हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMathura Holi 2026: होली पर मथुरा-वृंदावन जा रहे हैं, तो जानें यहां रंगों की होली 3 या 4 मार्च कब खेली जाएगी

Mathura Holi 2026: इस साल होलिका दहन और होली की तारीख को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. मथुरा और वृंदावन में होली कब मनाई जाएगी, रंगों की होली कब खलेंगे जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Feb 2026 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

Mathura Holi 2026: ब्रज में रंगोत्सव 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगा. ब्रज में होली एक बहुत ही खास और अनोखा त्यौहार है. यहां सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि फूलों, लाठी, लड्डुओं से भी होली खेली जाती है. यही वजह है कि हर बार होली पर ब्रज में देश-विदेश से आने वाली की संख्या बढ़ जाती है.

भगवान श्री कृष्ण के समय से चली आ रही होली की तमाम परंपरा को आज भी ब्रज के लोग उसी तरह निभाते हैं. इस साल होलिका दहन और रंगों की होली की डेट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है. ऐसे में अगर आप भी मथुरा या वृंदावन जाने वाले हैं तो जान लें यहां रंगों की होली कब खेली जाएगी.

मथुरा-वृंदावन में होली 2026 कब

इस साल होली पर चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन और रंगों की होली में एक दिन का गैप आ रहा है. भारत में अन्य जगह पर होलिका दहन 2 मार्च को रात में किया जाएगा लेकिन मथुरा-वृंदावन और समस्त ब्रज क्षेत्र में में होलिका दहन 3 मार्च 2026 को होगा. यहां रंगों की होली यानी धुलंडी 4 मार्च को खेली जाएगी.

रंग, फूल, लड्डू की होली

  • ब्रज का फाग उत्सव करीब 40 दिन तक चलता है. यहां होली की शुरुआत मथुरा के मुख्य द्वारकाधीश मंदिर में भगवान को गुलाल और टेसू के रंग लगाने के साथ होती है.
  • इससे पहले बरसाना की महिलाएं राधा रानी का प्रतिनिधित्व करते हुए लट्ठ से पुरुषों को मारती हैं, जबकि पुरुष (हुरियारे) कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं और गुलाल से होली खेलते हैं.
  • वहीं बरसाना में लठमार से पहले लड्डू होली खेली जाती है, जहाँ पुजारी भक्तों पर लड्डू बरसाते हैं.
  • वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में होली के दिन हवा में गुलाल उड़ता है, भजनों और रसिया गायन के साथ मंदिर का प्रांगण भक्तिमय रंगों में रंग जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 20 Feb 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Vrindavan Mathura Holi Holi 2026 Holika Dahan 2026
