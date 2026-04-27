Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मन और व्यवहार में सुधार से धन हानि रुकेगी.

Mohini Ekadashi 2026: जीवन में बार-बार धन की हानि होना केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता का भी बड़ा कारण बनता है. ज्योतिष और धर्मशास्त्र में कहा गया है कि, जब किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन का प्रवाह अवरुद्ध होता है या अचानक से खर्च बढ़ जाता है, तो इसके पीछे असल जिम्मेदार ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा हो सकते हैं.

ऐसे में मोहिनी एकादशी का खास महत्व बताया गया है, जो धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाती है. इस साल मोहिनी एकादशी 26 अप्रैल की शाम 6.06 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 27 अप्रैल को शाम 6.15 मिनट पर खत्म होगी. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित तिथि है.

पुराणों में मोहिनी एकादशी का महत्व

पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस व्रत का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया है कि, इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं.

यह एकादशी खासतौर से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी गई है, जिन्हें जीवन में बार-बार धन हानि या आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है.

धन हानि से बचने के प्रभावी उपाय

सबसे पहले मोहिनी एकादशी के मौके पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहननें चाहिए. इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाना चाहिए. पीले फूल, तुलसी दल और फल चढ़ाए. इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दिन समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का है.

मोहिनी एकादशी का दूसरा उपाय

दूसरा सबसे अहम उपाय है, विष्णु सहस्त्रनाम या ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए. कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होने के साथ आर्थिक बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं.

शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि, नियमित मंत्र जाप करने से व्यक्ति के फैसले लेने की क्षमता बेहतर होती है, जिससे गलत आर्थिक फैसलों से बचा जा सकता है.

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मोहिनी एकादशी का तीसरा उपाय

तीसरा सबसे खास उपाय है दान से जुड़ा. मोहिनी एकादशी के दिन गरीबों या जरूरतमंदों का पीले वस्त्रों, चना दाल, केल या हल्दी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. दान केवल धार्मिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी सकारात्मक असर दिखाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर संतुलन और संतोष की भावना आती है.

मोहिनी एकादशी का चौथा उपाय

चौथा उपाय है व्रत का सच्चे मन से पालन करना. कोशिश करें इस दिन निर्जला या फलाहार रखकर व्रत करें. व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने का काम नहीं करता, बल्कि मन को संयम और अनुशासित भी बनाता है. यह आदत धीरे-धीरे जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे खर्च और निवेश के मामले में व्यक्ति को अनुशासित करने का काम करती है.

केवल उपाय नहीं, बल्कि व्यवहार भी अहम

यह मान लेना गलत होगा कि, केवल धार्मिक उपाय करने मात्र से धन की हानि खत्म हो जाएगी. अगर आपकी खर्च करने की आदत खराब है, बिना सोचे-समझे कहीं भी निवेश कर देते हैं या कर्ज लेकर मौज मस्ती करते हैं, तो कोई भी उपाय इससे छुटकारा नहीं दिला सकता है. मोहिनी एकादशी से जुड़े उपाय तभी प्रभावी है, जब आप अपने आर्थिक व्यवहार को भी सुधारेंगे.

मोहिनी एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, पॉजिटिविटी और आर्थिक संतुलन की दिशा में एक अच्छा मौका है. अगर आप इसे मात्र एक उपाय की तरह देखते हैं, तो परिणाम सीमित होंगे, लेकिन यदि इन उपायों को जीवन में शामिल करते हैं, तो वास्तविक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा.

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