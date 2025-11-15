(Source: ECI | ABP NEWS)
Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 15 नवंबर 2025 को सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक को लाभ!
Aaj Ka Rashifal: 15 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 15 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
सिंह (Leo) राशिफल, 15 नवंबर 2025
आज आपके निर्णय निर्णायक साबित होंगे. सिंह राशि पर कन्या चंद्र का प्रभाव आपको गहराई से सोचने और नये तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करेगा.
Career/Business: नेतृत्व क्षमता के साथ टीम में परिणाम लाने का समय. कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.
Love Life: रिश्ते में भरोसा लौटेगा, परिवार में शुभ समाचार संभव.
Education: मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया छात्रों को प्रगति मिलेगी.
Health: हृदय व रक्तचाप संबंधी ध्यान रखें.
Finance: लाभ होगा पर फिजूलखर्ची से बचें.
सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन.
Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, लाल वस्त्र दान करें.
कन्या (Virgo) राशिफल, 15 नवंबर 2025
चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो काम अधूरे थे, आज पूरे करने का अवसर है. आज का दिन धन के मामले में अच्छी न्यूज दे सकता है. कर्च लेने की न सोचें. संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है.
Career/Business: किसी नए प्रोजेक्ट की बागडोर आपके हाथ में आएगी. विश्लेषण और डेटा-आधारित निर्णय फायदेमंद रहेंगे.
Love Life: पार्टनर के प्रति ईमानदारी और स्नेह दिखाएं.
Education: गणित, विज्ञान, और शोध में सफलता.
Health: नींद पूरी लें, माइग्रेन से सावधान.
Finance: संतुलित बचत आपको आगे के अवसरों के लिए तैयार करेगी.
सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं बलम्.
Lucky Color: Green. Lucky Number: 7
उपाय: श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और बुद्धवार व्रत रखें.
तुला (Libra) राशिफल, 15 नवंबर 2025
आज का दिन निर्णयों में न्याय और समझदारी का प्रतीक रहेगा. कार्यस्थल पर सामंजस्य और घर में शांति दोनों संभव हैं. क्रोध पर नियंत्रण रखें. वर्क फ्रॉम होम करने के बाद भी वर्क लोड से परेशान रहेंगे. शाम को लाइफ पार्टनर के साथ लॉंग ड्राइव पर जा सकते हैं.
Career/Business: लॉ, डिजाइनिंग और कंसल्टिंग सेक्टर के लोगों के लिए अवसर.
Love Life: पुराने विवादों में सुलह और रोमांस में नई शुरुआत.
Education: कला, संगीत और फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों को पुरस्कार मिल सकता है.
Health: मानसिक शांति के लिए योग या मेडिटेशन करें.
Finance: साझेदारी में लाभ या कोई नया प्रस्ताव आएगा.
सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते.
Lucky Color: Blue. Lucky Number: 6
उपाय: तुलसी पत्र श्रीकृष्ण को अर्पित करें, शुक्रवार को सफेद वस्त्र दान करें.
वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 15 नवंबर 2025
आज आप किसी परिस्थिति को बहुत गहराई से समझेंगे. यह दिन आत्ममंथन और रणनीति बनाने के लिए श्रेष्ठ है. पुरान रोग परेशान कर सकता है. लाइफस्टाइल को बेहतर और अनुशासित बनाएं. शुगर का लेबल परेशान कर सकता है. शॉपिंग कर सकते हैं. धन का व्यय हो सकता है.
Career/Business: रिसर्च, इंटेलिजेंस या फाइनेंस सेक्टर में तरक्की.
Love Life: भावनाओं में ईमानदारी से व्यवहार करें, नए रिश्ते बन सकते हैं.
Education: साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, या डिफेंस की तैयारी करने वालों को लाभ.
Health: तनाव घटेगा, नींद सामान्य होगी.
Finance: टैक्स या पुराने देनदारी मामलों में राहत मिलेगी.
सफलता मंत्र: सिद्धिं नयति कर्मणा.
Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8
उपाय: शनि देव को सरसों तेल का दीपक जलाएं और तिल का दान करें.
