Magh Mela 2026 VIDEO: माघ मेले में 'पुष्पा' की एंट्री, देखने वालों की लगी भीड़
Magh Mela 2026: माघ मेले में अल्लू अर्जुन के फेमस किरदार पुष्पा का अवतार लेकर आया युवक चर्चा में है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
Magh Mela 2026: माघ मेले में कभी साधु-संतों तो कभी रुद्राक्ष माला बेचने वाली वायरल गर्ल की चर्चा होती है लेकिन इस साल माघ मेले में पुष्पा भी नजर आए. अपने ट्रेडमार्क डायलॉग 'झुकूंगा नहीं' के साथ पुष्पा ने मेला में आए श्रद्धालुओं के बीच अपनी अलग जगह बनाई. दरअसल, यह दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और पुष्पा फिल्म के जरिए देशभर में छाने वाले अल्लू अर्जुन नहीं थे. पुष्पा का भेष एक युवक ने धरा था. पुष्पा के भेष में आए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. कौन है ये युवक
माघ मेले में छाया पुष्पा
माघ मेले में छाए पुष्पा ने हाथ में नकली बंदूक, दाढ़ी, गेटअप और डायलॉग सब कुछ फिल्मी अंदाज में घूमते हुए लोगों से बात करते हैं. जब उनसे पुष्पा के डायलॉग पूछे जाते हैं, तो वो फुल जोश में बोलते हैं, 'फ्लावर समझा है क्या? फायर है मैं... फायर! झुकेगा नहीं. इधर राज करने को आया. दुनिया में कहीं भी रहेगा, झुकेगा नहीं.'
कौन है मेले में आया पुष्पा
माघ मेले में पुष्पा की स्टाइल में तैयार होकर घूम रहे युवक का नाम रवि किशन मिश्रा है. 21 साल के रवि मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रहने वाले हैं. उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक है.
माघ मेले में कौन-कौन हुआ वायरल
महाशिवरात्रि तक चलने वाले माघ मेले में सतुआ बाबा अपने लग्जरी अंदाज के चलते सुर्खियों में रहे. वहीं मेले में माला बेचने आई बासमती अपनी सुंदरता और सादगी के चलते लोगों का आकर्षण बनीं. बासमती नई मोनालिसा के नाम से वायरल हुई.
Magh Mela 2026: माघ मेले में वायरल हुई 'बासमती' कौन है, सोशल मीडिया पर छाया VIDEO
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL