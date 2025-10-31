हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मदुल्हन की मांग में घी का लेप, 5 बार सिंदूरदान, क्या है मैथिल विवाह का ‘भखरा सिंदूर’ रहस्य?

दुल्हन की मांग में घी का लेप, 5 बार सिंदूरदान, क्या है मैथिल विवाह का ‘भखरा सिंदूर’ रहस्य?

Mithila Marriage Rituals: भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में आज भी शादी में दूल्हन का सिंंदूरदान भखरा सिंदूर से किया जाता है. आइए जानते हैं भखरा सिंदूर का महत्व क्या है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 31 Oct 2025 04:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithila Sindoordaan Rituals: हिंदू धर्म में शादी शुदा महिलाओं के लिए सिंदूर का काफी महत्व होता है. विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है. मान्यताओं के मुताबिक महिलाओं के सिंदूर लगाने से उनके पति की लंबी आयु बनी रहती है.

आमतौर पर ज्यादातर लोग लाल सिंदूर के बारे में ही जानते होंगे. लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में शादी के दौरान महिलाएं भखरा सिंदूर लगाती हैं. क्या है ये भखरा सिंदूर और मिथिला की शादी में इसे क्यों इतना खास माना जाता है?

मांग में घी का लेप लगाकर 5 बार सिंदूरदान 

उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में शादी के दौरान दूल्हा भखरा सिंदूर से दुल्हन का सिंदूरदान करता है, तब घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं दुल्हन के चेहरे को कपड़े से ढक लेती हैं, ताकि दुल्हन को कोई और व्यक्ति देख न सकें.

सिंदूरदान करने से पहले दुल्हन के बालों को दो भागों में बांटकर बीच की मांग निकाली जाती है. इसके बाद महिलाएं दुल्हन की पूरी मांग पर घी का लेप लगा देती हैं. इसके बाद दूल्हा 5 बार दुल्हन की मांग को भखरा सिंदूर से भरता है.

इस तरह के रीति रिवाज मुख्य तौर मिथिलांचल शादियों में देखने को मिलता है. 

धार्मिक कार्यों और पूजा अनुष्ठान में भखरा सिंदूर का इस्तेमाल प्रमुख तौर पर किया जाता है. यह सिंदूर रिश्ते की पवित्रता और अखंडता को दर्शाता है.

मैथिल ब्राह्मणों में शादी के अनोखे रीति रिवाज

मैथिल ब्राह्मणों की शादी में पहले दिन विवाह और दूसरे दिन विदाई जैसी रस्म नहीं होती है. मिथिलांचल में शादी समारोह 4 दिनों तक चलता है. विवाह के चौथे दिन दूल्ह-दुल्हन की विदाई होती है. शादी के पहले दिन से चौथे दिन तक दूल्हा दुल्हन के घर पर ही रहता है. इस दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं. 

जिसमें दूल्हा-दुल्हन को 4 दिनों तक नहाने की इजाजत नहीं होती है. इस दौरान दोनों जमीन पर ही सोते हैं. इस रस्म को चौठारी के नाम से जाना जाता है. 

मैथिली ब्राह्मणों की शादी में व्यंजन का महत्व

मैथिली ब्राह्मणों की शादी में व्यंजन भोज का विशेष महत्व होता है. इस दौरान शादी में बाराती और घराती के लिए दही-चूड़ा,4 से 5 तरह के अचार,6 से 7 तरह की अलग अलग सब्जियां, मछली, पकोड़े और स्पंज वाले रसगुल्ले मिथिला की शादी को और खास बनाते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 31 Oct 2025 04:40 PM (IST)
Tags :
Mithila Weeding

Frequently Asked Questions

मिथिला की शादी में भखरा सिंदूर का क्या महत्व है?

भखरा सिंदूर का इस्तेमाल रिश्ते की पवित्रता और अखंडता को दर्शाता है। यह मिथिलांचल की शादियों में एक खास रस्म है।

मिथिलांचल में शादी के दौरान सिंदूरदान की क्या प्रक्रिया है?

दुल्हन की मांग में घी लगाकर दूल्हा 5 बार भखरा सिंदूर से मांग भरता है। इस दौरान दुल्हन का चेहरा कपड़े से ढका होता है।

मैथिल ब्राह्मणों की शादी कितने दिनों तक चलती है?

मैथिल ब्राह्मणों की शादी चार दिनों तक चलती है, जिसमें चौथे दिन दूल्हा-दुल्हन की विदाई होती है।

मैथिल ब्राह्मणों की शादी में 'चौठारी' रस्म क्या है?

चौठारी रस्म के तहत दूल्हा-दुल्हन को शादी के चार दिनों तक नहाने की इजाजत नहीं होती और वे जमीन पर सोते हैं।

मिथिला की शादी में खाने में किन विशेष व्यंजनों का महत्व है?

मिथिला की शादी में दही-चूड़ा, कई तरह के अचार, सब्जियां, मछली, पकोड़े और रसगुल्ले जैसे व्यंजन खास होते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
इंडिया
Bhagirathi Basin: क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
इंडिया
Bhagirathi Basin: क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
ओटीटी
थिएटर के बाद ओटीटी पर हुई ‘बागी 4’ की एंट्री, जानिए कब और कहां देख पाएंगे टाइगर श्रॉफ की फिल्म
ओटीटी पर हुई ‘बागी 4’ की एंट्री, जानिए कब और कहां देख पाएंगे टाइगर की फिल्म
जनरल नॉलेज
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
ट्रेंडिंग
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
शिक्षा
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget