Panchang 17 March 2026: आज मासिक शिवरात्रि व्रत का पूजा मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग जानें
Aaj Ka Panchang 17 March 2026: 17 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 17 मार्च 2026: आज 17 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार है, आज चैत्र मासिक शिवरात्रि व्रत है. शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी कम होते हैं. शिव उपासना से नकारात्मक शक्तियों और रोगों से रक्षा होती है.
17 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 17 March 2026)
|तिथि
|
त्रयोदशी (16 मार्च 2026, सुबह 9.40 - 17 मार्च 2026, सुबह 9.23)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|शतभिषा
|योग
|सिद्धि और साध्य
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 5.57
|चंद्रोस्त
|शाम 4.50, 18 मार्च
|चंद्र राशि
|कुंभ
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 9.29 - दोपहर 2.00
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.00 - रात 9.30
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 3.30 - शाम 5.00
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.39 - सुबह 10.59
|विडाल योग
|सुबह 6.30 - सुबह 6.22, 17 मार्च
|आडल योग
|सुबह 6.29 - सुबह 6.09, 18 मार्च
|गुलिक काल
|दोपहर 12.30 - दोपहर 2.00
|भद्रा काल
|सुबह 9.23 - रात 8.59
|पंचक
|पूरे दिन
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 17 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|कुंभ
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|कर्क राशि
|संतान की तरफ से सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और सकारात्मकता बढ़ेगी। इ
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मेष राशि
|अपने स्वभाव में इगो और गुस्से को हावी न होने दें। किसी भी रिश्ते को मधुर बनाए रखना जरूरी है.
FAQs: 17 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सिद्धि, साध्य योग बन रहा है
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