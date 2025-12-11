हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म2025 Last Ekadashi: पौष पुत्रदा एकादशी है साल 2025 की अंतिम एकादशी, जानें तिथि, पूजा विधि और मुहूर्त

2025 Last Ekadashi: पौष पुत्रदा एकादशी है साल 2025 की अंतिम एकादशी, जानें तिथि, पूजा विधि और मुहूर्त

2025 Last Ekadashi: पौष मास के शुक्ल पक्ष की 11वी तिथि को पड़ने वाली पौष पुत्रदा एकादशी साल 2025 की आखिरी एकादशी होगी. आइए जानें पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 Dec 2025 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

Paush Putrada Ekadashi 2025 Date: शास्त्रों में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण और पुण्यफलदायी बताया गया है. एकादशी व्रत पंचांग के अनुसार, हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की ग्यारहवीं तिथि को रखा जाता है. इस प्रकार पूरे साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, जिनके विभन्न नाम और महत्व हैं.

साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. बात करें साल 2025 की आखिरी एकादशी की तो, इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है, जोकि दिसंबर के महीने में पड़ेगी. नोट कर लीजिए पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि शुभ मुहूर्त, और पूजा से जुड़े नियम.

पौष पुत्रदा एकादशी 2025 कब (Last Ekadashi of 2025 Date)

पौष पुत्रदा एकादशी हर साल दिसंबर या जनवरी के महीने में पड़ती है. वहीं पंचांग के अनुसार, यह व्रत पौष या पूस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर की सुबह 07:50 पर होगी और 31 दिसंबर सुबह 05:02 पर समाप्त हो जाएगी. इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर 2025 को होगी और 31 दिसंबर 2025 को व्रत का पारण किया जाएगा. इसलिए इसे साल 2025 की आखिरी एकादशी भी कहा जा रहा है.  

  • पौष पुत्रदा एकादशी तिथि- मंगलवार, 30 दिसंबर 2025
  • पौष पुत्रदा एकादशी पूजा मुहूर्त- 30 दिसंबर 2025, दोपहर 12:03 से 12:44 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)
  • पौष पुत्रदा एकादशी पारण टाइम- 31 दिसंबर 2025, दोपहर 01:29 से 03:33 तक

पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व

सालभर में पड़ने वाली सभी एकादशियों के नाम और महत्व में अंतर होता है. इसी प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को संतान प्राप्ति या संतान के जीवन की खुशहाली लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है. इस दिन व्रत रखकर विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को वंश वृद्धि पारिवारिक खुशहाली और संतान प्राप्ति की आशीर्वाद प्राप्त होता है.

पौष पुत्रदा एकादशी पूजा विधि (Paush Putrada Ekadashi Puja Vidhi)

30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें. इसके बाद पूजा स्थल की भी साफ-सफाई करें और गंगाजल छिड़कर शुद्ध कर लें. अब पूजा के लिए एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और सारी पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं.

सबसे पहले भगवान को गंगाजल या पंचामृत से स्नान कराएं और साफ पीले रंग के वस्त्र पहनएं. अब चंदन का टीका लगाकर और फूल मालाओं से भगवान का श्रृंगार करें. पूजा स्थल के पास एक जल से भरा कलश भी स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं. इसके बाद भगवान को फल, पीले फूल, तुलसी दल, नैवेद्य, आदि जैसी चीजें अर्पित करें. साथ ही मां लक्ष्मी की भी पूजा करें. अब पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें. इसके बाद आरती करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 11 Dec 2025 12:52 PM (IST)
Tags :
Ekadashi Vrat Ekadashi 2025 Paush Putrada Ekadashi 2025 2025 Last Ekadashi Paush Putrada Ekadashi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
दिल्ली NCR
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, कहा- ये सरकार चुनाव...
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, जानें क्या-क्या बोला?
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
क्रिकेट
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में बगैर हेड कोच के उतरेगी पंजाब किंग्स, जानें रिकी पोंटिंग के शामिल न होने की वजह
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में बगैर हेड कोच के उतरेगी पंजाब किंग्स, जानें रिकी पोंटिंग के शामिल न होने की वजह
Advertisement

वीडियोज

ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए किसानों की करतूत, एक-एक कर सब कुछ किया तबाह | Hanumangarh News
Maharashtra अकेला Crypto Tax King — 3 साल में ₹661 करोड़ दे डाले!| Paisa Live
Rajasthan Hanumangarh Farmers Meeting: किसानों ने बुलाई 11 बजे बड़ी बैठक, होगा बड़ा ऐलान?
Rajasthan Farmer Protest: हनुमानगढ़ में पथराव, किसान- पुलिस में झड़प
Hanumangarh Farmers Protest: हनुमानगढ़ में भड़के किसान, महापंचायत में 'महा'बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
आपकी माताजी और दादीजी... वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर भरी संसद में अमित शाह और कंगना ने याद दिलाया गांधी परिवार का इतिहास
दिल्ली NCR
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, कहा- ये सरकार चुनाव...
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, जानें क्या-क्या बोला?
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
क्रिकेट
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में बगैर हेड कोच के उतरेगी पंजाब किंग्स, जानें रिकी पोंटिंग के शामिल न होने की वजह
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में बगैर हेड कोच के उतरेगी पंजाब किंग्स, जानें रिकी पोंटिंग के शामिल न होने की वजह
बॉलीवुड
किसी की उड़ी नींद, कोई जाग कर बिता रही पूरी रात, मां बनने के बाद कैटरीना, परिणीति चोपड़ा और कियारा का ऐसा हो गया है हाल
मां बनने के बाद कैटरीना, परिणीति चोपड़ा और कियारा का कैसा हो गया है हाल? जानें यहां
नौकरी
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
यूटिलिटी
ITR Refund Delay: ITR फाइल करते वक्त लोग कर बैठते हैं ये कॉमन गलतियां, कहीं इस वजह से तो नहीं अटका है रिफंड
ITR फाइल करते वक्त लोग कर बैठते हैं ये कॉमन गलतियां, कहीं इस वजह से तो नहीं अटका है रिफंड
हेल्थ
Winter Health Tips: कब-कैसे और कितनी देर इस्तेमाल करें अंगीठी-हीटर, जिससे न घुटें सांसें? जानें डॉक्टर की सलाह
कब-कैसे और कितनी देर इस्तेमाल करें अंगीठी-हीटर, जिससे न घुटें सांसें? जानें डॉक्टर की सलाह
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget