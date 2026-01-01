Magh Mela 2026: माघ मेले में वायरल हुई 'बासमती' कौन है, सोशल मीडिया पर छाया VIDEO

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMagh Mela 2026: माघ मेले में वायरल हुई 'बासमती' कौन है, सोशल मीडिया पर छाया VIDEO

Magh Mela Viral Girl Basmati: महाकुंभ में वायरल हुई मोनलिसा के बाद अब माघ मेले में बासमती का वीडियो वायरल हो रहा है, इंटरनेट पर बासमती की चारों ओर चर्चा है. जानिए आखिर कौन है ये लड़की.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Jan 2026 07:47 AM (IST)
Magh Mela 2026: 2025 के महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा की तरह अब 2026 के माल मेले में बासमती नाम की लड़की की खूब चर्चा हो रही है, मोनालिसा की तरह एक और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है. जिस तरह कुंभ मेले में मोनालिसा की सुंदरता और सादगी ने लोगों का ऐसा दिल जीता था कि उसका वीडियो वायरल हो गया और मोनालिसा की जिंदगी फर्श से अर्श पर पहुंच गई.

उसी तरह बासमती की सुंदरता और मासूमियत ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. बताया जा रहा है कि माघ मेले में बासमती का वीडियो वायरल होने के बाद लोग उसे नई मोनालिसा कह रहे हैं.

 
 
 
 
 
मोनालिसा के बाद बासमती का वीडियो वायरल

इस लड़की का नाम बासमती बताया जा रहा है, जो माघ मेले में दातुन (नीम की लकड़ी) बेचने आई है और वीडियो वायरल होने के बाद बासमती जहां से गुजर रही है, लोग उसके साथ तस्वीरें लेने के लिए आतुर हो रहे हैं. कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बासमती का इंटरव्यू लेने के लिए भीड़ लगाए खड़े हैं. 

काम में आ रही बाधा

मोनालिसा की तरही है बासमती की मासूम मुस्कान, कजरारी आंखों ने लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा है, लोग उसके पास दातून और माला खरीदने नहीं बल्कि बातचीत करने और वीडियो बनाने आ रहे हैं. बासमती का कहना है कि चारो तरफ कैमरे, भीड़ और सवालों की वजह से उसकी कमाई रुक गई है, काम प्रभावित हो रहा है.

वायरल होने के बाद स्टार बनीं मोनालिसा

महाकुंभ में मोनलिसा भी रुद्राक्ष की माला बेचने आई थी, उसका वीडियो वायरल होने के बाद मोनालिसा की जिंदगी बदल गई, आज मोनालिसा अच्छी कमाई कर रही हैं और उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला है.

माघ मेला 3 जनवरी से शुरू

प्रयागराज में 3 जनवरी से संगम तट पर माघ मेले की शुरुआत हो रही है, जो 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा. इस मेले में देश भर से साधु-संत, श्रद्धालु आकर जप-तप, पूजा और संगम किनारे कल्पवास करते हैं.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 01 Jan 2026 07:47 AM (IST)
Basmati VIRAL VIDEO Magh Mela 2026
