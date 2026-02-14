Mahashivratri 2026: आपकी राशि का पावर कोड कौन सा शिव मंत्र है? अपना महाशिवरात्रि मैच देखें!

Mahashivratri 2026 Mantra: इस बार शिवरात्रि शनिवार 15 फरवरी 2026 को मनाना शुभ होगा. महाशिवरात्रि के दिन उपवास और शिव पूजन करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी तरक्की होगी और आपकी सभी समस्याओं का हल निकलेगा.

जानिए विभिन्न राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि के दिन जप करने हेतु शिव मंत्र-

मेष राशि (Aries)

महाशिवरात्रि के दिन आप शिवजी के अघोर मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- ॐ अघोरेभ्यो अथघोरेभ्यो, घोर घोर तरेभ्यः. सर्वेभ्यो सर्व शर्वेभ्यो, नमस्ते अस्तु रूद्ररूपेभ्यः..

वृष राशि (Taurus)

महाशिवरात्रि के दिन इस राशि वालों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए.

मंत्र है- ॐ शं शंकराय भवोद्भवाय शं ॐ नमः..

मिथुन राशि (Gemini)

महाशिवरात्रि के दिन इस राशि वालों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए.

मंत्र है- ॐ शिवाय नमः ॐ..

कर्क राशि (Cancer)

महाशिवरात्रि के दिन इस मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- ॐ शं शिवाय शं ॐ नमः..

सिंह राशि (Leo)

महाशिवरात्रि के दिन आप इस मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- नमामिशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं..

कन्या राशि (Virgo)

महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के त्र्यम्बक मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्. उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्..

तुला राशि (Libra)

महाशिवरात्रि के दिन तुला राशि वाले इस मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- ॐ शं भवोद्भवाय शं ॐ नमः..

वृश्चिक राशि (Scorpio)

महाशिवरात्रि के दिन इस राशि के लोग इस मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं. चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं..

धनु राशि (Sagittarius)

महाशिवरात्रि के दिन धनु राशि वाले इस विशेष मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं आं शं शंकराय मम सकल जन्मांतरार्जित पाप विध्वंसनाय श्रीमते आयुः प्रदाय, धनदाय, पुत्रदारादि सौख्य प्रदाय महेश्वराय ते नमः..

मकर राशि (Capricorn)

महाशिवरात्रि के दिन मकर राशि वाले इस मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- ॐ शं विश्वरूपाय अनादि अनामय शं ॐ..

कुंभ राशि (Aquarius)

महाशिवरात्रि के दिन कुंभ राशि वाले इस मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- ॐ क्लीं क्लीं क्लीं वृषभारूढ़ाय वामांगे गौरी कृताय क्लीं क्लीं क्लीं ॐ नमः शिवाय..

मीन राशि (Pisces)

महाशिवरात्रि के दिन मीन राशि वाले इस मंत्र का जाप करें.

मंत्र है- ॐ शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ॐ..

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.