Rashifal 3 June 2026: मेष, मिथुन सहित 4 राशियों को मिलेगा जबरदस्त जॉब ऑफर, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 3 June 2026: मकर और कुंभ समेत कई राशियों के लिए 3 जून का दिन खुशहाल रहेगा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें सोमवार का पंचांग, शुभ रंग-अंक और मेष से मीन राशि का सटीक दैनिक राशिफल.
Rashifal: आज 03 जून 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष तिथि तृतिया रात्रि 09 बजकर 22 मिनट तक रहेगा,उपरांत चतुर्थी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में संचरण करेंगे,शुक्र ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,वृषभ राशि में है.चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे जिसे गृहस्थ जीवन में विवाद या मतभेद की स्थिति बन सकती है. परिवार के सदस्यों के बीच किसी छोटी सी बात पर भी बहस छिड़ने की आशंका है. ऐसे में ज्यादा समय मौन रहने से ही आपको फायदा होगा. किसी के भी तीखे शब्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें और घर का माहौल शांत रखने का पूरा प्रयास करें.
- करियर और व्यापार: सुस्ती के कारण आपके काम करने की गति मंद पड़ जाएगी. नौकरीपेशा लोगों को आज अपने अधिकारियों से थोड़ी दूरी रखना बेहतर होगा; किसी भी तरह की नाराजगी या तकरार से बचें. आपके विरोधी आपके काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए अपनी रणनीतियां गुप्त रखें. व्यापार बढ़ाने के लिए आपने जो मेहनत की है, उसके फल के लिए अभी इंतजार करना होगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज थोड़ी खटास और खींचतान देखने को मिल सकती है. आपके स्वभाव की उग्रता आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है. गुस्से पर नियंत्रण रखें और अपनी भावनाओं को शब्दों में शांति से व्यक्त करें. एक-दूसरे को समझने का समय दें, शक करने से रिश्ते में दूरियां बढ़ेंगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आपको परेशानी हो सकती है. पेट की तकलीफ या पाचन संबंधी समस्या आपको सता सकती है. इसलिए आज बाहर का खाना खाने से पूरी तरह परहेज करें. हल्का, सात्विक और घर का बना भोजन ही ग्रहण करें. पानी ज्यादा पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें.
- सावधानी: स्वभाव की उग्रता को किसी भी कीमत पर नियंत्रण में रखना होगा. अधिकारियों से विवाद न करें. विरोधियों की चालों से सावधान रहें और परिवार में मौन धारण कर विवादों को टालें.
- उपाय: मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धर्म और आध्यात्मिकता का सहारा लें. सुबह-शाम ध्यान लगाएं. बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 5
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे,आज पारिवारिक जीवन में विरोध का वातावरण निर्मित हो सकता है. घर के सदस्यों और स्नेहीजनों की ओर से आपको अपनी बात मनवाने में कठिनाई होगी. किसी छोटी सी बात पर भी तकरार की स्थिति बन सकती है. ऐसे में आपको मौन रहकर विवाद टालने का पूरा प्रयास करना चाहिए. गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे रिश्तों में दरार आ जाए.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र और व्यापार में आज अधिक परिश्रम के बावजूद कम सफलता मिलेगी. आपने जो काम शुरू किए हैं, वे अधूरे रहने की संभावना है, जिससे मन निराशा से भर सकता है. इसके साथ ही खर्च की मात्रा अचानक बढ़ेगी, जिससे आर्थिक तनाव भी बढ़ सकता है.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में भी आज थोड़ी खटास देखने को मिल सकती है. पारिवारिक और मानसिक तनाव का सीधा असर आपके रोमांटिक जीवन पर पड़ेगा. अपने पार्टनर से मनमुटाव होने की आशंका है. ऐसे में प्यार की बातों के बजाय एक-दूसरे को शांति देना ज्यादा जरूरी होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है. मानसिक चिंताओं के कारण मन घबराया रहेगा. विशेष रूप से अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखें; आंखों में दर्द, जलन या संक्रमण जैसी समस्या हो सकती है. अधिक स्क्रीन टाइम से बचें और आंखों को ठंडक पहुंचाएं.
- सावधानी: आज जितना हो सके बाहर जाने से बचें. यदि अनिवार्य रूप से बाहर जाना पड़े, तो वाहन बहुत धीमे चलाएं, क्योंकि सड़क पर दुर्घटना की गंभीर आशंका बनी हुई है. चौराहों पर विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी तरह की लापरवाही न करें. शाम के समय अकेले यात्रा करने से बचें.
- उपाय: मानसिक शांति और चंद्रमा की शुभता के लिए आज सफेद चीजों का दान करें, जैसे दूध, दही या चावल. भगवान शिव का अभिषेक करें और दिन में एक बार 'ॐ चंद्रमसे नमः' का जाप करें.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 2
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार रहेगा. पत्नी तथा पुत्र से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा. संतान की ओर से कोई बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त होंगे, जिससे आपका मन प्रफुल्लित होगा. पुराने मित्रों के साथ आनंददायक मुलाकात होगी, जिससे न केवल आपको सुख मिलेगा बल्कि किसी तरह का लाभ भी हाथ लगेगा. आज आपको सुरुचिपूर्ण और स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा, जो मन को प्रसन्न करेगा.
- करियर और व्यापार: करियर और व्यापार के लिए आज का दिन अत्यंत उत्तम है. आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और धन प्राप्ति के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ है. आज आप कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, इसे सफलता मिलने की पूरी संभावना है. यदि आप शेयर बाजार में निवेश करने की इच्छा रखते हैं, तो बिना रिसर्च किए जल्दबाजी न करें. गहन शोध के बाद ही अपनी पूंजी लगाएं.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में यह दिन मीठा सा बीतेगा. अविवाहित व्यक्तियों के लिए यह दिन विशेष है, क्योंकि उन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप जीवनसाथी मिलने की प्रबल संभावना है. वहीं, विवाहित जोड़ों का दांपत्य जीवन अत्यंत सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी सामंजस्य बढ़ेगी और आपसी प्रेम और भी गहराएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी. बस स्वादिष्ट भोजन के कारण अतिसेवन से बचें, अन्यथा पेट संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है. व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अवश्य अपनाएं.
- सावधानी: धन लाभ के अवसर अधिक होंगे, लेकिन उत्साह में आकर अनावश्यक खर्च न करें. शेयर बाजार या निवेश में केवल सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं. किसी को भी अधिक उधार देने से बचें.
- उपाय: आज के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और चंद्र देव की आराधना करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु जैसे दूध या चावल का दान करें.
- शुभ रंग: हल्का नीला
- शुभ अंक: 4
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द्र का वातावरण रहेगा. आप परिवार के सदस्यों के साथ खुले मन से घरेलू चर्चा करेंगे और अपनी बात रखेंगे. घर की सजावट और सुधार कार्यों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा, जिससे घर का वातावरण और भी प्रसन्न होगा. मां के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे और मधुर रहेंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा.
- करियर और व्यापार: करियर और व्यापार के मोर्चे पर आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभदायक रहने वाला है. नौकरी में आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विचार-विमर्श करेंगे, जिससे आपको कोई नया और बेहतरीन काम मिलने की प्रबल संभावना है. व्यापारियों के लिए भी यह दिन फायदेमंद है, मुनाफे की संभावना है. सरकारी कामों में आपको विशेष सफलता और लाभ मिलेगा. इसके अलावा, नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में आपको कहीं बाहर यात्रा करने की संभावना भी बनी रहेगी.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में आज खुशियों और सुहावने पलों का संचार रहेगा. आप अपनी भावनाओं को अपने पार्टनर के सामने बेझिझक रख पाएंगे. आपसी समझदारी और खुलेपन से रिश्ते में और मिठास आएगी. साथ मिलकर कोई आउटिंग या डिनर प्लान करना रिश्ते को और मजबूत करेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आप बिल्कुल फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. इस सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को अवश्य शामिल करने का प्रयास करें, यह आपको मानसिक शांति देगा.
- सावधानी: यदि आप नौकरी-व्यवसाय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अपने सामान और जरूरी दस्तावेजों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें. खान-पान में थोड़ी सावधानी बरतें और बाहर का खाना खाने से बचें. किसी भी नए काम में अति उत्साह में जल्दबाजी करने से बचें.
- उपाय: सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें. मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराने से ग्रहों की कृपा बनी रहेगी.
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 6
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे,परिवार में आज मिश्रित माहौल रहेगा. विदेश में बसे आपके मित्रों या स्वजनों से कोई शानदार और खुशी भरा समाचार प्राप्त होगा, जिससे परिवार में एक अलग ही उत्साह का संचार होगा. आज आपको किसी पूजा-पाठ या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का शुभ अवसर प्राप्त होगा. हालांकि, संतान की किसी बात को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी, जो समय-समय पर आपको व्यग्र कर सकती है.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आप अपने निर्धारित लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे. आप अपने कामों को समय पर पूरा करने के लिए कड़ा प्रयास करेंगे और आपके ये प्रयास रंग भी लाएंगे. आपका सहकर्मियों के प्रति व्यवहार तटस्थ रहेगा, जो आपको किसी भी तरह की कार्यालयी राजनीति से दूर रखेगा.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में आज खट्टे-मीठे पल देखने को मिलेंगे. अपने पार्टनर के साथ सुहावना समय बिताने के अवसर मिलेंगे, लेकिन दोपहर के बाद आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. ऐसे में किसी बात को लेकर तीखी बहस से बचें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है.
- स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक अस्वस्थता और तनाव आपकी ऊर्जा खींच सकते हैं. दोपहर के बाद होने वाले गुस्से के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. अपनी मानसिक शांति के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें.
- सावधानी: दोपहर के बाद अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और बिना सोचे-समझे कोई बात न कहें. संतान की चिंता में घबराने के बजाय स्थिति को शांति से समझें. व्यापार संबंधी फैसले लेते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें और अपने व्यवहार में तटस्थता बनाए रखें.
- उपाय: नकारात्मकता और मानसिक अशांति से बचने के लिए आज किसी मंदिर या पवित्र स्थल पर जरूर जाएं. वहां भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू का भोग लगाएं. इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और बाधाएं भी दूर होंगी.
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 2
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे,परिवार में गुस्से के कारण माहौल कुछ बिगड़ सकता है. परिजनों के साथ आपका मेल-जोल बना रहेगा, लेकिन किसी छोटी सी बात पर विवाद हो सकता है. अतः परिजनों से धैर्य और संयम के साथ बात करें. इसके अलावा, आज आप आध्यात्मिक मामलों में अधिक रुचि लेंगे, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी और पारिवारिक तनाव को कम करेगी.
- करियर और व्यापार: आज कोई नया काम आरंभ करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस डील शुरू करने का विचार रख रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दें. आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए कार्यस्थल पर एक एक कदम सचेत रहकर ही चलें. इसके साथ ही, खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर ही खर्च करें.
- लव लाइफ: आपके वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के बीच निकटता और प्रेम बना रहेगा. आपसी सुहावना माहौल रहेगा. हालांकि, किसी पुरानी बात को लेकर आपस में मनमुटाव भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में अपना अहंकार दूर रखें और पार्टनर के साथ खुलकर प्यार से बातचीत करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें. मानसिक तनाव और गुस्से के कारण आपको सिरदर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें और हल्का-पौष्टिक आहार ही ग्रहण करें.
- सावधानी: आज बोलते समय अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें. क्रोध में आकर कोई ऐसी बात न कहें जिससे रिश्ते टूटें. विरोधियों की चालों से बचें और अनावश्यक आर्थिक निवेश से पूरी तरह दूर रहें.
- उपाय: आज भगवान गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें. सुबह सूर्योदय के समय तुलसी को जल चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 21 बार जाप करें, इससे बाधाएं दूर होंगी.
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 3
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे,आज आप अपने दैनिक कामकाज से राहत महसूस करेंगे और मनोरंजन के लिए समय निकालेंगे. आप संगीत सुनकर या परिवार के साथ मिलकर टीवी पर कोई अच्छी फिल्म देखकर ताज़ा महसूस कर सकते हैं. बाहर निकलकर खरीदारी करने का मन बनेगा. अपने परिवारजनों और बच्चों पर पैसा खर्च करके आपको गहरी संतुष्टि और खुशी मिलेगी. पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, जिससे सुहावनी यादें ताज़ा होंगी. जीवनसाथी के साथ आपकी निकटता और सुमधुरता बढ़ेगी, जिससे घर का माहौल प्यार और सद्भाव से भरा रहेगा.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपको लोगों से मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. आपकी कार्य क्षमता की सराहना होगी. व्यापारियों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा; आप किसी नए और फायदेमंद अवसर के लिए खरीदारी या निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा. आपकी सामाजिक पहचान और संपर्क वृत्त आज मजबूत होगा.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में यह दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आपके और आपके प्रिय व्यक्ति के बीच आपसी निकटता बढ़ेगी. एक-दूसरे के साथ समय बिताने से आपको आत्मिक खुशी मिलेगी और रिश्ते में मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ भी रोमांटिक और प्यार भरे पल बितेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा. काम के तनाव से मुक्ति मिलने और मनोरंजन के कारण मानसिक थकान दूर होगी. शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आप हाई एनर्जी और ताज़गी महसूस करेंगे.
- सावधानी: हालांकि आज खर्च करने का योग बन रहा है, लेकिन बजट से अधिक खरीदारी करने से बचें. अपनों पर खर्च करते समय भी अपनी आर्थिक सीमाओं का ध्यान रखें, ताकि भविष्य में कोई आर्थिक तंगी न आए.
- उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. जरूरतमंदों को हरी सब्जियां या हरा चारा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी और बुध देव प्रसन्न रहेंगे.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 9
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगेपारिवारिक सुख-शांति आज आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी. घर का माहौल अत्यंत ही प्यार, सद्भाव और सकारात्मकता से भरा रहेगा. ननिहाल पक्ष से आपको कोई बेहद अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त होंगे, जिससे आपका मन झूम उठेगा. घर की जरूरी और उपयोगी चीजों पर आज आप धन का खर्च करेंगे, जिससे घर की सुविधा बढ़ेगी और आपको मन की शांति तथा आंतरिक संतोष की अनुभूति होगी.
- करियर और व्यापार: आपके निर्धारित कामकाज में आज आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे. ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे कोई भी जटिल काम आसानी से पूरा हो जाएगा. आपके विरोधी और शत्रु आज चाहे कितनी भी चालें चलें, हर स्थिति में उन्हें सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी. आर्थिक लाभ का शानदार योग बन रहा है. आप आय के नए स्रोत भी तलाशने में सफल होंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.
- लव लाइफ: पारिवारिक खुशहाली का सीधा और सकारात्मक असर आपकी प्रेम जीवन पर भी स्पष्ट दिखेगा. आप अपने पार्टनर के साथ खुशी के पल साझा करेंगे. दोनों के बीच मधुर समझ और तालमेल बना रहेगा. प्यार में और गहराई आएगी और रिश्ते की मजबूती बढ़ेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मोर्चे पर दिन बेहद अच्छा रहेगा. पहले से अस्वस्थ चल रहे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में आज निश्चित ही सुधार आएगा, जिससे चिंता कम होगी. आप खुद भी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फुर्तीला, ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करेंगे.
- सावधानी: हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको अपनी खान-पान की आदतों पर विशेष ध्यान देना होगा. बाहर का खाना खाने और बाहर का पानी पीने से आज पूरी तरह बचें, नहीं तो पेट संबंधी कोई परेशानी हो सकती है.
- उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूब या मोदक का भोग लगाएं. "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 4
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, आज आपके मन में संतान की पढ़ाई तथा स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी. उनकी छोटी-छोटी समस्याओं पर ध्यान दें और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करें. जीवनसाथी की भावनाओं की भी पूरी कद्र करें और उनके साथ नरमी से पेश आएं. हो सके तो अपने परिजनों और घर के बुजुर्गों को भी पर्याप्त समय दें, जिससे पारिवारिक माहौल में मधुरता बनी रहे.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ी देरी या काम सफल न होने पर मन में निराशा का अनुभव होगा, लेकिन हार न मानें. कार्यस्थल पर कोई पुराना विवाद अचानक उभरकर सामने आ सकता है, इसलिए संवाद करते समय विचार-विमर्श से काम लें. हालांकि, इस दौरान आप कला और साहित्य में गहरी रुचि लेंगे, जो आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगी.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज एक अलग ही रोमांच का अनुभव होगा. अपने प्रिय व्यक्ति से मिलकर आपका मन प्रफुल्लित होगा और दोनों के बीच प्यार की गहराई बढ़ेगी. साथ बिताए गए इन पलों का आनंद लें, लेकिन किसी बात को लेकर अनावश्यक तकरार से बचें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है. पेट सम्बंधी तकलीफ जैसे एसिडिटी, गैस या भारीपन महसूस हो सकता है. इसलिए अपनी भोजन-प्रणाली पर विशेष ध्यान दें और हल्का तथा पौष्टिक आहार ही लें.
- सावधानी: आज के दिन अपने गुस्से पर अंकुश लगाना सबसे जरूरी है. क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसका बाद में पछतावा हो. खाने-पीने पर कड़ा नियंत्रण रखें, जंक फूड से परहेज करें और ओवरईटिंग न करें. पुराने विवादों में खुद को फंसाने से बचें.
- उपाय: मानसिक शांति और बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें. बुधवार के दिन होने के कारण बुध देव को हरी मूंग दान करें. साथ ही, पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और दरिद्रता दूर करने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
- शुभ रंग: पिंक
- शुभ अंक: 1
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं. परिवार की किसी आपसी समस्या का सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा, जिससे आप मानसिक तनाव में रहेंगे. विशेषकर अपनी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में गहरी चिंता बनी रहेगी. उनका पूरा ख्याल रखें और घर के माहौल को शांत रखने का प्रयास करें. परिवार के बुजुर्गों की सलाह मानना आपके लिए हितकर रहेगा.
- करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आज आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा. किसी सहकर्मी या अधिकारी से कोई विवाद हो सकता है, इसलिए शांति बनाए रखें. व्यापारियों के लिए यह दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, दोस्तों से नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी, खासकर फाइनेंस संबंधी मामलों में. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और उनका ध्यान बार-बार भटकेगा, लेकिन वे हार न मानें.
- लव लाइफ: रोमांटिक रिश्तों में आज गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. मानसिक तनाव के कारण आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, जिसका असर आपके पार्टनर पर पड़ेगा. प्यार की बजाय आज एक-दूसरे को स्पेस और भावनात्मक सपोर्ट देना जरूरी है. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा न करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज बहुत सतर्क रहें. मानसिक थकान शरीर को भी थका देगी. शरीर को पर्याप्त आराम दें अन्यथा किसी गंभीर बीमारी के होने की आशंका बनी रहेगी. खान-पान पर विशेष ध्यान दें और हल्का, सात्विक भोजन करें. देर रात तक जागने से बचें.
- सावधानी: समाज में अपमानित होने का भय आज आपके मन में लगा रहेगा, इसलिए अपनी सार्वजनिक छवि और बोलचाल पर विशेष ध्यान दें. दोस्तों पर अंधा विश्वास करने से बचें. किसी भी तरह के निवेश या उधारी से दूर रहें और लाभ-हानि के चक्कर में न पड़ें.
- उपाय: इन समस्याओं से राहत पाने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू चढ़ाएं. बुधवार के दिन होने के कारण बुध देव को हरी मूंग दान करें. अपनी माता जी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किसी मंदिर में घी का दीप जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
- शुभ रंग: ग्रे
- शुभ अंक: 9
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक मोर्चे पर आज खुशियों का बोलबाला रहेगा. घर में भाई-बहनों के साथ आपके संबंध बेहद अच्छे और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे. उनके साथ बीता हर पल अत्यंत आनंदपूर्ण होगा. आज आपकी मुलाकात पुराने मित्रों और स्वजनों से होगी, जिससे नॉस्टेल्जिया रहेगा. घर के आसपास ही कहीं शॉर्ट ट्रिप या घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जो मन मस्तिष्क को राहत देगा.
- करियर और व्यापार: भाग्य का साथ मिलने से आज आपके करियर और व्यापार में एक नई ऊर्जा आएगी. आपके विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी, जिससे काम के रास्ते आसान हो जाएंगे. व्यवसायियों के लिए यह दिन मुनाफे लाने वाला साबित हो सकता है. नौकरी करने वालों को भी काम में सराहना मिलेगी और कोई अच्छी जिम्मेदारी भी मिल सकती है.
- लव लाइफ: आपकी प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों में ही मीठास रहेगा. वैवाहिक आनंद की सीम अनुभूति होगी, पति-पत्नी के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए भी यह दिन यादगार रहेगा, वे एक-दूसरे के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आप बेहद फिट और तरोताजा महसूस करेंगे. मानसिक तनाव के कम होने से आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर चढ़ जाएगा. बस घूमने जाने पर थोड़ा ध्यान रखें ताकि कोई छोटी-मोटी चोट न लगे.
- सावधानी: घूमने-फिरने के दौरान अपनी वस्तुओं और सामान का ध्यान अवश्य रखें. परिवार के बीच किसी भी पुरानी बात को लेकर गरमाहट पैदा होने से बचें, विनम्रता बनाए रखें. खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें.
- उपाय: आज बुधवार का दिन है, इसलिए भगवान गणेश को हरा चना, दूर्वा और लड्डू अर्पित करें. "ॐ श्री गणेशाय नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें, इससे बाधाएं दूर होंगी.
- शुभ रंग: आसमानी
- शुभ अंक: 2
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद उभरकर सामने आएंगे. घर के माहौल में किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद होने की आशंका रहेगी. आपकी चिड़चिड़ी स्वभाव के कारण परिवार के बुजुर्गों या सास-ससुर से मनमुटाव हो सकता है. ऐसे में अपनी जिद छोड़कर समझदारी से काम लें और घर के लोगों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करें.
- करियर और व्यापार: आर्थिक मामलों और लेन-देन में आज अत्यधिक सावधानी बरतें. खर्च के अतिरिक्त होने की पूरी संभावना है, इसलिए बजट बनाकर ही चलें. कार्यस्थल पर आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने पड़ेंगे. विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा मुश्किल है; पढ़ाई में मन लगाने और एकाग्र होने में काफी दिक्कत आएगी, लेकिन लगातार प्रयास जारी रखें.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है. पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर ही विवाद हो सकता है. क्रोध में आकर कुछ ऐसा न बोल दें जिससे आपके रिश्ते में दरार आ जाए. अपने साथी के प्रति संवेदनशील बनें और शांति से समस्याओं का समाधान करें.
- स्वास्थ्य: खाने-पीने में आज लापरवाही बरतने से आपके स्वास्थ्य खराब होने की आशंका रहेगी. पेट संबंधी समस्याएं या एसिडिटी हो सकती है, इसलिए बाहर का और भारी खाना टालें. मन पर नकारात्मक विचार छाए रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है.
- सावधानी: आज के दिन क्रोध और अपनी वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखें. किसी के साथ भी तीखी या कड़वी बात न कहें. आर्थिक निवेश या उधारी के मामले में एकदम 'ना' रहें. नकारात्मक विचारों को मन में घर न करने दें और भटके हुए मन को शांत करने का प्रयास करें.
- उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा तथा लड्डू का भोग लगाएं. मन की शांति और बुद्धि की तीक्ष्णता के लिए "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.
- शुभ रंग: पर्पल
- शुभ अंक: 1
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