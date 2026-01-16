हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMagh Mela 2026 VIDEO: माघ मेले में 'पुष्पा' की एंट्री, देखने वालों की लगी भीड़

Magh Mela 2026 VIDEO: माघ मेले में 'पुष्पा' की एंट्री, देखने वालों की लगी भीड़

Magh Mela 2026: माघ मेले में अल्लू अर्जुन के फेमस किरदार पुष्पा का अवतार लेकर आया युवक चर्चा में है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 Jan 2026 01:42 PM (IST)
Magh Mela 2026: माघ मेले में कभी साधु-संतों तो कभी रुद्राक्ष माला बेचने वाली वायरल गर्ल की चर्चा होती है लेकिन इस साल माघ मेले में पुष्पा भी नजर आए. अपने ट्रेडमार्क डायलॉग 'झुकूंगा नहीं' के साथ पुष्पा ने मेला में आए श्रद्धालुओं के बीच अपनी अलग जगह बनाई. दरअसल, यह दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और पुष्पा फिल्म के जरिए देशभर में छाने वाले अल्लू अर्जुन नहीं थे. पुष्पा का भेष एक युवक ने धरा था. पुष्पा के भेष में आए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. कौन है ये युवक

माघ मेले में छाया पुष्पा

माघ मेले में छाए पुष्पा ने हाथ में नकली बंदूक, दाढ़ी, गेटअप और डायलॉग सब कुछ फिल्मी अंदाज में घूमते हुए लोगों से बात करते हैं. जब उनसे पुष्पा के डायलॉग पूछे जाते हैं, तो वो फुल जोश में बोलते हैं, 'फ्लावर समझा है क्या? फायर है मैं... फायर! झुकेगा नहीं. इधर राज करने को आया. दुनिया में कहीं भी रहेगा, झुकेगा नहीं.'

कौन है मेले में आया पुष्पा

माघ मेले में पुष्पा की स्टाइल में तैयार होकर घूम रहे युवक का नाम रवि किशन मिश्रा है. 21 साल के रवि मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रहने वाले हैं. उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक है.

माघ मेले में कौन-कौन हुआ वायरल

महाशिवरात्रि तक चलने वाले माघ मेले में सतुआ बाबा अपने लग्जरी अंदाज के चलते सुर्खियों में रहे. वहीं मेले में माला बेचने आई बासमती अपनी सुंदरता और सादगी के चलते लोगों का आकर्षण बनीं. बासमती नई मोनालिसा के नाम से वायरल हुई.

Magh Mela 2026: माघ मेले में वायरल हुई 'बासमती' कौन है, सोशल मीडिया पर छाया VIDEO

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 16 Jan 2026 01:40 PM (IST)
PUSHPA Magh Mela 2026
