बस जाए, यही सबसे बड़ा उपहार है जो शिष्य गुरु को दे सकता है. महाराज जी कहते हैं कि नाम वही फल देता है जो गुरु की कृपा से मिला हो. अपने मन से किया गया भजन अधूरा रहता है.

गुरु आज्ञा ही धर्म है

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि साधना का सबसे बड़ा नियम गुरु की आज्ञा का पालन है. यदि कोई साधक हजार जप करे लेकिन गुरु की बात न माने, तो वह भटक जाता है. शास्त्रों में कहा गया है “गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय. बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय.” प्रेमानंद कहते हैं- गुरु ही वह शक्ति हैं जो भगवान तक पहुंचाती है.

अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु बचाते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ जाएं तो भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 13 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Motivational Quotes Premanand Maharaj Guru Bhakti
