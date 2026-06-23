Bada Mangal 2026: आखिरी बड़ा मंगल आज, जानें पूजा नियम, उपाय और सटीक शुभ मुहूर्त
Last Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल 23 जून 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन बजरंगबली की पूजा में कुछ खास नियमों का जरुर ध्यान रखें, शुभ मुहूर्त का ध्यान जरुर रखें.
Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल 23 जून 2026 को है. पुराणों के अनुसार ये श्रीराम और बजरंगबली के मिलन का दिन है. ऐसे में बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं.
जातक को भय से मुक्ति प्राप्त होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है. हनुमान जी की पूजा के कुछ विशेष नियम हैं, अगर उनका पालन कर पूजन किया जाए तो इसका फल शीघ्र प्राप्त होता है. देखें आखिरी बड़ा मंगल पर पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और नियम.
आखिरी बड़ा मंगल 2026 शुभ मुहूर्त
- चर - सुबह 08:54 - सुबह 10:39
- लाभ - सुबह 10:39 - दोपहर 12:23
- अमृत - दोपहर 12:23 - दोपहर 02:08
बड़ा मंगल की पूजा विधि
- सुबह स्नान कर व्रत और पूजा का संकल्प लें
- हनुमान जी को चोला, सिंदूर, पान के पत्ते और गुड़-चना अर्पित किए जाते हैं
- सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर मूर्ति पर लेप करे. लेप पांव से शुरू कर सर तक ले जाएं,
- चांदी का वर्क मूर्ति पर लगाए, अब हनुमान जी को लाल लंगोट पहनाएं.
- इत्र छिड़के, हनुमानजी के सर पर अक्षत सहित तिलक लगाए, लाल गुलाब.
- चोला चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें - सिन्दूर रक्तवर्णं च सिन्दूरतिलकप्रिये। भक्तयां दत्तं मया देव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम ।।
- इत्र, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, पुष्प व पुष्प हार अर्पित करें.
- हनुमान जी के मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करें.
बड़ा मंगल पूजा मंत्र
- ऊं ऐं भ्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः
- ऊं श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोऽस्तुते
- ऊं अञ्जनीसुताय अंगदादि समेताय नमः
- ऊं नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय।
बड़ा मंगल पर चढ़ाएं ये भोग
हनुमान जी का सबसे प्रिय भोग भुना चना और गुड़ को माना जाता है. बड़ा मंगल के दिन ये भोग चढ़ाने से बजरंगली प्रसन्न होते हैं. इसके अलावा हनुमान जी की पूजा में बेसन के लड्डू, बूंदी के लडडू, मीठा पान, इमरती, केला और केसर-भात का भोग भी लगाया जाता है.
बड़ा मंगल पूजा नियम
- हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है. इसलिए पूजा के वक्त ऐसा करने से बचें.
- बड़ा मंगल के व्रत वाले दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए.
- हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे. ऐसे में पूजा के दौरान स्त्रियों को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए.
- हनुमान शांति प्रिय आसानी से प्रसन्न होने वाले देव हैं. इसलिए घर में बिल्कुल भी कलह ना करें. अशांति से शनि प्रकोप बढ़ सकता है.
- हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की मान्यता का पालन करना चाहिए. उसे साफ-सफाई और मन की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए.
- हनुमान जी की पूजा में उनकी तीन परिक्रमा करने का विधान है.
Rashifal 23 June 2026: बड़ा मंगल पर मिथुन, कर्क सहित 4 राशियों को पूरे होंगे लक्ष्य, शत्रु होंगे पराजित होंगे, देखें राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.