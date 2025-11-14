15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी के व्रत के बाद अगले दिन पारण किया जाएगा. पारण का समय 16 नवंबर को दोपहर 01:10 से 03:16 तक रहेगा. ऐसे में पारण के लिए 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा . वहीं पारण तिथि पर 16 नवंबर को हरि वासर समाप्त होने का समय सुबह 09:09 तक है.