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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 31 May to 6 June 2026: तुला वाले लव लाइफ में जल्दबाजी से बाज आएं, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Rashifal 31 May to 6 June 2026: तुला वाले लव लाइफ में जल्दबाजी से बाज आएं, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 31 May 2026 09:29 AM (IST)
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Tula Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत व्यस्तता भरी रह सकती है. आपको किसी कानूनी विवाद की वजह से कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. बेहतर होगा कि मामला आपसी समझौते से सुलझ जाए.

छोटे भाई या बहन से कहासुनी हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव होने के आसार हैं. बातचीत में संयम रखना जरूरी है, वरना बात और बिगड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बेहतर होगा कि आप चुप रहकर आगे बढ़ें. सप्ताह के अंत में व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं.

यात्रा आपके लिए लाभदायक तो होगी लेकिन उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिलने के आसार कम हैं. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बाज आएं. किसी से अपने दिल की बात कहने से पहले समय और हालात का ध्यान रखें. पुराने संबंध फिर से मजबूत हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा.

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करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. सप्ताह के मध्य में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपकी छवि मजबूत होगी. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अभी जल्दबाजी से बचना चाहिए.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों को इस सप्ताह मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. कुछ पुराने सौदे लाभ देंगे, जबकि नए निवेश या नई साझेदारी के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. व्यापारिक यात्रा से नए संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा. भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन समझदारी और शांत व्यवहार से स्थिति संभाली जा सकती है. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी. सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और कुछ नए लोगों से परिचय हो सकता है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचना इस सप्ताह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. यदि आप किसी को अपने मन की बात बताने की सोच रहे हैं तो सही समय का इंतजार करें. पुराने रिश्तों में फिर से नजदीकियां बढ़ सकती हैं और गलतफहमियां दूर होने के योग हैं. विवाहित जातकों का जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. आप दोनों एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिताएंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक सोच-विचार के कारण थकान महसूस हो सकती है. कोर्ट-कचहरी या कामकाज से जुड़ी भागदौड़ आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकती है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और योग-ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. यात्रा के दौरान खानपान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

उपाय

इस सप्ताह प्रतिदिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें तथा शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 May 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
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