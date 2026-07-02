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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMaa Majhighariani Odisha Temple: 9 दान पेटियां, 250 से ज्यादा लोग और घंटों की गिनती; ओडिशा के रायगढ़ा में दिखा आस्था का ऐसा सैलाब

Maa Majhighariani Odisha Temple: 9 दान पेटियां, 250 से ज्यादा लोग और घंटों की गिनती; ओडिशा के रायगढ़ा में दिखा आस्था का ऐसा सैलाब

Odisha Temple: ओडिशा के रायगढ़ा में मां माझीघरियानी मंदिर की हुंडी खुलने पर ₹1.26 करोड़ कैश, 32g सोना, 1.3kg चांदी और अमेरिका-कनाडा समेत 9 देशों की विदेशी मुद्राएं मिलीं. दान बैंक खाते में जमा होगा.

Written By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Jul 2026 08:56 PM (IST)
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Maa Majhighariani Odisha Temple: ओडिशा के रायगढ़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध मां माझीघरियानी मंदिर (Maa Majhighariani Temple) एक बार फिर श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा और भारी चढ़ावे को लेकर चर्चा में है. मंदिर प्रशासन की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस बार मंदिर को भक्तों से ₹1.26 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड दान प्राप्त हुआ है.

सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जब मंदिर की नौ दान पेटियों (हुंडी) को खोला गया, तो भारी मात्रा में नकदी के साथ-साथ सोना, चांदी और कई देशों की विदेशी मुद्राएं भी बरामद हुईं.

कुल ₹1.26 करोड़ का संग्रह: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आया दान

मंदिर अधिकारियों के मुताबिक, नौ दान पेटियों से कुल ₹1,22,29,623 की भारतीय मुद्रा (कैश) प्राप्त हुई है. इसके अलावा, भक्तों ने डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हुए मंदिर ट्रस्ट के ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल के ज़रिए ₹3,97,251.35 का योगदान दिया. ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिलाकर मंदिर का कुल संग्रह ₹1,26,26,874.35 तक पहुंच गया है.

कैश के अलावा श्रद्धा के रूप में भक्तों ने कीमती धातुएं भी अर्पित की हैं, जिनमें 32 ग्राम सोना और 1.3 किलोग्राम चांदी शामिल है.

9 देशों की विदेशी मुद्राएं और कड़े सुरक्षा घेरे में गिनती

मां माझीघरियानी मंदिर की ख्याति न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी है. इस बात का प्रमाण दान पेटियों से मिलीं 9 अलग-अलग देशों की विदेशी मुद्राएं हैं. मंदिर प्रशासन के अनुसार, हुंडी से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नेपाल, कतर और फिलीपींस जैसे देशों की करेंसी मिली है.

दान राशि की यह गिनती पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में की गई. सुबह लगभग 10 बजे राजस्व (Revenue) और पुलिस अधिकारियों की प्रत्यक्ष मौजूदगी में सभी नौ दान पेटियों को खोला गया. इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए 250 से अधिक स्वयंसेवकों (Volunteers) ने अपनी सेवाएं दीं.

पिछले सालों के मुकाबले दान में बढ़ोतरी

अगर पिछले रिकॉर्ड्स पर नजर डालें, तो माँ माझीघरियानी मंदिर में आने वाले चढ़ावे में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है:

तारीख (जब दान पेटी खुली) नकद राशि (INR) सोना (Gold) चांदी (Silver)
ताजा गिनती (2026) ₹1,26,26,874 32 ग्राम 1.3 किलोग्राम
19 जनवरी ₹1,05,52,845 30 ग्राम 2.15 किलोग्राम
7 जुलाई, 2025 ₹1,04,36,963 38 Grams 2.505 किलोग्राम

बैंक खाते में जमा होगी राशि

इस विशाल धनराशि और सिक्कों की गिनती में ओडिशा ग्राम्य बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विशेष रूप से सहयोग किया. मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इकट्ठा की गई इस पूरी राशि को बैंक में मौजूद माँ माझीघरियानी ट्रस्ट के आधिकारिक खाते में सुरक्षित जमा करा दिया जाएगा, जिसका उपयोग मंदिर के विकास और सामाजिक कार्यों में होगा.

बता दें कि रायगढ़ा जिले की मुख्य देवी माँ माझीघरियानी के प्रति लोगों में गहरी आस्था है. यहाँ पड़ोसी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के अलावा देश-विदेश से हर साल लाखों श्रद्धालु मन्नत मांगने और दर्शन करने आते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 08:56 PM (IST)
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Maa Majhighariani Temple Rayagada Temple Donation Odisha Temple News Temple Donation Record
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