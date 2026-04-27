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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMohini Ekadashi 2026 Upay: कमाई के बाद भी धन हानि से हैं परेशान? मोहिनी एकादशी पर करें 5 खास उपाय!

Mohini Ekadashi 2026 Upay: कमाई के बाद भी धन हानि से हैं परेशान? मोहिनी एकादशी पर करें 5 खास उपाय!

Mohini Ekadashi 2026: अगर आप भी अपने जीवन में बार-बार धन से जुड़ी हानि का सामना कर रहे हैं या पैसा रुकता नहीं है, तो इस मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करें ये खास उपाय?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 27 Apr 2026 05:00 AM (IST)
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  • मन और व्यवहार में सुधार से धन हानि रुकेगी.

Mohini Ekadashi 2026: जीवन में बार-बार धन की हानि होना केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता का भी बड़ा कारण बनता है. ज्योतिष और धर्मशास्त्र में कहा गया है कि, जब किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन का प्रवाह अवरुद्ध होता है या अचानक से खर्च बढ़ जाता है, तो इसके पीछे असल जिम्मेदार ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा हो सकते हैं. 

ऐसे में मोहिनी एकादशी का खास महत्व बताया गया है, जो धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाती है. इस साल मोहिनी एकादशी 26 अप्रैल की शाम 6.06 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 27 अप्रैल को शाम 6.15 मिनट पर खत्म होगी. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित तिथि है.

पुराणों में मोहिनी एकादशी का महत्व

पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस व्रत का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया है कि, इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं.

यह एकादशी खासतौर से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी गई है, जिन्हें जीवन में बार-बार धन हानि या आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है. 

धन हानि से बचने के प्रभावी उपाय

सबसे पहले मोहिनी एकादशी के मौके पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहननें चाहिए. इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाना चाहिए. पीले फूल, तुलसी दल और फल चढ़ाए. इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दिन समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का है. 

मोहिनी एकादशी का दूसरा उपाय

दूसरा सबसे अहम उपाय है, विष्णु सहस्त्रनाम या ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए. कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होने के साथ आर्थिक बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं.

शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि, नियमित मंत्र जाप करने से व्यक्ति के फैसले लेने की क्षमता बेहतर होती है, जिससे गलत आर्थिक फैसलों से बचा जा सकता है.

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मोहिनी एकादशी का तीसरा उपाय

तीसरा सबसे खास उपाय है दान से जुड़ा. मोहिनी एकादशी के दिन गरीबों या जरूरतमंदों का पीले वस्त्रों, चना दाल, केल या हल्दी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. दान केवल धार्मिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी सकारात्मक असर दिखाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर संतुलन और संतोष की भावना आती है. 

मोहिनी एकादशी का चौथा उपाय

चौथा उपाय है व्रत का सच्चे मन से पालन करना. कोशिश करें इस दिन निर्जला या फलाहार रखकर व्रत करें. व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने का काम नहीं करता, बल्कि मन को संयम और अनुशासित भी बनाता है. यह आदत धीरे-धीरे जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे खर्च और निवेश के मामले में व्यक्ति को अनुशासित करने का काम करती है. 

केवल उपाय नहीं, बल्कि व्यवहार भी अहम

यह मान लेना गलत होगा कि, केवल धार्मिक उपाय करने मात्र से धन की हानि खत्म हो जाएगी. अगर आपकी खर्च करने की आदत खराब है, बिना सोचे-समझे कहीं भी निवेश कर देते हैं या कर्ज लेकर मौज मस्ती करते हैं, तो कोई भी उपाय इससे छुटकारा नहीं दिला सकता है. मोहिनी एकादशी से जुड़े उपाय तभी प्रभावी है, जब आप अपने आर्थिक व्यवहार को भी सुधारेंगे. 

मोहिनी एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, पॉजिटिविटी और आर्थिक संतुलन की दिशा में एक अच्छा मौका है. अगर आप इसे मात्र एक उपाय की तरह देखते हैं, तो परिणाम सीमित होंगे, लेकिन यदि इन उपायों को जीवन में शामिल करते हैं, तो वास्तविक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 27 Apr 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Ekadashi 2026 Upay 2026 Mohini Ekadashi 2026

Frequently Asked Questions

क्या केवल उपाय करने से धन हानि रुक जाती है?

नहीं, केवल उपाय करने से धन हानि नहीं रुकती। खराब खर्च की आदतों, बिना सोचे-समझे निवेश करने या कर्ज लेकर मौज-मस्ती करने जैसी आदतों को सुधारना भी आवश्यक है।

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