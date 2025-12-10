हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म'माचू पिच्चू' इंका सभ्यता का एक छिपा हुआ शहर, जिसका रहस्य आज भी कायम है

माचू पिच्चू (Machu Picchu) को इंका सभ्यता ने क्यों बनाया था? क्या यह शाही शहर था या खगोलीय वेधशाला या फिर आध्यात्मिक Shelter? जानें दुनिया के सबसे रहस्यमय Lost City के पीछे का असली इतिहास और छिपे रहस्य.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Dec 2025 05:48 PM (IST)
Machu Picchu: दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में जितना पढ़ें, उतना ही रहस्य और गहरा होता जाता है. दक्षिण अमेरिका के देश पेरू (Peru) की पहाड़ियों में बादलों के बीच बसा माचू पिच्चू (Machu Picchu) उन्हीं जगहों में से एक है.

1911 में दुनिया के सामने आने के बाद भी यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि इंका सभ्यता ने 15वीं सदी में इसे क्यों बनाया था और किस मकसद से इसे अचानक खाली करके पहाड़ों में छिपाकर छोड़ा गया. यह एंडीज़ पर्वत श्रृंखला (Andes Mountains) की ऊंची घाटियों में बसा हुआ है.

1. शाही शहर या आध्यात्मिक आश्रय?

कई इतिहासकार मानते हैं कि यह इंका सम्राट पचाकुती का निजी पर्वतीय रिट्रीट था, जिसे सामान्य जनता से दूर रखा गया. ऊँचाई पर स्थित यह शहर राजनीतिक हलचल से दूर था और राजपरिवार व पुरोहितों के लिए एक सुरक्षित आश्रय का काम करता था. दूसरी धारणा यह कहती है कि यह एक पवित्र स्थल था, जहां पृथ्वी और आकाश के संयोग को अनुष्ठानों के माध्यम से समझा जाता था.

2. इंका पुजारियों की एक खगोलीय वेधशाला

माचू पिच्चू की खिड़कियां, पत्थरों की दिशा और ऊंचाइयां सूर्य के अयनांत और विषुव (solstice–equinox) से पूरी तरह मेल खाती हैं. इसका मतलब यह जगह सिर्फ रहने का स्थान नहीं बल्कि एक खगोलीय वेधशाला भी थी. इंका पुजारी सूर्य की किरणों और छाया के आधार पर मौसम, फसलों और कैलेंडर की गणना करते थे.

3. इंजीनियरिंग का अद्भूत उदाहरण

यह शहर समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट ऊपर है, जहां आधुनिक मशीनें भी काम करने में दिक्कत करें. इसके बावजूद इंका पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशते थे कि वे बिना किसी सीमेंट के एक-दूसरे में फिट हो जाते थे. यह तकनीक भूकंप के दौरान दीवारों को हिलने और फिर अपनी जगह पर लौटने की क्षमता देती है. जल-निकासी और प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने की व्यवस्था आज भी काम करती है.

4. कृषि प्रयोगशालाफसलों के परीक्षण का केंद्र

माचू पिच्चू के टेरेस्ड खेत यह संकेत देते हैं कि इंका यहां अलग-अलग मिट्टी और तापमान में फसलें उगाने के प्रयोग करते थे. यह उस समय का एक तरह का एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर था, जो इंका साम्राज्य की खाद्य जरूरतों को समझने और सुधारने में मदद करता था.

5. गायब क्यों हुआ यह शहर? असली रहस्य यहीं है

स्पेनिश आक्रमण के समय इंका साम्राज्य ढह रहा था. कई विशेषज्ञों के अनुसार माचू पिच्चू (Machu Picchu) को जानबूझकर खाली कर दिया गया ताकि यह बाहरी हमलावरों की नजरों से बचा रहे. यही कारण है कि स्पेनिश इसे कभी नहीं ढूंढ पाए. यह शहर नष्ट नहीं हुआ, बस छिपा हुआ रहा. इसी वजह से इसे Lost City of the Incas कहा जाता है.

6. आज भी अनसुलझे सवाल

सैकड़ों शोधों के बाद भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं जैसे- क्या यह शाही पर्यटन स्थल था या धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र? क्या इसका निर्माण किसी खगोलीय संरेखण के लिए हुआ? या फिर यह इंका साम्राज्य का एक रणनीतिक पर्वतीय किला था? इनका निश्चित उत्तर आज भी इतिहास के पास नहीं है.

लेकिन जानकार मानते हैं कि माचू पिच्चू (Machu Picchu) एक ही उद्देश्य से नहीं बनाया गया था. यह शाही आश्रय, खगोलीय वेधशाला, आध्यात्मिक स्थल और कृषि प्रयोगशाला का मिश्रण है. यही इसके रहस्य को और गहरा और आकर्षक बनाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है.

Published at : 10 Dec 2025 05:48 PM (IST)
