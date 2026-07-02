Rashifal 3 July 2026: संकष्टी चतुर्थी पर महासंयोग, पलट सकती है 3 राशियों की तकदीर, मेष से मीन तक राशिफल
Rashifal 3 July 2026: तुला वालों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, कन्या वालों के ग्राहकों से रिश्तें होंगे मजबूत, मिथुन की थकान से काम में ढिलाई होगी. जानें मेष से मीन का भाग्य.
Rashifal 3 July 2026: आज 03 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि तृतीया सुबह 09 बजकर 02 मिनट तक रहेगा, तक उपरांत चतुर्थी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र,बुध कर्क राशि में रहेगे ,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा मकर राशि में रात्रि 11 बजकर 07 मिनट तक संचरण करेगे उपरांत कुम्भ राशि में संचरण करेगे आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, आज घर-परिवार का माहौल हल्का, सुखद और सकारात्मक बना रहेगा. यदि पिछले कुछ समय से परिजनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव या तनाव चल रहा था, तो आज उसे सुलझाने का अच्छा अवसर मिल सकता है. आपसी बातचीत और समझदारी से रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और घर में शांति का वातावरण बनेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. व्यापार करने वालों को नए लोगों से जुड़ने और अपने काम को आगे बढ़ाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं. आपके संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा और बाहर के लोगों से हुई बातचीत भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी बात मजबूती से रखने का अवसर मिलेगा, जिससे वरिष्ठों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा.
- करियर और शिक्षा: आज बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ी हुई रहेगी. विद्यार्थी पढ़ाई में बेहतर फोकस कर पाएंगे और नई चीजें सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी. करियर के लिहाज से छोटी यात्रा या किसी नए अवसर से जुड़ाव लाभदायक साबित हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल है. शरीर में ऊर्जा, उत्साह और स्फूर्ति बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप काफी संतुलित और खुश महसूस करेंगे, जिससे काम करने की क्षमता और बढ़ेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन शुभ संकेत दे रहा है. पुरानी योजनाओं से लाभ मिलने के योग हैं और धन संबंधी प्रयास सफल हो सकते हैं. निवेश या भविष्य की आर्थिक योजना पर विचार करने के लिए समय अच्छा है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और कहीं घूमने की योजना भी बन सकती है.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पीला
- उपाय: ताम्र पात्र में जल लेकर सूर्यदेव को अर्पित करें और जरूरतमंद की सेवा करें.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सदस्यों के साथ मधुर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए श्रेष्ठ है.आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे आपकी वाणी में मधुरता के कारण घर का वातावरण काफी सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का स्नेह आपको मानसिक तृप्ति देगा. कोई भी पुराना विवाद आज आपकी सकारात्मक सोच के कारण आसानी से सुलझ सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी वैचारिक विशालता चमकेगी. आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों को अपनी बातों से गहराई से प्रभावित करेंगे. ऑफिस में होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण बैठक या विचार-विमर्श में आपको भरपूर सफलता मिलेगी. यदि पिछले समय से आपके परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो भी निराश न हों.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है. आज पढ़ाई में आपकी रुचि अचानक काफी बढ़ेगी, जिससे आप जटिल और कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. योग्यता बढ़ाने के लिए यह सही समय है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है. पाचनतंत्र से संबंधित कष्ट होने की संभावना अधिक है. इसलिए, बाहर का तला-भुना या भारी खाना खाने से पूरी तरह बचें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापार या नौकरी में मिली सफलता का सकारात्मक असर आपके वित्तीय स्थिति पर भी पड़ेगा. लंबित पड़ी धनराशि वापस मिलने की संभावना बनी हुई है. हालांकि, आज किसी बड़े वित्तीय निवेश को लेकर थोड़ा सतर्क रहना भी आवश्यक होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन काफी अच्छा है. आपकी मधुर वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व से आपका पार्टनर बहुत अधिक प्रभावित होगा. लवमेट्स के बीच प्यार और आपसी समझ गहराएगी. विवाहित जोड़ों का रिश्ता भी और मधुर होगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- उपाय: सुबह उठने के बाद एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से पाचन तंत्र मजबूत होगा और वाणी में मधुरता आएगी.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार या जमीन-जायदाद से संबंधित किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से बचें.आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे इन विषयों को लेकर कोई भी यात्रा करने से स्वयं को विरत रखें, अन्यथा बेवजह विवाद और तनाव उत्पन्न हो सकता है. घर के वातावरण में सकारात्मकता बनाए रखने का प्रयास करें और बात-बात पर अपनी नाराजगी न जाहिर करें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपके काम समय पर पूरे नहीं होंगे. अचानक आई हुई थकान के कारण मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, जिससे काम की गति धीमी हो जाएगी. सहकर्मियों या ग्राहकों से संवाद करते समय धैर्य बनाए रखें.
- करियर और शिक्षा: मानसिक दुविधा के कारण करियर या शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भारी परेशानी होगी. विचारों की अधिकता के कारण छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता कम लगेगी. कोई भी बड़ा फैसला या नई योजना बनाना आज के दिन के लिए उचित नहीं होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. गर्म पानी तथा अन्य गर्म तरल पदार्थों (जैसे गर्म चाय, कॉफी या सूप) से बहुत सावधानी रखें, क्योंकि चोट लगने की आशंका है. विचारों की अधिकता के कारण मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा.
- आर्थिक स्थिति: भ्रम की स्थिति में धन निवेश, शेयर मार्केट या बड़े वित्तीय लेनदेन से पूरी तरह बचें. आज का दिन आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखने का है, नए खर्चों और उधार देने से दूरी बनाए रखें.
- प्रेम जीवन: अत्यधिक भावुकता आपकी दृढ़ता को कमजोर बनाएगी. प्रेम जीवन में इमोशनल होकर कोई गलत फैसला न लें, नहीं तो रिश्तों में तनाव आ सकता है. अपनी बातों पर संयम बरतें और सोच-समझकर ही कुछ बोलें.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: नीला
- उपाय: सुबह उठते ही ठंडे पानी में थोड़ा नींबू निचोड़कर स्नान करें. इससे मन की उथल-पुथल और थकान दूर होगी. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और मानसिक शांति के लिए कम से कम 10 मिनट ध्यान जरूर करें.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद खास और सुखद रहेगा.आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे घर के वातावरण में आनंद और उत्साह का माहौल बना रहेगा. आपको अपने मित्रों तथा स्नेहीजनों के साथ मुलाकात के अवसर मिलेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या मनोरंजनक गतिविधि में हिस्सा ले सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यकुशलता चरम पर रहेगी. किसी भी नई योजना या शुभ काम को शुरू करने के लिए यह दिन अत्यंत अनुकूल और फलदायी है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए नए अवसर के दरवाजे खुलेंगे.
- करियर और शिक्षा: आज के दिन मान-सम्मान में वृद्धि की बलवान संभावनाएं हैं. छात्रों के लिए यह दिन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या नई शिक्षा शुरू करने के लिए उत्तम है. आपका फोकस बेहतरीन रहेगा और आपके अंदर की प्रतिभा सबके सामने आएगी.
- स्वास्थ्य: आज आप तन और मन की अद्भुत ताजगी का अनुभव करेंगे. आपकी ऊर्जा का स्तर काफी उच्च रहेगा. मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी और आप खुद को बिल्कुल स्वस्थ और जीवंत महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ और भाग्यवृद्धि का शुभ योग बन रहा है. आज आपको अचानक धन लाभ हो सकता है. इसके अलावा, इस आर्थिक लाभ के कारण आप किसी छोटी यात्रा पर जाने का आयोजन कर सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक और प्यार भरा रहेगा. आपके प्रियजन के साथ आपके संबंधों में नई मधुरता आएगी. मित्र मिलन और आर्थिक स्थिति के बेहतर होने से आप अपने पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा का आनंद ले सकते हैं.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: शुक्रवार के दिन सुबह शुद्ध जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें. इसके बाद मां लक्ष्मी से मनोकामना मांगें. इस उपाय से घर में सुख-शांति और धन की वृद्धि होगी.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण आज काफी अनुकूल रहेगा. आपको परिजनों का पूरा-पूरा साथ और सहयोग मिलेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, सबसे खास बात यह है कि आज आपके और आपके जीवनसाथी के बीच के संबंध पहले से और अधिक मजबूत व प्रगाढ़ होंगे, जिससे घर में खुशहाली बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगी. व्यापार में लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा, क्योंकि आज आपको सरकारी कामों में अचानक लाभ मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: अपने आत्मविश्वास के दम पर विद्यार्थी आज अपने करियर के लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहेंगे. पढ़ाई में फोकस बेहतरीन रहेगा और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे. इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह समय शुभ है.
- स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है. आज क्रोध की भावना आपमें थोड़ी अधिक रहेगी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इसलिए ज्यादातर जगहों पर मौन बने रहना ही आपके लिए उत्तम रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन मौद्रिक लाभ के योग तो हैं, लेकिन सावधानी बरतने की भी जरूरत है. आय की अपेक्षा आज व्यय अधिक होने वाला है. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं, नहीं तो बजट गड़बड़ा सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आप काफी सकारात्मक रहेंगे. अपने पार्टनर के प्रति आपका नजरिया प्यार भरा रहेगा. रिश्ते में अगर कोई गलतफहमी थी, तो वह दूर होगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: क्रोध पर नियंत्रण रखने और दिन की सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए सुबह उठकर किसी बुजुर्ग या गरीब को मिठाई खिलाएं.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे घर पर सुख-शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. आज आपको उत्तम भोजन, नए वस्त्रों तथा आकर्षक उपहारों की प्राप्ति होगी. परिवारजनों के साथ मिल-जुलकर रहने से मन में कूट-कूट कर खुशी भरी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी वाक्चातुर्य और मीठी वाणी का जादू चलेगा. आप अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ अच्छे तथा लाभप्रद संबंध विकसित कर पाएंगे. व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है, जबकि नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग और सम्मान मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: आज आपकी वैचारिक समृद्धि अद्भुत रूप से बढ़ेगी. छात्रों के लिए यह दिन पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए उत्तम है, उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर के मामले में आपकी सोच की गहराई से बड़े अधिकारी प्रभावित होंगे और तरक्की के नए अवसरों के द्वार खुलेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपके तन और मन की स्वस्थता बनी रहेगी. किसी भी पुरानी शारीरिक या मानसिक थकान से आपको पूरी तरह से राहत मिलेगी. सकारात्मक सोच के कारण आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और आप पूरी तरह स्वस्थ महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायक रहेगा. धन के आगमन के नए स्रोत बनेंगे. पारिवारिक सदस्यों से आर्थिक लाभ या उपहार के रूप में धन प्राप्त होने की बलवान संभावना है, जिससे आपकी बचत में वृद्धि होगी.
- प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ प्रेम और अधिक मजबूत होगा. किसी यात्रा के कारण आपका दिन खुशहाल रहेगा. हालांकि, प्रेम जीवन में आगे बढ़ने की जल्दबाजी से बचना चाहिए, अन्यथा आपको भावनात्मक या आर्थिक नुकसान हो सकता है.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: शुक्रवार के दिन सुबह के समय किसी जरूरतमंद बच्चे या महिला को मीठा खिलाएं. इससे आपकी मीठी वाणी का प्रभाव और बढ़ेगा और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे किसी करीबी या बाहरी व्यक्ति के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बोलचाल और व्यवहार में संयम रखें. किसी का भला करने की नीयत से आप बीच-बचाव करना चाहेंगे, लेकिन उसका परिणाम आपके पक्ष में नहीं जाएगा. इसलिए आज दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना ही बेहतर रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए. सहकर्मियों या दूसरों के विवादों में पड़ना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित रहना ही लाभ देगा. वहीं व्यापारियों को साझेदारों और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी तनाव बढ़ा सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है और ध्यान भटकने की समस्या बनी रह सकती है. मानसिक बेचैनी के कारण कामों में देरी हो सकती है. करियर से जुड़े किसी बड़े निर्णय को आज टालना ही समझदारी होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज विशेष सावधानी बरतें. तनाव, गुस्सा और मानसिक दबाव का असर आपके शरीर पर साफ दिखाई दे सकता है. सिरदर्द, पेट दर्द या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आय की तुलना में खर्च अधिक होने की संभावना है, जिससे बजट बिगड़ सकता है. धन लेन-देन और निवेश से फिलहाल दूरी रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है. आपकी कोई तीखी बात पार्टनर को दुखी कर सकती है. रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: सुबह “ॐ शांतिः शांतिः शांतिः” का 11 बार जाप करें और मंदिर में साबुत केले का दान करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे परिवार के बड़ों के आशीर्वाद से आपके सभी रुके हुए और बिगड़े काम आसानी से पूरे होंगे. घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे सांसारिक जीवन में गहरा आनंद का अनुभव होगा. परिजनों तथा मित्रों से अप्रत्याशित उपहार भी प्राप्त हो सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आज मनचाहा लाभ की प्राप्ति होगी. कोई बड़ा डील या प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है. आपके अधिकारियों की कृपादृष्टि आप पर बनी रहेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान में वृद्धि होगी. हालांकि, समय से कार्य पूरा करने के लिए आपको अपनी दक्षता बढ़ाते हुए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में सफलता मिलेगी. शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी. परीक्षा में दिए गए प्रश्नों को हल करने में आपकी बुद्धि तीव्र रहेगी. बस ध्यान रखें कि अध्ययन में लगातार मेहनत करें और अपने लक्ष्य से भटकें नहीं.
- स्वास्थ्य: मन की प्रसन्नता से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको तनावमुक्त करेगा. योग और प्राणायाम का आपको विशेष लाभ देगा. बस बाहर का जंक फूड खाने से बचें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में आए लाभ और मित्रों व परिजनों से मिले उपहारों के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज आपकी आमदनी में वृद्धि के योग हैं. आप अपनी बचत में वृद्धि कर सकते हैं और नई योजनाओं में निवेश का विचार कर सकते हैं.
- प्रेम जीवन: विवाहोत्सुक युवक-युवतियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है, उनके लिए अच्छे संयोग के निर्माण की पूरी संभावना है. मित्रों के साथ मुलाकात और कहीं बाहर घूमने-फिरने के आयोजन से प्रेम जीवन में नयी ताजगी आएगी और आपके और आपके पार्टनर के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: सुबह उठकर परिवार के बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें तथा उन्हें कोई मिठाई अवश्य खिलाएं.
धनु
- पारिवारिक जीवन: 03 जुलाई, 2026 शुक्रवार का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ है.आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे दांपत्य जीवन में आज प्रेम, विश्वास और सहयोग का अनुकूल वातावरण बना रहेगा. आपको अपने जीवनसाथी के साथ गहरे संतोष और तालमेल की अनुभूति होगी. परिवार के सभी सदस्यों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे और किसी शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज आप कोई बेहतरीन और नवीन योजना बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है. आपकी उच्च अधिकारियों के साथ कोई सार्थक चर्चा होगी, जिससे आपकी पदोन्नति के रास्ते खुल सकते हैं और कामयाबी मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के संदर्भ में आज का दिन नए कामों और प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए उत्तम है. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाने पर बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. आप पूरी ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे. नकारात्मक विचारों से दूर रहकर अपनी सकारात्मकता बनाए रखें, जिससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह दूर होगा और मन प्रसन्न रहेगा. योगा और प्राणायाम से आपको और लाभ होगा.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन आपको आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है. रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है. इसके साथ ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे आपका मान-सम्मान समाज में बढ़ेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं या कोई खास उपहार देकर उन्हें खुश कर सकते हैं.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: शुक्रवार के दिन सुबह शुद्ध जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर किसी बरगद के पेड़ की जड़ में डालें. इससे आपके कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सफलता के नए अवसर मिलेंगे.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: घर के माहौल में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे विशेष रूप से संतान से जुड़ी कोई समस्या आपके मन को गहराई तक परेशान कर सकती है. उनके साथ कड़वाहट न अपनाएं, बल्कि मित्र की भांति उनकी बातें सुनें और उन्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज कोई नई विचारधारा या रणनीति अपनाने का समय है, जो आपके कार्यों को एक बिल्कुल नया स्वरूप और दिशा प्रदान करेगी. हालांकि, बाहरी प्रतिकूल वातावरण आपके मन में चिंता पैदा कर सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से सावधान रहना होगा. विरोधियों के साथ किसी भी स्थिति में वाद-विवाद या तकरार करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: यदि आपकी रुचि बौद्धिक कार्यों, शोध या साहित्य लेखन जैसी रचनात्मक प्रवृत्तियों में है, तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल और फलदायी रहने वाला है. छात्र अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और नई योजनाएं बना सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. दिनभर शरीर में अजीब सी थकान और सुस्ती महसूस होगी. अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और भारी भोजन से परहेज करें.
- आर्थिक स्थिति: धन के मामले में आज सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. भावनाओं में बहकर या गलत जगह पर धन खर्च होने की पूरी संभावना है. अनावश्यक और भड़काऊ खर्चों पर रोक लगाएं.
- प्रेम जीवन: शारीरिक थकान और काम की चिंता का बोझ आपके प्रेम जीवन पर भारी पड़ सकता है. पार्टनर के साथ नरमी से बात करें और किसी भी विषय पर जिद न करें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: मानसिक शांति और व्यापार में सफलता के लिए शुक्रवार के दिन सुबह किसी मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान को सफेद फूल अर्पित करें.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज घर-परिवार के मामलों में धैर्य और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा.आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने या तीखे शब्द बोलने से बचें, क्योंकि इससे परिजनों के साथ वाद-विवाद बढ़ सकता है. सुबह के समय घरेलू माहौल थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए शांत रहकर स्थितियों को संभालना बेहतर होगा. हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक साबित हो सकता है. आप ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई नई योजना या ऑफर तैयार कर सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बनेगी. नौकरीपेशा लोगों को विदेश या दूर स्थान से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है. इससे कार्यक्षेत्र का माहौल सकारात्मक रहेगा और मन में उत्साह बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखने की जरूरत है. नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि मन की प्रसन्नता ही पढ़ाई में सफलता दिलाएगी. करियर के मामले में विदेश से जुड़े संपर्क, जानकारी या अवसर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं.
- स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे, लेकिन मानसिक तनाव और गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. अधिक क्रोध से सिरदर्द या बेचैनी बढ़ सकती है. सुबह की सैर, योग और ध्यान आपके लिए काफी लाभदायक रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें. आज गैर जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है. हालांकि किसी प्रियजन को उपहार देने से मन खुश रहेगा, लेकिन बजट पर असर पड़ सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए दोपहर बाद का समय अनुकूल रहेगा. पार्टनर को उपहार देने या साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पिंक
- उपाय: शुक्रवार को जरूरतमंद को मिठाई या वस्त्र दान करें.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपके दैनिक कामकाज में एक अनोखी शांति बनी रहेगी.आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे मित्रों या परिजनों के साथ किसी मनोरंजक स्थल (जैसे मॉल, मूवी या पार्क) पर जाने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आज आप घर की साज-सजावट पर विशेष ध्यान देंगे और नई चीजें लाकर घर को सजाने का प्रयास करेंगे. हालांकि, दोपहर के बाद परिजनों के साथ तकरार हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर पूरा संयम रखें ताकि बात बढ़ने न पाए.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक गतिविधियों में आज का दिन शानदार रहेगा. आपके और आपके भागीदारों के बीच का व्यवहार बहुत अच्छा और सकारात्मक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यस्थल पर सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. किसी भी प्रोजेक्ट पर आपकी सोच स्पष्ट रहेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को आज पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. करियर की बात करें तो दिन सामान्य रहेगा, लेकिन शाम को जब आपका मूड अच्छा रहेगा, तब आप अपने करियर की नई रणनीतियों पर अच्छे से विचार कर पाएंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी आवश्यक है. दोपहर के बाद आपको अचानक शारीरिक थकान और सुस्ती महसूस होगी. ऐसे में थोड़ा आराम करना जरूरी है. भारी और तैलीय भोजन से परहेज करें तथा ताजगी बनाए रखने के लिए खूब पानी पिएं.
- आर्थिक स्थिति: धन के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. घर की सजावट और मनोरंजन में अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च होने की पूरी संभावना है. अपने बजट को बिगड़ने से बचाएं.
- प्रेम जीवन: शाम का समय आपके लिए रोमांचक रहेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए बाहर घूमने-फिरने का समय उत्तम रहेगा, जिससे आपसी प्रेम में और भी मिठास आएगी.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और पारिवारिक विवाद दूर होंगे.
Surya Gochar in Kark 2026: सूर्य का कर्क राशि में गोचर, 16 जुलाई से 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव
About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.