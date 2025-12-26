हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPremanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने Vivek Bindra के बिजनेस पर कही ऐसी बात, Video हुआ वायरल

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने Vivek Bindra के बिजनेस पर कही ऐसी बात, Video हुआ वायरल

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए जब विवेक बिंद्रा उनके आश्रम पहुंचे तो महाराज ने उन्हें बिजनेस को लेकर महत्वपूर्ण सीख दी. वीडियो में देखें प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Dec 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

Premanand Maharaj: मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन विवेक बिंद्रा प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम पहुंचे. उन्होंने अपने दुविधा प्रेमानंद महाराज के सामने रखी. विवेक बिंद्रा ने कहा कि अलग-अलग 22 कंपनीज में हमारी हिस्सेदारी है, लेकिन हम कई ऐसी कंपनियां छोड़ देते हैं, जिसमें मांस भक्षण होता हो या जो जुआ या लॉटरी से जुड़ी कंपनी हो. इससे हमारे व्यापार को नुकसान होता है लेकिन मन में ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा करना ही सही है?

प्रेमानंद महाराज ने विवेक बिंद्रा को दी बिजनेस पर खास सीख

कारोबार में नुकसान कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन धर्म का नुकसान होना हमारा सबसे बड़ा नुकसान है. हमारा धर्मवान और चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है. चरित्र हीनता और खूब कारोबार व पैसा होना बेकार है.

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जिन लोगों का आहार, व्यवहार और उद्देश्य सही नहीं है उनके साथ जुड़कर काम करने आपकी छवि को भी प्रभावित करता है, इससे छवि खराब होती है. हम भले चरित्रहीन न हों, लेकिन चार लोगों की नजर में बात आएगी, तो हमारे चरित्र पर बात आएगी. धन का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं है लेकिन धर्म के विरुद्ध कार्य करना या उस काम से जुड़ना सही नहीं. इसे लोगों को त्याग देना ही उत्तम है.

बिजनेस इज लॉस, नथिंग इस लॉस. कैरेक्टर को, चरित्र को, धर्म को बचाइए. ये कंपनियों का छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं. सबसे बड़ा बिजनेसमेन आपका (भगवान) है. इसी के साथ जितने भी बिजनेस हैं, ब्रह्मांड़ में इसी के पास है.

कौन हैं विवेक बिंद्रा

विवेक बिंद्रा यूट्यूबर की दुनिया का जाना-माना चेहरा है, ये न सिर्फ यूट्यूबर हैं बल्कि बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. बिंद्रा को एशिया में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कोच और मोटिवेशनल स्पीकर माना जाता है.

Labh Drishti Rajyog 2026: लाभ दृष्टि राजयोग क्या है ? जो नए साल में इन 3 राशियों की पलटेगा किस्मत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 26 Dec 2025 01:24 PM (IST)
Tags :
Vivek Bindra Premanand Maharaj
और पढ़ें
