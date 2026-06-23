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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBada Mangal 2026: आखिरी बड़ा मंगल आज, जानें पूजा नियम, उपाय और सटीक शुभ मुहूर्त

Bada Mangal 2026: आखिरी बड़ा मंगल आज, जानें पूजा नियम, उपाय और सटीक शुभ मुहूर्त

Last Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल 23 जून 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन बजरंगबली की पूजा में कुछ खास नियमों का जरुर ध्यान रखें, शुभ मुहूर्त का ध्यान जरुर रखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 23 Jun 2026 05:35 AM (IST)
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Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल 23 जून 2026 को है. पुराणों के अनुसार ये श्रीराम और बजरंगबली के मिलन का दिन है. ऐसे में बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं.

जातक को भय से मुक्ति प्राप्त होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है. हनुमान जी की पूजा के कुछ विशेष नियम हैं, अगर उनका पालन कर पूजन किया जाए तो इसका फल शीघ्र प्राप्त होता है. देखें आखिरी बड़ा मंगल पर पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और नियम.

आखिरी बड़ा मंगल 2026 शुभ मुहूर्त

  • चर - सुबह 08:54 - सुबह 10:39
  • लाभ - सुबह 10:39 - दोपहर 12:23
  • अमृत - दोपहर 12:23 - दोपहर 02:08

बड़ा मंगल की पूजा विधि

  • सुबह स्नान कर व्रत और पूजा का संकल्प लें
  • हनुमान जी को चोला, सिंदूर, पान के पत्ते और गुड़-चना अर्पित किए जाते हैं
  • सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर मूर्ति पर लेप करे. लेप पांव से शुरू कर सर तक ले जाएं,
  • चांदी का वर्क मूर्ति पर लगाए, अब हनुमान जी को लाल लंगोट पहनाएं.
  • इत्र छिड़के, हनुमानजी के सर पर अक्षत सहित तिलक लगाए, लाल गुलाब.
  • चोला चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें - सिन्दूर रक्तवर्णं च सिन्दूरतिलकप्रिये। भक्तयां दत्तं मया देव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम ।।
  • इत्र, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, पुष्प व पुष्प हार अर्पित करें.
  • हनुमान जी के मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करें.

बड़ा मंगल पूजा मंत्र

  • ऊं ऐं भ्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः
  • ऊं श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोऽस्तुते
  • ऊं अञ्जनीसुताय अंगदादि समेताय नमः
  • ऊं नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय।

बड़ा मंगल पर चढ़ाएं ये भोग

हनुमान जी का सबसे प्रिय भोग भुना चना और गुड़ को माना जाता है. बड़ा मंगल के दिन ये भोग चढ़ाने से बजरंगली प्रसन्न होते हैं. इसके अलावा हनुमान जी की पूजा में  बेसन के लड्डू, बूंदी के लडडू, मीठा पान, इमरती, केला और केसर-भात का भोग भी लगाया जाता है.

बड़ा मंगल पूजा नियम

  • हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है. इसलिए पूजा के वक्त ऐसा करने से बचें.
  • बड़ा मंगल के व्रत वाले दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए.
  • हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे. ऐसे में पूजा के दौरान स्त्रियों को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए.
  • हनुमान शांति प्रिय आसानी से प्रसन्न होने वाले देव हैं. इसलिए घर में बिल्कुल भी कलह ना करें. अशांति से शनि प्रकोप बढ़ सकता है.
  • हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की मान्यता का पालन करना चाहिए. उसे साफ-सफाई और मन की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए.
  • हनुमान जी की पूजा में उनकी तीन परिक्रमा करने का विधान है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 23 Jun 2026 05:35 AM (IST)
Tags :
Hanuman Ji Bada Mangal 2026 Jyeshtha Mangalwar
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