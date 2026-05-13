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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSpiritual Motivational: क्या बिना राजयोग के नहीं मिलती सफलता? जानिए ज्योतिष में कर्म और किस्मत का असली संबंध

Spiritual Motivational: क्या बिना राजयोग के नहीं मिलती सफलता? जानिए ज्योतिष में कर्म और किस्मत का असली संबंध

Spiritual Motivational: क्या कुंडली में राजयोग न होने का मतलब असफल जीवन है? जानिए ज्योतिष में सफलता, कर्म, संघर्ष और सही समय का असली संबंध.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 13 May 2026 05:45 AM (IST)
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Spiritual Motivational: ज्योतिष शास्त्र में राजयोग को सफलता, पद, सम्मान और धन से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग नहीं हो, तो क्या उसका जीवन साधारण ही रह जाएगा? क्या वह कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता?
सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी राजयोग को इस तरह पेश किया जाता है, जैसे बिना राजयोग के जीवन में कुछ बड़ा संभव ही नहीं हैं. जबकि ज्योतिष शास्त्र के गहरे अध्ययन और कई विद्वानों की व्याख्याओं में यह बात साफ कही गई है कि सफलता केवल एक योग पर निर्भर नहीं करती हैं.

क्यों कई लोग बिना राजयोग के भी सफल बन जाते हैं?

राजयोग अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर को पहचानना और उसके लिए मेहनत करना व्यक्ति के हाथ में होता है. कई लोगों की कुंडली में बड़े योग नहीं होते, फिर भी उनमें सीखने की भूख, अनुशासन और लगातार मेहनत करने की आदत उन्हें आगे ले जाती है. जिन लोगों को जीवन में आसानी से सब कुछ नहीं मिलता, वे परिस्थितियों से लड़ना सीख जाते हैं. यह संघर्ष उन्हें मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाता है. कई बार यही लोग आगे चलकर बड़े निर्णय लेने और रिस्क उठाने में दूसरों से आगे निकल जाते हैं.

हर कुंडली का फल समय पर निर्भर करता है?

ज्योतिष में केवल योग नहीं, उसकी दशा और समय भी महत्वपूर्ण माना गया है. इसलिए बिना राजयोग वाला व्यक्ति भी सही समय, सही कर्म और सही दिशा से सफलता पा सकता है. वहीं कई बार मजबूत राजयोग होने के बाद भी व्यक्ति अवसर गंवा देते है. कई प्राचीन ग्रंथों में यह बात कही गई है कि कर्म के बिना कोई योग फल नहीं देता है. अगर व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहे, तो सामान्य ग्रह स्थिति भी जीवन में अच्छे परिणाम दे सकती है. 

इस सोच का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है?

जब किसी व्यक्ति को यह कहा जाता है कि उसकी कुंडली में राजयोग नहीं है, तो वो पहले ही मान लेता हैं कि वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे. इसका असर उनके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता पर पड़ता है. और अगर ऐसा व्यक्ति यह मान ले कि उसकी किस्मत में सफलता नहीं लिखी, तो धीरे-धीरे वह प्रयास करना भी कम कर देता है. यह सोच कई बार असली असफलता बन जाती है.
कई बार दूसरों की कुंडली या सफलता देखकर लोग खुद को पीछे समझने लगते हैं. इससे ओवरथिंकिंग, चिंता और मानसिक दबाव बढ़ जाता है.

राजयोग का यह मतलब नहीं कि व्यक्ति बिना मेहनत के राजा बन जाएगा. ज्योतिष में यह केवल एक अनुकूल ग्रह स्थिति मानी जाती है, जो सही समय आने पर अवसर दे सकती है. लेकिन अवसर मिलना और उसका लाभ उठाने में बहुत फर्क होता है. कई बार जिन लोगों की कुंडली में शक्तिशाली राजयोग होते हैं, वे भी जीवन में संघर्ष करते दिखाई देते हैं. 

वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी कुंडली में कोई बड़ा राजयोग नहीं होता, लेकिन अपनी मेहनत, अनुशासन और निर्णय क्षमता के दम पर वे समाज में ऊंचा स्थान बना लेते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 13 May 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Astrology Tips Success Mantra Motivational Tips RAJYOG
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