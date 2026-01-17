Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या 18 जनवरी को, नोट करें माघ अमावस्या पर स्नान-दान का समय

Mauni Amavasya 2026 Snan Daan Ka Samay: मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या हिंदू धर्म की पवित्र तिथियों में एक मानी जाती है. इस दिन स्नान, दान, तर्पण, व्रत, मौन, साधना आदि का विशेष महत्व है. इस पावन दिन पर श्रद्धालु संगम तट या फिर पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं और जरूरतमंदों में दान करते हैं. पितृ तर्पण और मौन व्रत के लिए भी मौनी अमावस्या का दिन काफी श्रेष्ठ होता है.

मौनी अमावस्या 2026 तारीख (Mauni Amavasya 2026 Date)

मौनी अमावस्या इस वर्ष रविवार 18 जनवरी 2026 को पड़ रही है. हालांकि तिथि को लेकर भक्त असमंजस में हैं कि मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है या 19 जनवरी को. तिथि में कंफ्यूजन होने के कारण स्नान-दान के शुभ मुहूर्त में भी दुविधा है. आपको बता दें कि, माघ अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी को देर रात 12 बजकर 3 मिनट से शुरू होगी और 19 जनवरी को देर रात 1 बजकर 21 तक रहेगी. 18 जनवरी उदयातिथि और पूरे दिन अमावस्या रहेगी. ऐसे में इसी तिथि पर मौनी अमावस्या मनाई जाएगी.

मौनी अमावस्या पर स्नान-दान का समय (Mauni Amavasya 2026 Snan Daan Timing)

मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर प्रयाग के संगम समेत पवित्र नदियों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. लोग तड़के सुबह से ही पवित्र नदियों के तट पर पहुंचकर स्नान करते हैं. मान्यता है कि, इस दिन किया गया स्नान पापों का नाश करता है और पुण्य में वृद्धि होती है. इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का काफी महत्व बढ़ जाता है. इस बार तो मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. साथ ही इस दिन पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का शुभ संयोग भी रहेगा.

विशेष तिथियों में स्नान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम माना जाता है. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए सुबह 05.27 से 06.21 मिनट तक का समय रहेगा. वहीं दोपहर में स्नान के लिए दोपहर 12.10 से 12.53 मिनट तक का समय है. स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद पितरों को जल से तर्पण देकर आप अपनी क्षमतानुसार दान-दक्षिणा कर सकते हैं.