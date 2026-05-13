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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 13 May 2026: ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 13 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 13 मई 2026: आज 13 मई को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार है. अपरा एकादशी का व्रत और विष्णु पूजा करने से व्यक्ति को पिछले पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है. इस दिन व्रत करने वालों को अपार यानी जिसकी कोई सीमा न हो वो सुख प्राप्त होता है. 

आज का व्रत 

अपरा एकादशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक ये व्रत करना चाहिए. इस दिन रात्रि जागरण जरुर करें. विष्णु जी को पूजा में खीर या हलवे का भोग लगाएं.

व्रत पारण समय - 14 मई सुबह 5.31 से सुबह 8.14

13 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 13 May 2026)

तिथि

एकादशी (12 मई 2026, दोपहर 2.15 - 13 मई 2025, दोपहर 1.29.)
वार बुधवार
नक्षत्र उत्तर भाद्रपद
योग विष्कंभ
सूर्योदय सुबह 5.36
सूर्यास्त
 शाम 7.00
चंद्रोदय
 सुबह 3.24, 13 मई
चंद्रोस्त
 दोपहर 3.19
चंद्र राशि
 मीन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.32 - सुबह 8.55
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.22 - रात 12.17, 14 मई
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.18 - दोपहर 1.59
यमगण्ड काल सुबह 7.13 - सुबह 8.55
गुलिक काल
 सुबह 10.36 - दोपहर 12.18
पंचक पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 May 2026)

सूर्य मेष
चंद्रमा मीन
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

12 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

कल का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें. करियर, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है.

वृषभ राशि (Taurus)

कल चोट या नुकसान की आशंका है, इसलिए वाहन और कार्यों में सावधानी रखें. प्रेम और स्वास्थ्य दोनों में तनाव महसूस हो सकता है.

मिथुन राशि (Gemini)

कल विरोधी या नकारात्मक परिस्थितियां आप पर हावी हो सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें. स्वास्थ्य और प्रेम जीवन थोड़ा कमजोर रह सकता है.

कर्क राशि (Cancer)

कल स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार तीनों क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत है. तनाव और रुकावटें आपको परेशान कर सकती हैं.

सिंह राशि (Leo)

घर-परिवार में तनाव या नकारात्मक माहौल बनने की आशंका है. प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में भी सतर्क रहने की जरूरत होगी.

कन्या राशि (Virgo)

कल स्वास्थ्य विशेषकर गले, नाक और कान से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं. व्यापार सामान्य रहेगा और प्रेम जीवन ठीक-ठाक बना रहेगा.

तुला राशि (Libra)

आर्थिक मामलों में कल सावधानी जरूरी है, धन हानि के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हालांकि प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल स्वास्थ्य और प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. व्यापारिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी लेकिन ऊर्जा में कमी महसूस होगी.

धनु राशि (Sagittarius)

मानसिक तनाव और चिंता कल आपको परेशान कर सकती है. व्यापार, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों में धैर्य और सावधानी जरूरी होगी.

मकर राशि (Capricorn)

आर्थिक मामलों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे. स्वास्थ्य और प्रेम जीवन सामान्य से कमजोर रह सकता है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कार्य और व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं, जिससे मन परेशान रहेगा. प्रेम और स्वास्थ्य दोनों मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें.

मीन राशि (Pisces)

भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन सफलता के लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा. प्रेम संबंधों में विवाद और स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है.

आज का उपाय 

केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.मान्यता है इससे सुख-शांति स्थापित होती है.

आज का लकी कलर 

पीला रंग शुभ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 May 2026 05:10 AM (IST)
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