हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quotes: मन की परेशानी का हल चाहिए? पढ़ें आचार्य प्रशांत के मोटिवेशनल कोट्स

Motivational Quotes: मन की परेशानी का हल चाहिए? पढ़ें आचार्य प्रशांत के मोटिवेशनल कोट्स

Motivational Quotes: आचार्य प्रशांत कहते हैं कि मन को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करना गलत है. मन जैसा है, वैसे हम खुद हैं. जब इंसान खुद को समझ लेता है, तो मन अपने आप शांत होने लगता है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Acharya Prashant: आचार्य प्रशांत कहते हैं कि मन को काबू में कैसे रखें यह सवाल सुनने में सही लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी गलतफहमी है. उनके अनुसार मन कोई अलग चीज नहीं है, जिसे दबाकर या कंट्रोल करके सुधारा जा सके.

मन हमारी ही छाया है. हम जैसे होते हैं, मन भी वैसा ही बन जाता है. वे बताते हैं कि मन को बदलने की कोशिश करना ऐसा है, जैसे कोई आईने में दिख रही अपनी परछाई को बदलना चाहे, वैसे है.

अगर चेहरा नहीं बदलता है, तो आईने में दिखने वाली तस्वीर कैसे बदलेगी. इसलिए मन को काबू में करने की जगह इंसान को खुद को समझने की जरूरत है.

पहचान बदलने की ज़रूरत

आचार्य प्रशांत के अनुसार मन हमारे 'मैं' के इर्द-गिर्द होने वाली गतिविधि है. इंसान अपने बारे में जैसा सोचता है, मन उसी सोच के अनुसार विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा करता है.

वे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर, असुरक्षित और अधूरा मानता है, तो उसका मन डर, चिंता और बेचैनी से भरा रहेगा. इस बात को समझाने के लिए वे एक उदाहरण देते हैं. मान लीजिए कोई व्यक्ति कीचड़ में खड़ा है और बदबू से परेशान होकर पूछ रहा है कि बदबू को कैसे काबू में किया जाए.

आचार्य कहते हैं कि बदबू को काबू में करने का सवाल ही गलत है. समाधान यह है कि उस जगह से बाहर निकलो. जब तक इंसान गलत जगह खड़ा रहेगा, तब तक परेशानी बनी रहेगी.

खुद बदलिए, मन अपने आप बदलेगा

आचार्य प्रशांत बताते हैं कि मन का सारा उपद्रव उस पहचान का नतीजा है, जो हमने अपने लिए बना ली है. वे कहते हैं कि अध्यात्म हमें दो ही रास्ते दिखाता है या तो अपने आप को पूरा जानो, या फिर उस झूठे अधूरे “मैं” को मिटा दो. अधूरे “मैं” को वे अहंकार कहते हैं और पूरे “मैं” को आत्मा.

जब इंसान भीतर से खुद को पूरा मानकर जीता है, तो मन ज्यादा खराब नहीं होता. बाहर की परिस्थितियां मन को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अंदर की शांति बनी रहती है. ऐसे में इंसान यह नहीं पूछता कि मन को काबू में कैसे रखें, बल्कि सहज और संतुलित जीवन जीने लगता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 17 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Motivational Quotes Acharya Prashant Spiritual Wisdom
