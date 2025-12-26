Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने Vivek Bindra के बिजनेस पर कही ऐसी बात, Video हुआ वायरल
Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए जब विवेक बिंद्रा उनके आश्रम पहुंचे तो महाराज ने उन्हें बिजनेस को लेकर महत्वपूर्ण सीख दी. वीडियो में देखें प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा.
Premanand Maharaj: मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन विवेक बिंद्रा प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम पहुंचे. उन्होंने अपने दुविधा प्रेमानंद महाराज के सामने रखी. विवेक बिंद्रा ने कहा कि अलग-अलग 22 कंपनीज में हमारी हिस्सेदारी है, लेकिन हम कई ऐसी कंपनियां छोड़ देते हैं, जिसमें मांस भक्षण होता हो या जो जुआ या लॉटरी से जुड़ी कंपनी हो. इससे हमारे व्यापार को नुकसान होता है लेकिन मन में ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा करना ही सही है?
प्रेमानंद महाराज ने विवेक बिंद्रा को दी बिजनेस पर खास सीख
कारोबार में नुकसान कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन धर्म का नुकसान होना हमारा सबसे बड़ा नुकसान है. हमारा धर्मवान और चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है. चरित्र हीनता और खूब कारोबार व पैसा होना बेकार है.
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जिन लोगों का आहार, व्यवहार और उद्देश्य सही नहीं है उनके साथ जुड़कर काम करने आपकी छवि को भी प्रभावित करता है, इससे छवि खराब होती है. हम भले चरित्रहीन न हों, लेकिन चार लोगों की नजर में बात आएगी, तो हमारे चरित्र पर बात आएगी. धन का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं है लेकिन धर्म के विरुद्ध कार्य करना या उस काम से जुड़ना सही नहीं. इसे लोगों को त्याग देना ही उत्तम है.
बिजनेस इज लॉस, नथिंग इस लॉस. कैरेक्टर को, चरित्र को, धर्म को बचाइए. ये कंपनियों का छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं. सबसे बड़ा बिजनेसमेन आपका (भगवान) है. इसी के साथ जितने भी बिजनेस हैं, ब्रह्मांड़ में इसी के पास है.
कौन हैं विवेक बिंद्रा
विवेक बिंद्रा यूट्यूबर की दुनिया का जाना-माना चेहरा है, ये न सिर्फ यूट्यूबर हैं बल्कि बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. बिंद्रा को एशिया में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कोच और मोटिवेशनल स्पीकर माना जाता है.
