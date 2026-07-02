Shukra Gochar 2026: दैत्यों के गुरु, भाग्य के कारक और समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले शुक्र देव 4 जुलाई 2026 को चंद्रमा की राशि (कर्क) से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. शुक्र इस राशि में 1 अगस्त 2026 तक रहेंगे, जिसके बाद वे कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे.

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, शुक्र का यह गोचर ज्योतिष शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शुक्र एक राशि में लगभग 23 दिनों तक रहते हैं. इस राशि परिवर्तन का देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा.

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को एक अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है. यह व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुख प्रदान करते हैं.

इन क्षेत्रों के हैं कारक: भोग-विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम-वासना और फैशन-डिजाइनिंग.





भोग-विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम-वासना और फैशन-डिजाइनिंग. स्वामित्व और राशियां: शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं. मीन इनकी 'उच्च' राशि है, जबकि कन्या इनकी 'नीच' राशि कहलाती है.





शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं. मीन इनकी 'उच्च' राशि है, जबकि कन्या इनकी 'नीच' राशि कहलाती है. नक्षत्र व मित्रता: 27 नक्षत्रों में से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों पर इनका स्वामित्व है. बुध और शनि इनके मित्र ग्रह हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा को इनका शत्रु माना जाता है.

शुक्र के पास है 'अमृत संजीवनी'

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने बताया कि शुक्र के पास अमृत संजीवनी विद्या है. इस गोचर के दौरान प्राकृतिक आपदा और अप्रिय घटनाएं जन शून्य स्थानों पर होने की संभावना अधिक है. हालांकि, अमृत संजीवनी के प्रभाव से संक्रमण और दुर्घटना के शिकार लोगों को बचाने में बड़ी सफलता मिलेगी.

देश-दुनिया और बाजार पर गोचर का प्रभाव

शुक्र के सिंह राशि में आने से देश की व्यवस्था और मार्केट में निम्नलिखित बदलाव देखने को मिल सकते हैं:

कानूनी मामले: अदालती और कानूनी मामलों में वृद्धि हो सकती है.

अदालती और कानूनी मामलों में वृद्धि हो सकती है. अर्थव्यवस्था: देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह गोचर शुभ रहेगा. व्यापार में तेजी आएगी और आय के स्रोत बढ़ेंगे.

देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह गोचर शुभ रहेगा. व्यापार में तेजी आएगी और आय के स्रोत बढ़ेंगे. बाजार और कीमतें: खाने-पीने की चीजें सामान्य रहेंगी. सब्जियां, तिलहन और दलहन की कीमतें कम होंगी. हालांकि, मशीनरी सामान, सोने और चांदी के भाव में वृद्धि देखी जा सकती है.

खाने-पीने की चीजें सामान्य रहेंगी. सब्जियां, तिलहन और दलहन की कीमतें कम होंगी. हालांकि, मशीनरी सामान, सोने और चांदी के भाव में वृद्धि देखी जा सकती है. डेयरी और सुख-साधन: दूध से बनी चीजों का उत्पादन बढ़ेगा और सुख-सुविधाओं की चीजों में बढ़ोतरी होगी.

दूध से बनी चीजों का उत्पादन बढ़ेगा और सुख-सुविधाओं की चीजों में बढ़ोतरी होगी. राजनीति व स्वास्थ्य: राजनीति में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है.

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अति उत्तम है. सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने या नए अनुबंध (Contracts) पर हस्ताक्षर करने के लिए परिणाम सुखद रहेंगे. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

वृषभ राशि (Taurus)

जमीन-जायदाद से जुड़े मामले हल होंगे. मकान या वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं. मित्रों और रिश्तेदारों से सुखद समाचार मिलेगा. जो लोग विदेशी कंपनियों में नौकरी या नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय बेहतरीन है.

मिथुन राशि (Gemini)

धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी. आप धार्मिक ट्रस्टों और सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. परिवार में छोटे भाइयों से मतभेद न बढ़ने दें. अपनी रणनीतियों और योजनाओं को गुप्त रखकर कार्य करेंगे तो अधिक सफलता मिलेगी.

कर्क राशि (Cancer)

आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से दाहिनी आंख से संबंधित समस्याओं से सावधान रहें. कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के षड्यंत्र का शिकार होने से बचें. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल होंगे और परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं.

सिंह राशि (Leo)

शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. नया व्यापार या पार्टनरशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. शासन-सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. वाहन और मकान सुख के योग हैं.

कन्या राशि (Virgo)

यात्राओं से लाभ मिलेगा और विदेशी मित्रों या संबंधियों से शुभ समाचार मिल सकता है. जो छात्र विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, उनके लिए ग्रह गोचर अनुकूल है. हालांकि, विवादित मामलों को कोर्ट से बाहर ही सुलझा लेना समझदारी होगी.

यदि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करेंगे, तो पूर्ण सफलता मिलेगी. संतान से जुड़े दायित्व पूरे होंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय अनुकूल है. नवविवाहितों को संतान सुख मिल सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

प्रॉपर्टी और जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने मामले सुलझेंगे. वाहन या मकान खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. मित्रों का सहयोग मिलेगा. हालांकि, इस अवधि में यात्रा करते समय सावधानी बरतें और अपने सामान की चोरी होने से बचाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

लंबी दूरी की यात्राओं या देशाटन का लाभ मिलेगा. वीजा आदि के लिए आवेदन करने वाले जातकों के लिए समय अनुकूल है. धार्मिक और सामाजिक कार्यों में दान-पुण्य करेंगे. अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.

मकर राशि (Capricorn)

कार्यक्षेत्र में राजनीति या धोखाधड़ी से सावधान रहें, आपके अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समाज में आपको कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है.

कुंभ राशि (Aquarius)

वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और ससुराल पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा. सरकारी टेंडर या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करना फायदेमंद रहेगा. नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है.

मीन राशि (Pisces)

यात्राओं के योग हैं, लेकिन विलासिता और सुख-सुविधाओं की चीजों पर अत्यधिक खर्च हो सकता है. ऑफिस में उच्चाधिकारियों से मतभेद बढ़ाने से बचें. विवाह संबंधी बातचीत में थोड़ा अधिक समय लग सकता है. बजट का ध्यान रखें, अन्यथा आर्थिक तंगी हो सकती है.

शुक्र ग्रह के अचूक उपाय

आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में है या आपको इसके अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं, तो ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार ये उपाय अवश्य करें:

माता लक्ष्मी की उपासना: नियमित रूप से मां लक्ष्मी की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

नियमित रूप से मां लक्ष्मी की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें. शुक्रवार का व्रत: शुक्रवार का व्रत रखें और इस दिन भोजन में खटाई (खट्टा खाने) का सेवन न करें.

शुक्रवार का व्रत रखें और इस दिन भोजन में खटाई (खट्टा खाने) का सेवन न करें. दान कार्य: सफेद वस्त्र, दही, खीर, ज्वार, इत्र, चांदी और चावल का दान करें.

सफेद वस्त्र, दही, खीर, ज्वार, इत्र, चांदी और चावल का दान करें. जीव सेवा: अपने भोजन का कुछ हिस्सा नियमित रूप से गाय, कौवे और कुत्ते को दें.

अपने भोजन का कुछ हिस्सा नियमित रूप से गाय, कौवे और कुत्ते को दें. रंगों का चयन: दैनिक जीवन में चमकदार सफेद और गुलाबी रंग के कपड़ों का प्रयोग अधिक करें.

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