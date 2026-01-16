Mauni Amavasya 2026: स्नान, दान, मौन, व्रत, साधना और तर्पण आदि के लिए माघ मास की अमावस्या (Magha Amavasya) को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है. नए साल की शुरुआत के बाद यह वर्ष की पहली अमावस्या होगी और साथ ही इसे वर्षभर की सभी अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या भी कहा जाता है. जानें 18 या 19 जनवरी कब है मौनी अमावस्या.

तिथि को लेकर क्यों दुविधा (Kab Hai Mauni Amavasya 2026)

इस वर्ष मौनी अमावस्या रविवार, 18 जनवरी 2026 को है. लेकिन कुछ लोग 19 अमावस्या की तिथि को भी मौनी अमावस्या मान रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर तिथि को लेकर क्यों है दुविधा. तिथि को लेकर कंफ्यूजन का अहम कारण यह है कि, पंचांग (Magh Amavasya Panchang) के मुताबिक अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी देर रात 12:03 से होगी और 19 जनवरी को रात 01:21 तक रहेगी. लेकिन उदयातिथि के मुताबिक मौनी अमावस्या 18 जनवरी को ही मनाई जाएगी.

मौनी अमावस्या की 10 बड़ी बातें, जो बनाती है इसे महत्वपूर्ण (Magha Amavasya 10 important facts)

रविवार का संयोग (Mauni Amavasya 2026 Shubh Yog)- इस साल मौनी अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है, जिससे सूर्य देव की पूजा का महत्व बढ़ जाएगा. माघ अमावस्या की सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने से शारीरिक रोग, ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होगा.

मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर की गई प्रार्थना और संकल्प से शीघ्र फल प्राप्त होता है. इस दिन आप संकल्प लेकर जो भी काम करते हैं, वह लंबे समय तक प्रभावी रहता है. धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश- मौनी अमावस्या न केवल धार्मिक परंपरा, पर्व या कोई विशेष तिथि है, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुशासन, आत्म-निरीक्षण और सामाजिक दान का संदेश भी देती है.