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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMay 2026 Vrat Tyohar: मई में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती समेत कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

May 2026 Vrat Tyohar: मई में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती समेत कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

May 2026 Vrat Tyohar: मई में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी, अधिकमास आदि कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आएंगे. यहां मई के फेस्टिवल की पूरी लिस्ट देखें

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 23 Apr 2026 08:00 AM (IST)
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May Vrat Tyohar 2026: इस साल मई 2026 का महीना बहुत खास है क्योंकि मई में ज्येष्ठ और अधिकमास दोनों माह का संयोग बन रहा है. ज्येष्ठ में ही हनुमान जी का श्रीराम से मिलन हुआ था. वहीं अधिकमास विष्णु जी का प्रिय महीना है. जिसमें पूजा-पाठ, दान, और सत्संग का 10 गुना फल मिलता है.

मई में सुहागिनों के अखंड सौभाग्य का व्रत वट सावित्री भी किया जाएगा. शनि देव का जन्म भी ज्येष्ठ में हुआ था. बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ अमावस्या, अपरा एकादशी, पद्मिनी एकादशी, एकदंत संकष्टी चतुर्थी आदि कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार मई 2026 में मनाए जाएंगे. देखें पूरी लिस्ट.

मई 2026 व्रत त्योहार

  • 1 मई 2026 शुक्रवार- कूर्म जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, चण्डिका जयंती, वैशाख पूर्णिमा
  • 2 मई 2026 शनिवार- नारद जयंती और ज्येष्ठ माह का आरंभ
  • 5 मई 2026 मंगलवार- एकदंत संकष्टी चतुर्थी, बड़ा मंगल
  • 9 मई 2026 शनिवार- कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
  • 12 मई 2026 मंगलवार- तेलुगु हनुमान जयंती, बड़ा मंगल
  • 13 मई 2026 बुधवार- कृष्ण परशुराम द्वादशी और अपरा एकादशी
  • 14 मई 2026 गुरुवार- गुरु प्रदोष व्रत
  • 15 मई 2026 शुक्रवार- वृषभ संक्रान्ति और मासिक शिवरात्रि
  • 16 मई 2026 शनिवार- वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, मासिक कार्तिगाई, दर्श अमावस्या और ज्येष्ठ अमावस्या
  • 17 मई 2026 रविवार- अधिक चंद्र दर्शन
  • 18 मई 2026 सोमवार- रोहिणी व्रत
  • 19 मई 2026 मंगलवार - बड़ा मंगल
  • 20 मई 2026 बुधवार- वरदा चतुर्थी
  • 21 मई 2026 गुरुवार- अधिक स्कन्द षष्ठी
  • 23 मई 2026 शनिवार- अधिक मासिक दुर्गाष्टमी
  • 25 मई 2026 सोमवार- गंगा दशहरा
  • 26 मई 2026 मंगलवार - बड़ा मंगल
  • 27 मई 2026 बुधवार- अधिक रामलक्ष्मण द्वादशी और पद्मिनी एकादशी
  • 28 मई 2026 बृहस्पतिवार- गुरु प्रदोष व्रत
  • 30 मई 2026 शनिवार-अधिक पूर्णिमा व्रत
  • 31 मई 2026 रविवार- ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा

गंगा दशहरा

गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है. इसी दिन राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं.

शनि जयंती

शनि देव को कर्मफल दाता माना जाता है, जो व्यक्ति के अच्छे-बुरे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं.शनि जयंती पर पूजा करने से शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैया के प्रभाव में कमी आती है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से पूजा करने पर शनि देव दोषों को शांत कर शुभ फल प्रदान करते हैं.

वट सावित्री व्रत

इस व्रत का संबंध सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा से जुड़ा है, जिसमें सावित्री ने अपने तप, प्रेम और बुद्धिमत्ता से अपने पति के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे. यह व्रत पति-पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 23 Apr 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Adhikmas 2026 Shani Jayanti 2026 Vat Savitri Vrat 2026 Buddha Purnima 2026 May Vrat Tyohar 2026 Apara Ekadashi 2026

Frequently Asked Questions

मई 2026 का महीना क्यों खास है?

मई 2026 का महीना इसलिए खास है क्योंकि इसमें ज्येष्ठ और अधिकमास दोनों माह का संयोग बन रहा है। अधिकमास को विष्णु जी का प्रिय महीना माना जाता है।

मई 2026 में कौन-कौन से प्रमुख व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे?

मई 2026 में बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ अमावस्या, अपरा एकादशी, पद्मिनी एकादशी, वट सावित्री व्रत, शनि जयंती और गंगा दशहरा जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे।

गंगा दशहरा का क्या महत्व है?

गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं।

वट सावित्री व्रत क्यों रखा जाता है?

वट सावित्री व्रत पति-पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। मान्यता है कि इस व्रत की पूजा से वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

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