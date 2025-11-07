हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhagavad Gita: अधर्म की राह पर चलने वाले क्यों खो देते हैं सही-गलत की समझ, जानें श्रीकृष्ण का उपदेश

Bhagavad Gita: अधर्म की राह पर चलने वाले क्यों खो देते हैं सही-गलत की समझ, जानें श्रीकृष्ण का उपदेश

Bhagavad Gita: गीता के अनुसार, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति सही-गलत का भेद नहीं समझ पाते. श्रीकृष्ण सिखाते हैं कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची पद्धति और नैतिक मार्ग है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Nov 2025 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

Bhagavad Gita: भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद् गीता के अध्याय 16, श्लोक 7 में मानव स्वभाव के दो पहलुओं दैवी और आसुरी प्रवृत्ति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा है कि आसुरी स्वभाव वाले लोग यह नहीं जानते कि जीवन में क्या करना उचित है और क्या नहीं. उनके भीतर न तो शुद्धता रहती है, न ही सदाचार और न ही सत्य का पालन. ऐसे लोग धर्म के मार्ग से भटककर केवल भौतिक सुखों और स्वार्थ में उलझ जाते हैं.

धर्म सिर्फ अनुष्ठान नहीं, यह एक जीवन पद्धति 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि धर्म मनुष्य को आत्मिक शांति, संतुलन और समाज के कल्याण की दिशा में ले जाता है. जबकि अधर्म व्यक्ति को अंधकार की ओर धकेल देता है. जहां भ्रम, क्रोध, हिंसा और असत्य का वास होता है.

गीता के उपदेश में श्रीकृष्ण बताते हैं कि धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखती है. जब यह मर्यादा टूटती है, तब मनुष्य अपने स्वार्थ, वासनाओं और अहंकार में फंसकर सही-गलत का भेद खो देता है.

आधुनिक युग में श्रीकृष्ण का संदेश और भी प्रासंगिक है. आज कई लोग यह कहते हैं कि हर किसी का सत्य अलग होता है. लेकिन श्रीकृष्ण चेताते हैं कि यह सोच अंततः भ्रम और नैतिक पतन की ओर ले जाती है. यदि हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सत्य गढ़ने लगे, तो समाज में नियम, न्याय और मर्यादा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा. इसलिए श्रीकृष्ण कहते हैं कि सत्य सापेक्ष नहीं, बल्कि परम है. और यही सत्य धर्म का मूल है.

नहीं करते धर्म अधर्म का विचार 

भगवान श्रीकृष्ण के अनुसार आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अपने कर्मों के परिणाम पर विचार नहीं करते. शुचिता और नैतिकता का पालन नहीं करते और सत्य को अपने हित में मोड़ने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोग अपने स्वार्थ और अहंकार में अंधे होकर वह सब कर बैठते हैं जो समाज के पतन का कारण बनता है. उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं रहता.

धर्म और सदाचार ही स्थायी 

श्रीकृष्ण मनुष्य को चेताते हैं कि जीवन में धर्म, सत्य और सदाचार ही स्थायी मूल्य हैं. जो इनसे विमुख होता है, वह धीरे-धीरे विनाश की ओर बढ़ता है. आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाते. उनमें न शुद्धता होती है, न सत्य और न ही आचरण की मर्यादा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 07 Nov 2025 12:16 PM (IST)
Tags :
Bhagavad Gita Shri Krishna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
इंडिया
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
इंडिया
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
ट्रेंडिंग
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
जनरल नॉलेज
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget