2026 में कहां युद्ध और तनाव, भारत-पाक फौजें क्या फिर होंगी आमने-सामनें? ज्योतिष से हैरान करने वाली भविष्यवाणी

Prediction: साल 2026 की ग्रह-स्थिति बताती है कि रूस-यूक्रेन, मध्य-पूर्व, चीन-ताइवान, दक्षिण चीन सागर, कोरिया प्रायद्वीप और भारत-चीन-पाक क्षेत्रों में तनाव बढ़ सकता है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Dec 2025 04:02 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

2026 वह साल है जिसे दुनिया नजरअंदाज़ नहीं कर सकती. कई सीमाएं ऐसी मोड़ पर खड़ी होंगी जहां एक छोटी हलचल भी पूरा भूगोल बदल सकती है. ग्रह संकेत देते हैं कि नए साल में तनाव सिर्फ बढ़ेगा नहीं, कई जगह अचानक फट भी सकता है.

शनि का मीन राशि में होना समुद्रों को अस्थिर बना रहा है. राहु कुंभ राशि में बैठकर आकाश और तकनीक में टकराव बढ़ा रहा है और चार ग्रहण उन क्षेत्रों पर सीधी चमक डालते हैं जहां शांति सबसे नाज़ुक है. कह सकते हैं कि 2026 युद्ध का साल तो नहीं, लेकिन ऐसा साल जरूर है जिसमें दुनिया का एक गलत कदम इतिहास बदल सकता है.

यह युद्ध का दावा तो नहीं, लेकिन 2026 जियोपॉलिटिक्स (Geopolitics) के प्रभावित होने के स्पष्ट ज्योतिषीय संकेत मिल रहे है. यानी नया साल उतना शांत नहीं जितना लोग समझ रहे हैं.

2026: दुनिया की सबसे सीमाएं जहां शांति नदारत रहेगी

साल 2026 दुनिया का वह साल है जहां अस्थिरता किसी एक महाद्वीप तक सीमित नहीं रहेगी. ग्रहों का दबाव सीमाओं से समुद्र तक और नेतृत्व से तकनीक तक, हर स्तर पर तनाव बढ़ाने जा रहा है. ज्योतिष की गणना युद्ध का दावा तो नहीं करती है लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि 2026 दुनिया को लगातार 'एस्कलेशन मोड' में रखेगा. इसकी एक नहीं कई ज्योतिषीय वजह नजर आ रही हैं.

समुद्र में हलचल, दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसैनिक मौजूदगी 2026 में तीखी हो सकती है

शनि का मीन राशि में होना समुद्र में हलचल, बंदरगाहों पर चिंता और वैश्विक सप्लाई लाइन पर सीधा खतरा दिखा रहा है. शनि 2026 में मीन में स्थिर है. मीन वह राशि है जो समुद्री व्यापार, वैश्विक लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा-रूट और मानवीय संकटों को सीधे प्रभावित करती है. इसलिए ये क्षेत्र शांत नहीं दिख रहे हैं और समुद्र साल 2026 का सबसे संवेदनशील मैदान बन सकता है.

क्योंकि समुद्री रास्ते सिर्फ व्यापार नहीं ढोते. वे देशों की अर्थव्यवस्था, भोजन, ऊर्जा और सैन्य तैयारी को नियंत्रित करते हैं. शनि इन रास्तों को बोझिल करता है. इसका असर ये हो सकता है कि काला सागर में रूस-यूक्रेन से जुड़ी अनिश्चितता दुनिया की खाद्य सप्लाई को झटका दे सकती है. रेड सी और हॉरमुज़ पर कोई भी सैन्य गतिविधि तेल-कीमतों को सुलगा सकती है.

दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसैनिक मौजूदगी 2026 में और तीखी हो सकती है और यही वह जगह है जहां अमेरिका, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया की सेनाएं लगातार नज़रें जमाए रहेंगी.

शनि ग्रह का मीन राशि में होना किसी खतरे से कम नहीं है. यह 'सीधा युद्ध' तो नहीं कराता, लेकिन युद्ध जैसी रणनीतिक स्थिति पैदा करता है. जहां हर देश सोचता है कि 'हमारी सप्लाई लाइन किस दिन रुक सकती है?'

सैटेलाइट, साइबर, ड्रोन: 2026 में असली संघर्ष जमीन पर नहीं, हवा-स्क्रीन पर होगा

राहु कुंभ राशि में दुनिया को तकनीकी शक्ति के मुकाबले में खड़ा करता है. कौन-सा देश किसकी निगरानी करेगा, कौन किसका डेटा काबू करेगा और कौन किसकी हवाई गतिविधि को रोकने की कोशिश करेगा? असल में साल 2026 इसी की कहानी होगी.

ड्रोन युद्ध का दायरा बढ़ेगा. चाहे पूर्वी यूरोप हो या मध्य-पूर्व. सैटेलाइट जामिंग, GPS-इंटरफेरेंस जैसी घटनाएं कई बार सुर्खियों में आएंगी. साइबर हमले देशों की बिजली, बैंकिंग और सैन्य कमान तक खतरनाक पहुंच बना सकते हैं. NATO, QUAD, BRICS आदि संगठनों में विश्वास और अविश्वास-दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि हर देश तकनीकी प्रभुत्व चाहता है.

2026 का असली युद्धभूगोल यही कहता है कि नए साल में मिट्टी नहीं. क्लाउड, कमांड रूम, फाइबर-नेटवर्क, हवाई सुरंगें और सैटेलाइट की कक्षाएं दिशा तय करेंगी. सिंह राशि बैठा केतु नेतृत्व की लड़ाई, सत्ता की थकान और राष्ट्र-अभिमान की राजनीति का संकेत दे रहा है और सिंह राशि किसी देश की सेना या अर्थव्यवस्था से ज़्यादा उसके नेतृत्व, प्रतिष्ठा और घोषणाओं को नियंत्रित करता है.

केतु जब सिंह राशि में हो तो क्या असर क्या करता है? इससे जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 365 दिन की हकीकत इसी में छिपी है. बड़े देशों में नेताओं पर भारी दबाव. तीखे बयान, सख़्त नीतियां और कई बार कूटनीतिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी जो साल के अंत में कुछ परिस्थितियां बदल भी सकती हैं.

शनि का राशि परिवर्तन न होना और अन्य ग्रहों की स्थितियां ये भी स्पष्ट कर रही हैं कि मई-सितंबर 2026 के मध्य जनता और विरोधी-दोनों ओर से दबाव बढ़ सकता है. कुछ देशों में अचानक चुनावी हलचल, सत्ता परिवर्तन या आंतरिक अस्थिरता देखने को मिलेगी.

दुनिया के बड़े तनाव क्षेत्र, 2026 में सबसे ज़्यादा हलचल यहीं होगी

रूस-यूक्रेन-NATO: संघर्ष की आग नहीं बुझती, उसका धुआं फैलता है 2026 वह वर्ष नहीं है जब पूर्वी यूरोप में शांति दिखेगी. क्यों? शनि मीन राशि में होगा जो काला सागर में किसी भी घटना का असर यूरोप तक फैला रहा है. राहु कुंभ में ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार और तकनीकी युद्ध को बढ़ावा दे रहा है.

केतु सिंह राशि में बैठकर नेतृत्व का दबाव, कड़े बयान, धीमी कूटनीति की चाल चलेगा. जिस कारण युद्ध तो नहीं होगा लेकिन हालात पूरे बना देगा. इस तरह की स्थितियां बार-बार बनेंगी.  साल 2026 में मिसाइल, समुद्री निगरानी और ड्रोन गतिविधियां बढ़ेंगी. नए साल में शांति-समझौता निकट नहीं दिखता.

मध्य-पूर्व: इज़राइल, गाज़ा, लेबनान, ईरान होगा 2026 का सबसे विस्फोटक क्षेत्र. यह क्षेत्र 2026 में लगातार वैश्विक चेतावनी पर रहेगा.जिसके चार कारण नजर आ रहे हैं.

  1. फरवरी-मार्च के ग्रहण - अचानक उछाल.
  2. अगस्त के ग्रहण - फिर से अस्थिरता.
  3. राहु कुंभ - मिसाइल, ड्रोन, इंटरसेप्ट जैसी गतिविधियां तेज़.
  4. केतु सिंह - नेताओँ के आक्रामक बयान और सैन्य विकल्प खुले रहते हैं.


इसके चलते सीमा पर तनाव कई बार शिखर पर जाएगा. किसी भी गलत कदम का असर पूरे क्षेत्र में फैलेगा. ईरान-इज़राइल संबंधों पर 2026 विशेष दबाव डालेगा.

चीन-ताइवान: हवा में तनाव, समुद्र में शक्ति-परीक्षण

2026 में यह क्षेत्र 'घोषित युद्ध' का नहीं,'अघोषित टकराव' का केंद्र रहेगा. क्योंकि ग्रह संकेत बता रहे हैं कि
एयरस्पेस में लगातार गतिविधि. शनि मीन राशि में होने से दक्षिण चीन सागर पर चीन की पकड़ और मजबूत होगी. वहीं गुरु का गोचर कूटनीति और सैन्य रणनीति की नई दिशाएं तय करेगा.

जिसके चलते चेतावनी उड़ानें बढ़ेंगी. नौसेना की मौजूदगी तीखी होगी और अमेरिका और जापान अपनी सुरक्षा नीति और सख़्त करेंगे. यह संघर्ष रुका हुआ नहीं, धीरे-धीरे उबलता रहेगा.

कोरिया प्रायद्वीप: परीक्षणों की सीरिज और दुनिया की सांसें अटकने वाले पल

राहु कुंभ इस क्षेत्र को तकनीकी-टकराव में और आगे ढकेलता है. साल 2026 में मिसाइल परीक्षण की गति बढ़ सकती है. जापान और दक्षिण कोरिया अपनी रक्षा नीति को और तीखा करेंगे. अमेरिका की मौजूदगी निर्णायक बनेगी. यह वह क्षेत्र है जो एक रात में सुर्खियां बन सकता है.

भारत-पाकिस्तान: पूरा साल संवेदनशील, लेकिन...

भारत-पाक सीमा 2026 में न युद्ध की दिशा लेती है, न पूर्ण शांति की. नए साल में सीमित घटनाएं होने की संकेत मिल रहे हैं. पाकिस्तान अंदर और बाहर दोनों तरफ से चुनौतियां का सामना करेगा. इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया करने से बचेगा. लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा.इसलिए भारत के लिए 2026 'सतर्कता' का साल है, 'भड़काव' का नहीं.

भारत-चीन: LAC स्थायी तनाव रहेगा. यह मोर्चा 2026 में न बढ़ता है, न मिटता है. यह एक धीमी लेकिन स्थिर खाई की तरह बना रहेगा.

2026 के हाई-टेंशन महीने 

फरवरी-मार्च 2026 में दो ग्रहण लगेंगे. जिससे बयानबाज़ी का चरम होगी. समुद्री रूट पर उथल-पुथल देखने को मिलेगी. मध्य-पूर्व और पूर्वी यूरोप पर भारी दबाव होगा.

जुलाई-सितंबर में जब शनि वक्री होंगे तो वैश्विक नीतियों में पुनर्विचार की स्थिति देखने को मिलेगी. अगस्त में फिर से ग्रहण लगने से राजनीतिक निर्णयों में अप्रत्याशित मोड़ आ सकता है. एशिया-प्रशांत सबसे ज्यादा चपेट में होगा.

अक्टूबर-दिसंबर 2026 में  नेतृत्व-स्तर पर कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं. नए गठबंधन, नई दूरी देखने को मिलेगी. चीन-ताइवान और मध्य-पूर्व में निर्णायक गतिविधियां संभव हैं.

2026 युद्ध का साल नहीं, लेकिन दुनिया को स्थिर नहीं रहने देगा. ग्रहों के दबाव और मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों को मिलाकर देखें तो 2026 एक ऐसा वर्ष बनता है, जिसमें दुनिया को शांति, कूटनीति और नियंत्रण-तीनों की परीक्षा देनी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 10 Dec 2025 03:16 PM (IST)
Astrology WORLD WAR Prediction 2026
