Magh Mela 2026: माघ मेले में वायरल हुई 'बासमती' कौन है, सोशल मीडिया पर छाया VIDEO

Magh Mela 2026: 2025 के महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा की तरह अब 2026 के माल मेले में बासमती नाम की लड़की की खूब चर्चा हो रही है, मोनालिसा की तरह एक और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है. जिस तरह कुंभ मेले में मोनालिसा की सुंदरता और सादगी ने लोगों का ऐसा दिल जीता था कि उसका वीडियो वायरल हो गया और मोनालिसा की जिंदगी फर्श से अर्श पर पहुंच गई.

उसी तरह बासमती की सुंदरता और मासूमियत ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. बताया जा रहा है कि माघ मेले में बासमती का वीडियो वायरल होने के बाद लोग उसे नई मोनालिसा कह रहे हैं.

मोनालिसा के बाद बासमती का वीडियो वायरल

इस लड़की का नाम बासमती बताया जा रहा है, जो माघ मेले में दातुन (नीम की लकड़ी) बेचने आई है और वीडियो वायरल होने के बाद बासमती जहां से गुजर रही है, लोग उसके साथ तस्वीरें लेने के लिए आतुर हो रहे हैं. कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बासमती का इंटरव्यू लेने के लिए भीड़ लगाए खड़े हैं.

काम में आ रही बाधा

मोनालिसा की तरही है बासमती की मासूम मुस्कान, कजरारी आंखों ने लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा है, लोग उसके पास दातून और माला खरीदने नहीं बल्कि बातचीत करने और वीडियो बनाने आ रहे हैं. बासमती का कहना है कि चारो तरफ कैमरे, भीड़ और सवालों की वजह से उसकी कमाई रुक गई है, काम प्रभावित हो रहा है.

वायरल होने के बाद स्टार बनीं मोनालिसा

महाकुंभ में मोनलिसा भी रुद्राक्ष की माला बेचने आई थी, उसका वीडियो वायरल होने के बाद मोनालिसा की जिंदगी बदल गई, आज मोनालिसा अच्छी कमाई कर रही हैं और उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला है.

माघ मेला 3 जनवरी से शुरू

प्रयागराज में 3 जनवरी से संगम तट पर माघ मेले की शुरुआत हो रही है, जो 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा. इस मेले में देश भर से साधु-संत, श्रद्धालु आकर जप-तप, पूजा और संगम किनारे कल्पवास करते हैं.