हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNag Panchami 2026: क्यों मनाई जाती है नागपंचमी? जानिए सांप और बहन के रिश्ते की चमत्कारी कहानी

Nag Panchami 2026: क्यों मनाई जाती है नागपंचमी? जानिए सांप और बहन के रिश्ते की चमत्कारी कहानी

Nag Panchami 2026: नागपंचमी की यह पौराणिक कथा बताती है कि कैसे एक छोटी बहू की दया से नाग देवता उसके भाई बन गए. पढ़ें आस्था, चमत्कार और रिश्तों से जुड़ी अद्भुत कहानी.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 22 May 2026 04:25 AM (IST)
Preferred Sources

Nag Panchami 2026: भारत में कई ऐसे त्योहार हैं जिनके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों से जुड़ी गहरी कहानियां छिपी हुई हैं. नागपंचमी भी उन्हीं पर्वों में से एक है. सावन महीने में आने वाला यह त्योहार नाग देवता की पूजा के लिए जाना जाता है, यह त्योहार मुख्य रूप से सावन (श्रावण) मास के शुक्ल पक्ष  की पंचमी तिथि को पड़ता है और इस वर्ष यह त्योहार 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक ऐसी कथा से जुड़ी है जिसमें नागदेवता भाई बन गए थे.

कैसे शुरू हुई नागपंचमी की यह कथा?

कथा एक बड़े सेठ के परिवार से शुरू होती है. सेठ के सात बेटे थे और सभी की शादी हो चुकी थी. घर में सबसे छोटी बहू बेहद सरल, दयालु और संस्कारी थी. वह सभी का सम्मान करती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक कमी रहती थी कि उसका कोई भाई नहीं था. जब भी घर में दूसरी बहुएं अपने मायके या भाइयों की बातें करतीं, छोटी बहू चुप हो जाती थी.

एक दिन घर लीपने के लिए सभी बहुएं पीली मिट्टी लेने खेत की ओर गईं. सब अपने-अपने हाथों में डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं. तभी अचानक मिट्टी के बीच से एक बड़ा सांप निकल आया. सांप को देखते ही बड़ी बहू डर गई और गुस्से में उसे खुरपी से मारने के लिए आगे बढ़ी.

लेकिन तभी छोटी बहू ने उसका हाथ पकड़ लिया. उसने कहा,
“इसे मत मारो, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? यह भी तो एक जीव है.”

छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू रुक गई. सांप कुछ दूर जाकर शांत होकर बैठ गया. मिट्टी लेने के बाद छोटी बहू ने सांप से कहा,
“हम अभी वापस आते हैं, तुम यहां से जाना मत.”

यह कहकर वह बाकी बहुओं के साथ घर लौट आई. लेकिन घर के कामकाज में वह इतनी व्यस्त हो गई कि सांप से किया अपना वादा भूल गई.

अगले दिन अचानक उसे वह बात याद आई. उसके मन में बेचैनी होने लगी. वह तुरंत खेत की ओर भागी. वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह सांप अब भी उसी जगह बैठा हुआ था. छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ. उसने शर्मिंदा होकर कहा, “सर्प भैया नमस्कार.”

“भैया” शब्द सुनते ही सांप शांत हो गया. उसने कहा, “तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं. वरना वादा तोड़ने के कारण मैं तुम्हें दंड दे सकता था.” छोटी बहू ने हाथ जोड़कर अपनी भूल की माफी मांगी. तब सांप बोला, “आज से तुम मेरी धर्म बहन हो और मैं तुम्हारा भाई.” यह सुनते ही छोटी बहू की आंखों में आंसू आ गए. जिस लड़की का कोई भाई नहीं था, उसे आज एक भाई मिल गया था वो भी नाग देवता के रूप में.

नाग देवता बने भाई, लेकर गए अपने लोक

कुछ दिनों बाद एक सुंदर युवक सेठ के घर आया. उसने कहा कि वह छोटी बहू का भाई है और उसे अपने घर ले जाना चाहता है. घरवालों को पहले आश्चर्य हुआ, क्योंकि छोटी बहू का तो कोई भाई था ही नहीं. लेकिन युवक ने विश्वास दिलाया कि वह रिश्तेदारी में उसका भाई है. आखिरकार घरवालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया. रास्ते में युवक ने अपना असली रूप दिखाया. वह वही नाग देवता था.

छोटी बहू पहले डर गई, लेकिन नाग देवता ने कहा,
“डरो मत बहन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा.”

फिर वह उसे अपने लोक में ले गया. वहां चारों तरफ सोना, चांदी, हीरे-जवाहरात और अद्भुत वैभव था. छोटी बहू यह सब देखकर हैरान रह गई. नाग परिवार ने उसका बहुत सम्मान किया.

एक दिन नाग माता ने छोटी बहू से कहा, “मैं बाहर जा रही हूं, तुम्हारे भाई को ठंडा दूध पिला देना.” लेकिन छोटी बहू गलती से गर्म दूध ले आई. जैसे ही नाग देवता ने दूध पिया, उनका मुंह जल गया. नाग माता यह देखकर क्रोधित हो गईं, लेकिन नाग देवता ने अपनी बहन की गलती को माफ कर दिया.

चमत्कारी हार ने रानी को क्यों डरा दिया?

कुछ समय बाद नाग देवता ने अपनी बहन को ढेर सारा धन, गहने और हीरे-मोती देकर विदा किया. जब छोटी बहू अपने घर लौटी तो सब उसकी संपत्ति देखकर हैरान रह गए. बड़ी बहू के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई. नाग देवता ने अपनी बहन को एक अद्भुत हार भी दिया था. उस हार की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई. जब रानी ने उसके बारे में सुना तो उसने राजा से वह हार मंगवा लिया.

लेकिन जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह अचानक सांप बन गया. रानी डर के मारे चीख उठी और पूरा महल घबरा गया. तब छोटी बहू को बुलाया गया. उसने वह हार अपने गले में पहना और देखते ही देखते वह फिर हीरे-मोतियों का बन गया. राजा यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया. उसने छोटी बहू का सम्मान किया और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया.

जब छोटी बहू घर वापस आई, तब घरवालों ने पूछा कि इतना सारा धन आखिर उसे कौन दे रहा है. तब छोटी बहू ने नाग देवता के बारे में सब कुछ बता दिया. यह सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया कि उनकी बहू पर नाग देवता की कृपा है.

उस दिन के बाद से नागपंचमी मनाने की परंपरा शुरू हुई. महिलाएं नाग देवता को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगीं, घरों में नागदेवता के लिए दूध रखा जाने लगा और लोग अपने परिवार की रक्षा की कामना करने लगें. आज भी नागपंचमी का पर्व आस्था और विश्वास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है. 

यह भी पढ़े- Purushottam Maas 2026: क्या अशुभ होता है मलमास? जानिए क्यों रुक जाते हैं शादी-विवाह और शुभ काम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 22 May 2026 04:25 AM (IST)
Tags :
Nag Devta Nag Panchami Katha Sawan Festival Nag Panchami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Nag Panchami 2026: क्यों मनाई जाती है नागपंचमी? जानिए सांप और बहन के रिश्ते की चमत्कारी कहानी
क्यों मनाई जाती है नागपंचमी? जानिए सांप और बहन के रिश्ते की चमत्कारी कहानी
धर्म
Hanuman Temple: फिरोजाबाद का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां चर्च जाने वाला ब्रिटिश अफसर भी चढ़ाने लगा था चोला
150 साल पुराना वो हनुमान मंदिर, जिसने एक अंग्रेज अफसर को बना दिया था बजरंगबली का भक्त
धर्म
Purushottam Adhik Maas 2026: बाड़मेर में पुरुषोत्तम अधिक मास का भव्य आयोजन, हजारों भक्तों ने की 25 किमी नगर परिक्रमा
बाड़मेर में भक्ति की अनोखी बयार, पुरुषोत्तम मास पर निकली 25 किमी भव्य नगर परिक्रमा
धर्म
Rashifal 22 May 2026: इन 5 राशियों को पूरे होंगे टारगेट, करियर में आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, मेष से मीन तक राशिफल देखें
इन 5 राशियों को पूरे होंगे टारगेट, करियर में आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'केवल गाय को गुड़-रोटी खिलाने से कोई गौभक्त नहीं बन जाता', शंकराचार्य का CM योगी पर निशाना
'केवल गाय को गुड़-रोटी खिलाने से कोई गौभक्त नहीं बन जाता', शंकराचार्य का CM योगी पर निशाना
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 7: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, 7वें दिन कमाई पहुंची 114 करोड़ के पार
सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, 7वें दिन कमाई पहुंची 114 करोड़ के पार
इंडिया
बकरीद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला, 'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', याचिका रद्द
बकरीद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला, 'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', याचिका रद्द
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
इंडिया
बड़ा हादसा टला: दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद सेकंड पहले एअर इंडिया फ्लाइट के इंजन में लगी आग
बड़ा हादसा टला: दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद सेकंड पहले एअर इंडिया फ्लाइट के इंजन में लगी आग
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget