Magh Mela 2026: 75 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, जाने कब शुरु होगा माघ महीना और पावन स्नान, कैसे मिलेगा मोक्ष!

Magh Mela 2026: 75 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, जाने कब शुरु होगा माघ महीना और पावन स्नान, कैसे मिलेगा मोक्ष!

Magh Mela 2026: 2026 में माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है, जिसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा. इस बार माघ मेले पर अद्भुत योग बन रहा है. वहीं इन दिन स्नान-दान का भी खास महत्व है.

By : गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 11 Dec 2025 02:18 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Magh Mela 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष महीने का बाद माघ का महीना शुरू होता है और शास्त्रों में इस महीने में दान-स्नान का खास महत्व बताया गया है. वहीं माघ महीने के मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाता है.

मान्यता है कि इस महीने में जो भी लोग गंगा स्नान करते हैं, वे पाप मुक्त हो जाते हैं और जीवन में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है.

साधु-संतों के मिलन का महीना

माघ मेला एक धार्मिक उत्सव है, जिसमें साधु-संतों, गृहस्थों और आम श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक मिलन का मौका होता है. इस समय भक्त पूरी आस्था के साथ संगम तट पर पहुंचकर पवित्र स्नान करते हैं और भगवान के प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं. आइए जानते हैं कब से शुरू होगा माघ मेला और क्या बन रहा है इसका शुभ योग?

कब से शुरू होगा माघ मेला?

इस साल 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ ही पौष मास का समापन होगा. उसी दिन से माघ माह की शुरुआत भी हो जाएगी. वहीं माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो जाएगी और यह मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा.

पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ रही है, इसलिए माघ मेले का समापन भी 15 फरवरी, रविवार के दिन ही होगा.

माघ महीने में बन रहा है शुभ योग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नए साल में माघ मेले की शुरुआत 04 जनवरी 2026 रविवार से हो जाएगी और इसी दिन त्रिपुष्कर जैसा अद्भुत शुभ योग भी बनने जा रहा है. जिसके बाद मेले का समापन भी रविवार को ही हो रहा है.

वहीं 75 साल बाद रविवार के दिन सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे, जिस वजह से रविवार सूर्य का अपना एक दिन होता है.

माघ मेले का महत्व

माघ मास को दान और पवित्र स्नान के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. यही कारण है कि मकर संक्रांति से लेकर पूरे माघ महीने तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचकर स्नान, पूजा और साधना करते हैं.

यदि इस बार आप महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए, तो चिंता की बात नहीं, माघ के इस पावन समय में संगम में एक डुबकी लगाना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 11 Dec 2025 02:18 PM (IST)
PRAYAGRAJ MELA Magh Mela 2026 Magh Snaan

Frequently Asked Questions

माघ मेला 2026 कब से शुरू हो रहा है?

माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से होगी, जो पौष पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो जाएगा। यह मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा।

माघ मेले का समापन कब होगा?

पंचांग के अनुसार, इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को पड़ रही है, इसलिए माघ मेले का समापन भी 15 फरवरी, रविवार के दिन ही होगा।

माघ मेले के दौरान क्या कोई शुभ योग बन रहा है?

हाँ, 4 जनवरी 2026, रविवार को त्रिपुष्कर जैसा अद्भुत शुभ योग बनने जा रहा है। साथ ही 75 साल बाद रविवार को सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे।

माघ महीने में स्नान का क्या महत्व है?

माघ महीने में गंगा स्नान को पाप से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। इस महीने में दान और स्नान का विशेष महत्व है।

Embed widget