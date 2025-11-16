हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSom Pradosh Vrat: 2025 का आखिर सोम प्रदोष व्रत कब ? लव मैरिज, शीघ्र शादी के लिए इस दिन करें ये खास काम

Som Pradosh Vrat: 2025 का आखिर सोम प्रदोष व्रत कब ? लव मैरिज, शीघ्र शादी के लिए इस दिन करें ये खास काम

Som Pradosh Vrat 2025: सोम प्रदोष व्रत शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ दिन है. शीघ्र शादी और विवाह में आ रही किसी भी तरह की अड़चनेों को दूर करने के लिए इस दिन क्या करें जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 Nov 2025 10:41 AM (IST)
Som Pradosh Vrat 2025: हर दोष से मुक्ति दिलाने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है.अगर त्रयोदशी तिथि सोमवार को विद्यमान हो तो इसका महत्व दोगुना हो जाता है. इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं. इस साल का आखिरी सोम प्रदोष व्रत 17 नवंबर 2025 को है.

सोम प्रदोष व्रत विवाह से जुड़ी हर विपदा, विघ्न को दूर करने में महत्वपूर्ण माना जाता है. शुभ फल की  मार्गशीर्ष माह के आने वाले सोम प्रदोष व्रत पर कुछ खास उपाय जरुर करें.

मार्गशीर्ष सोम प्रदोष व्रत 2025 मुहूर्त

मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर 2025 को सुबह 4 बजकर 47 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 18 नवंबर 2025 को सुबह 7.12 पर समाप्त होगी.

प्रदोष काल मुहूर्त - शाम 5.27 से रात 8.07 तक

सोम प्रदोष व्रत विवाह के उपाय

  • विवाह में अड़चने आ रही है तो सोम प्रदोष व्रत वाले दिन फलाहार व्रत करें और शिवलिंग पर अक्षत और शमी के फूल चढ़ाएं. मान्यता है इससे लव मैरिज के रास्ते सुलभ होते हैं.
  • प्रदोष व्रत वाले दिन 108 बेलपत्र लें और उनपर चंदन से 'श्री राम' लिखकर महादेव को एक-एक करके अर्पित करें. कहते हैं कि शादी में हो रही देरी के लिए ये उपाय कारगर होता है.
  • माता पार्वती को सोलह श्रृंगार का सामान अर्पित करें और गरीब या जरूरतमंदों को अन्न, फल या कपड़े दान करें. कहते हैं इससे ग्रहों की अशुभता दूर होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 16 Nov 2025 10:41 AM (IST)
