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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNarasimha Jayanti 2026: नरसिंह जयंती अप्रैल में कब ? जानें तारीख, मुहूर्त, नरसिंह अवतारी की पूजा का महत्व

Narasimha Jayanti 2026: नरसिंह जयंती अप्रैल में कब ? जानें तारीख, मुहूर्त, नरसिंह अवतारी की पूजा का महत्व

Narasimha Jayanti 2026: नरसिंह जयंती 30 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन विष्णु जी के नरसिंह अवतार की पूजा करने वालों को शत्रु का भय नहीं रहता, अधूरे कार्य पूरे होते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Apr 2026 09:30 AM (IST)
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Narasimha Jayanti 2026: वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती मनाई जाती है. इस साल नरसिंह जयंती 30 अप्रैल 2026 को है. इस तिथि पर भगवान विष्णु ने अधर्म के अंत और भक्त की रक्षा के लिए आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में अवतार लिया था.

जिसे श्रीहरि का चौथा नरसिंह अवतार कहा जाता है. ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है. इनकी आराधना से ज्ञान-शक्ति की प्राप्त होती है. साथ ही शत्रु का भय नहीं रहता. आइए जानते हैं नरसिंह जयंती पर पूजा का मुहूर्त, विधि.

नरसिंह जयंती 2026 मुहूर्त

वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 29 अप्रैल 2026 को रात 7.51 पर शुरू होगी और अगले दिन 30 अप्रैल 2026 को रात 9.12 पर समाप्त होगी.

  • नृसिंह जयन्ती सायंकाल पूजा का समय - शाम 04:17 - शाम 06:56
  • नृसिंह जयन्ती मध्याह्न संकल्प का समय - सुबह 10:59 - दोपहर 01:38

नरसिंह जयंती 2026 व्रत पारण समय

नृसिंह जयन्ती के लिए अगले दिन का पारण समय - 1 मई 2026 को सुबह 05:41 के बाद. नृसिंह जयन्ती पारण के दिन चतुर्दशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी.

नरसिंह जयंती पूजा विधि

  • व्रत के एक दिन पहले त्रयोदशी तिथि केवल एक समय भोजन करना चाहिए.
  • व्रत वाले दिन सभी प्रकार के अनाज और धान्य जैसे चावल, गेहूं आदि का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है.
  • व्रत का पालन एकादशी व्रत की तरह नियमपूर्वक किया जाता है.
  • नृसिंह जयंती के दिन मध्याह्न काल यानी दोपहर में व्रत का संकल्प लेना शुभ माना जाता है.
  • सूर्यास्त से पहले संध्या समय में भगवान नृसिंह की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए.
  • मान्यता है कि भगवान नृसिंह चतुर्दशी तिथि के सूर्यास्त के समय प्रकट हुए थे, इसलिए इसी समय पूजा का विशेष महत्व है.
  • इस व्रत में रात्रि जागरण, कीर्तन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है.
  • अगले दिन प्रातःकाल विसर्जन पूजा करना आवश्यक होता है.
  • पूजा के बाद ब्राह्मण को दान-दक्षिणा देकर व्रत को पूर्ण किया जाता है.
  • अंत में शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए.

नरसिंह भगवान का मंत्र

‘नैवेद्यं शर्करां चापि भक्ष्यभोज्यसमन्वितम्. ददामि ते रमाकांत सर्वपापक्षयं कुरु'

नरसिंह भगवान की पूजा के लाभ

भगवान नरसिंह आशा और दृढ़ता के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, विशेष रूप से उ लोगों के लिए जो उत्पीड़न या विपत्ति का सामना करेत हैं. उनका अवतार इस बात का स्मरण दिलाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी, ईश्वर बुराई की शक्तियों का नाश करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे.

नरसिंह केवल बाहरी राक्षसों का नाश करने वाले ही नहीं है, बल्कि अहंकार, क्रोध और ज्ञान जैसे आंतरिक राक्षसों के उन्मूलन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं. इस तरह नरसिंह जयंती का उत्सव बुराई की विनाशकाली शक्तियों पर आंतरिक और बाहरी सद्गुणों की विजय पर चिंतन करने का समय है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 22 Apr 2026 09:30 AM (IST)
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