हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchanguli Devi: हस्तरेखा ज्ञान की अधिष्ठात्री मां पंचांगुली देवी, जानें साधना का महत्व और नियम

Panchanguli Devi: हस्तरेखा ज्ञान की अधिष्ठात्री मां पंचांगुली देवी, जानें साधना का महत्व और नियम

Panchanguli Devi: क्या आप जानते हैं हाथ की पांच अंगुलियों से जुड़ी एक ऐसी देवी के बारे में, जिनकी साधना को भविष्य ज्ञान और विशेष समझ से जोड़ा जाता है? जानें मां पंचांगुली देवी का रहस्य.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 10 Jun 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

Panchanguli Devi: सनातन धर्म में कई ऐसी देवी-देवताओं और दिव्य शक्तियों का जिक्र मिलता है, जिनकी पूजा से खास फलदायी और लाभकारी माना जाता है. इन्हीं में से एक हैं मां पंचांगुली देवी, उनके बारे में पुरानी ग्रंथों, हस्तरेखा शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र में जिक्र मिलता है.

मां पंचांगुली देवी की कृपा से इंसान की समझ, एकाग्रता और भविष्य से जुड़े संकेतों को पहचानने की ताकत बढ़ सकती है. हस्तरेखा और भविष्य ज्ञान में रुचि रखने वाले लोग उनकी साधना और उपासना करते हैं.

माना जाता है कि मां पंचांगुली देवी हाथ की पांचों अंगुलियों से जुड़ी दिव्य शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं. जानते हैं कि मां पंचांगुली देवी कौन हैं, उनकी साधना का क्या महत्व है और शास्त्रों में उनकी पूजा व साधना की क्या विधि बताई गई है.

हस्तरेखा ज्ञान से जुड़ी मां पंचांगुली देवी कौन हैं?

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इंसान का हाथ केवल काम करने का साधन नहीं, बल्कि भाग्य और भविष्य को जानने का जरिया भी माना गया है. हाथ की पांचों अंगुलियों में अलग-अलग दिव्य शक्तियों का निवास माना गया है. इन्हीं पांच दिव्य शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी को पंचांगुली महादेवी कहा गया है.

ग्रंथों में वर्णित है कि संसार के बहुत सारे काम हम लोग हाथों से ही करते है. पूजा, यज्ञ, दान, भोजन, अध्ययन, विवाह, लेखन और जीवन की लगभग हर जरूरी काम हाथों से ही किया जाता है. इसलिए हाथों की शक्ति को देवी स्वरूप मानकर पंचांगुली महादेवी की आराधना का विधान बताया गया है.

मां पंचांगुली देवी के महत्व को बताता यह श्लोक:

हस्तेन पाणिग्रहणं पूजाभोजनजन्मनः।
साध्या विविधविद्यांश्च सुखदाः सकलाः क्रियाः॥

शास्त्रों के अनुसार हाथों के जरिये ही पूजा, दान, भोजन, अध्ययन और जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण काम पूरे होते हैं. विभिन्न विद्याओं की प्राप्ति और अनेक शुभ काम का आधार भी हाथ ही हैं. यही कारण है कि हाथों की शक्ति को दिव्य मानते हुए पंचांगुली देवी की उपासना का महत्व बताया गया है.

क्या पंचांगुली यंत्र से जुड़ा है साधना की सफलता का रहस्य?

पंचांगुली देवी की साधना में पंचांगुली यंत्र का खास महत्व बताया गया है. यह यंत्र मां पंचांगुली की दिव्य शक्ति और कृपा का प्रतीक माना जाता है. साधना शुरू करने से पहले इस यंत्र की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा की जाती है.

यंत्र साधक के मन को एकाग्र करने और देवी के प्रति उसकी श्रद्धा को मजबूत बनाने में मदद करता है. कई साधक इसे साधना का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं, क्योंकि इसके सामने बैठकर मंत्र जाप और ध्यान करने से मन भटकता नहीं है. शास्त्रों में वर्णित है कि यंत्र, मंत्र और साधना का सही मेल साधक को आत्मज्ञान बढ़ाता है.

किसी भी यंत्र की शक्ति उसकी पूजा-पद्धति, श्रद्धा और साधक के अनुशासन पर निर्भर मानी जाती है. इसलिए पंचांगुली यंत्र की स्थापना हमेशा शुद्धता, नियमों और उचित विधि के साथ करने की सलाह दी जाती है.

यह भी पढ़े- Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर पानी से जुड़ी ये 1 गलती पड़ सकती है भारी! जानें जलदान, वास्तु और ईशान कोण का महत्व

आखिर पंचांगुली साधना के लिए कौन-सा समय सबसे शुभ माना जाता है?

किसी भी साधना की सफलता में सही समय और शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है. पंचांगुली देवी की साधना के लिए भी शास्त्रों में कुछ विशेष महीने, तिथियां, वार, नक्षत्र और लग्न बताए गए हैं. इन शुभ तिथियों में साधना शुरू करने से साधक को बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

  • शुभ मास: वैशाख, कार्तिक, आश्विन और माघ
  • शुभ तिथियां: शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी और पूर्णिमा
  • शुभ वार: रविवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार
  • शुभ नक्षत्र: कृत्तिका, रोहिणी, पुनर्वसु, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद, अनुराधा और श्रवण
  • शुभ लग्न: वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ

मां पंचांगुली का ध्यान क्यों है जरूरी?

पंचांगुली साधना शुरू करने से पहले मां पंचांगुली देवी का ध्यान करने का विधान बताया गया है. इसके लिए साधक को ध्यान मंत्र का जप करते हुए देवी को याद करना चाहिए:

ॐ पंचाङ्गुली महादेवी श्री सीमंधर शासने।
अधिष्ठात्री करस्यासौ शक्तिः श्री त्रिदशेश्वरि॥

इस मंत्र के जप से साधक का मन शांत होता है और वह पूरी श्रद्धा के साथ साधना के लिए तैयार हो पाता है.

कैसे की जाती है पंचांगुली देवी की साधना?

1. स्नान और शुद्धि: साधना शुरू करने से पहले सुबह नहाकर कर साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें.

2. यंत्र स्थापना: शुभ मुहूर्त में पंचांगुली यंत्र स्थापित कर पूजा स्थल को तैयार करें.

3. देवी पूजन: धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य(भोग) अर्पित कर मां पंचांगुली देवी की पूजा करें.

4. ध्यान मंत्र जाप: पूजा के बाद ध्यान मंत्र का जप करते हुए देवी का स्मरण करें.

5. मूल मंत्र जप: रुद्राक्ष की माला से पंचांगुली देवी के मूल मंत्र का 108 बार जाप करें.

6. हवन करें: मंत्र जाप पूरा होने के बाद हवन सामग्री और पंचमेवा से 10 आहुतियां दें.

7. नियमित साधना: इस पूरी प्रक्रिया को रोजाना सुबह के समय एक महीने तक करें.

8. नियमों का पालन: साधना काल में सात्विक भोजन करें और मन, वचन व कर्म की पवित्रता बनाए रखें.

9. नित्य स्मरण: साधना पूर्ण होने के बाद भी रोजाना मां पंचांगुली का स्मरण और मंत्र जाप करते रहें.

यह भी पढ़े- Mahabharat: धैर्य, सतर्कता और सही सलाह ने बदली किस्मत, जानिए पांडवों की प्रेरणादायक कथा

यह भी पढ़े- Dhumavati Jayanti 2026: मां धूमावती को क्यों चढ़ाया जाता है नमकीन भोग? जानें पौराणिक कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Puja Vidhi Sadhna Panchanguli Devi Panchanguli Devi Yantra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Panchanguli Devi: हस्तरेखा ज्ञान की अधिष्ठात्री मां पंचांगुली देवी, जानें साधना का महत्व और नियम
हस्तरेखा ज्ञान की अधिष्ठात्री मां पंचांगुली देवी, जानें साधना का महत्व और नियम
धर्म
Rashifal 11 June 2026: परम एकादशी पर ग्रहों का योग दिलाएगा 4 राशियों को सफलता, मेष से मीन तक राशिफल देखें
परम एकादशी पर ग्रहों का योग दिलाएगा 4 राशियों को सफलता, मेष से मीन तक राशिफल देखें
धर्म
Parama Ekadashi: एकादशी की तिथि आज से शुरू तो कब रखा जाएगा परमा एकादशी व्रत, पंचांग और पंडित जी से जानें
Parama Ekadashi: एकादशी की तिथि आज से शुरू तो कब रखा जाएगा परमा एकादशी व्रत, पंचांग और पंडित जी से जानें
धर्म
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी तिथि 2 दिन रहेगी, किस दिन करें व्रत-पूजा ? जानें सही डेट
निर्जला एकादशी तिथि 2 दिन रहेगी, किस दिन करें व्रत-पूजा ? जानें सही डेट
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! नीले ड्रम में बंद होने का था डर, इसलिए कर दिया...! ABPLIVE
Xi Jinping North Korea visit 2026: किम जोंग उन पर शी जिनपिंग ने क्यों डाले डोरे? ABPLIVE
US Iran War: 2 हफ्ते में ईरान पर जीत, धड़ाम होंगे तेल के दाम! जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान !
बॉलीवुड न्यूज़: आलिया भट्ट ने 'Alpha' के धांसू टीज़र में अपने खतरनाक एक्शन अवतार से उड़ाए होश
125cc Scooter Battle: Burgman vs Avenis vs Ntorq | कौन है असली King? #burgmanstreet #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में Mi-17 हेलिकॉप्टर क्रैश, उड़ान भरते समय हुई दुर्घटना, सेना के कई लोगों की मौत
पाकिस्तान: मुजफ्फराबाद में Mi-17 हेलिकॉप्टर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त, सेना के कई लोगों की मौत
झारखंड
झारखंड राज्यसभा चुनाव: निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी का नामांकन वैलिड
झारखंड राज्यसभा चुनाव: निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी का नामांकन वैलिड
इंडिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर बोले ट्रंप, अल्लाह को किस बात का किया शुक्रिया
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का अनचाहा रिकॉर्ड किसके नाम? देखें टॉप-5 लिस्ट
टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का अनचाहा रिकॉर्ड किसके नाम? देखें टॉप-5 लिस्ट
बॉलीवुड
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
इंडिया
Explained: भारत में सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता मुश्किल क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बन जाती छोटी पार्टियां?
सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता कठिन क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बनती छोटी पार्टियां?
फैशन
Sara Tendulkar: मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें
मैजेंटा लहंगा चोली में 'तेंदुलकर' ने लूट लिया जहां 'सारा', तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें
जनरल नॉलेज
अमेरिका में सत्यनारायण की कथा से कितना कमाते हैं पंडित जी? देखें एक दिन का हिसाब-किताब
अमेरिका में सत्यनारायण की कथा से कितना कमाते हैं पंडित जी? देखें एक दिन का हिसाब-किताब
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget